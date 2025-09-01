Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тушеная капуста
Тушеная капуста
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:04

От простой заготовки к кулинарному шедевру: солянка, которой позавидуют все

Ингредиенты и технология приготовления солянки с грибами и капустой для зимних заготовок

Вы когда-нибудь задумывались, как приготовить универсальную заготовку, которая станет настоящей палочкой-выручалочкой в холодное время года? Солянка с грибами и капустой в банках — это именно то блюдо, которое сочетает в себе насыщенный вкус и пользу, а главное, готовится достаточно просто. Такая заготовка отлично подойдет и как самостоятельное горячее или холодное блюдо, и как аппетитная закуска, и даже как добавка к другим кушаньям. Представьте: зимой вы открываете баночку с ароматной солянкой — и ужин готов без лишних хлопот!

Ингредиенты для заготовки

  • Капуста белокочанная — 3 кг
  • Морковь — 500 г
  • Лук репчатый — 500 г
  • Грибы (любые лесные) — 1,5 кг
  • Уксус 9% — 0,25 стакана
  • Подсолнечное масло — 0,25 л
  • Соль — 1 ст. л.
  • Сахар — 0,5 стакана
  • Томатный соус — 250 г
  • Лавровый лист — по вкусу
  • Перец горошком — по вкусу

Пошаговый рецепт

Для начала подготовьте все продукты. Важно учитывать, что в рецепте указаны веса очищенных овощей, а грибы лучше брать лесные — у меня, например, смесь замороженных польских, белых и подосиновиков. Грибы необходимо тщательно очистить от веточек, листьев и земли. Крупные грибы порежьте на средние кусочки, а мелкие можно оставить целыми — после варки они уменьшатся в размере в несколько раз. Промойте грибы в нескольких водах, затем залейте водой, доведите до кипения и варите около 15 минут. После этого откиньте их на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.

Капусту очистите от вялых листьев, тщательно промойте и нашинкуйте — можно ножом, шинковкой или в кухонном комбайне. Не забудьте удалить кочерыжку и твердые части листьев. Не измельчайте слишком мелко, чтобы капуста после длительного тушения сохранила форму. Морковь очистите и натрите на крупной терке, лук нарежьте средними кубиками. Все овощи сложите в большую кастрюлю или казан.

Добавьте в овощи соль, сахар, томатный соус, растительное масло и уксус. Тщательно перемешайте до однородной массы. Тушите на небольшом огне примерно час после закипания, не забывая периодически помешивать, чтобы солянка не пригорела.

После этого добавьте подготовленные грибы и специи — лавровый лист и перец горошком — и тушите еще один час. В итоге вы получите ароматное, насыщенное блюдо, объемом около 4 литров.

Перед закаткой тщательно вымойте и простерилизуйте банки. Для этого можно налить тонкой струйкой кипяток на дно банки примерно на четверть, при этом вода не должна попадать на стенки, чтобы избежать трещин. Накройте крышкой и оставьте на 10 минут, затем слейте воду. Горячую солянку разложите по банкам до горлышка и закатайте. Поставьте банки крышками вниз, укутайте и оставьте при комнатной температуре на сутки. Храните заготовку в холодильнике, погребе или другом прохладном месте.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как приготовить лодочки из кабачков с мясным фаршем и шампиньонами сегодня в 5:17

Как из обычных овощей создать блюдо, которое удивит даже гурманов

Представьте лодочки из кабачков с фаршем и грибами — вкусно и креативно! Этот рецепт удивит гостей, совмещая мясо с гарниром в одном блюде.

Читать полностью » Домашняя кабачковая икра с чесноком и растительным маслом по традиционному рецепту сегодня в 5:15

Вкус бабушкиного тепла: кабачковая икра, которая вернет детство одним кусочком хлеба

Вкус детства в банке: как приготовить кабачковую икру на зиму? Простой рецепт с секретами для идеального вкуса. Попробуйте и вспомните бабушкину кухню.

Читать полностью » Как приготовить корн дог с кукурузной крупой сегодня в 4:16

Домашний корн дог без хлопот: как сэкономить на фастфуде и удивить семью

Узнайте, как приготовить сочные корн доги из поленты дома — простой рецепт с пошаговыми инструкциями и советами для идеальной золотистой корочки.

Читать полностью » Как приготовить морковную икру с томатной пастой сегодня в 4:11

Морковная икра с томатной пастой: готовьте быстрее, чем вы думаете, и экономьте до 50% на ингредиентах

Откройте для себя простой и вкусный рецепт морковной икры с томатной пастой. Универсальная закуска, которая отлично дополнит мясо, картофель и первые блюда.

Читать полностью » Хачапури на сковороде: быстрый рецепт грузинского блюда дома сегодня в 3:26

Один секрет — и хачапури на сковороде выходит нежнее, чем в печи

Ленивые хачапури — это быстрый способ почувствовать вкус Грузии у себя дома. Минимум времени и ингредиентов, максимум аромата и удовольствия.

Читать полностью » Как приготовить макароны с мясным фаршем за 30 минут сегодня в 3:13

Как приготовить сытное блюдо из фарша и макарон без лишних хлопот

Хотите быстрый ужин из простых ингредиентов? Макароны с фаршем на сковороде — сытное блюдо с историей и секретами, которое удивит всю семью.

Читать полностью » Венгерский рецепт гуляша из свинины на сковороде сегодня в 3:11

Рецепт венгерского гуляша: древняя традиция в современной сковороде

Ароматный гуляш из свинины на сковороде: нежный, с подливкой, идеален для семьи. Узнайте простой рецепт с секретами и фактами о венгерской кухне.

Читать полностью » Заготовки для борща на зиму: быстрые рецепты по классическим и упрощённым вариантам сегодня в 2:26

Без свёклы и лишних хлопот: заготовка, которая спасает ужин зимой

Заготовка для борща на зиму превращает готовку в удовольствие: всего одна баночка — и ароматное блюдо будет на столе через 20 минут.

Читать полностью »

Новости
Дом

Какие вещи нужно убрать из спальни перед обработкой инсектицидами
Дом

Как правильно подготовить кухню перед обработкой инсектицидами
Спорт и фитнес

Фитнес-тренеры назвали базовые шаги зумбы для первого занятия
Наука и технологии

Затопленный город эллинистической эпохи обнаружен в Ираке из-за падения уровня воды
Туризм

Вино и гастрономия России: лучшие регионы для дегустаций
Авто и мото

Проверка уровня антифриза: что нужно знать каждому водителю
Питомцы

Регулярные осмотры у ветеринара помогают продлить жизнь собак
Красота и здоровье

Врач Ирина Кондратенко предупредила об опасности несертифицированных канцтоваров для детей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru