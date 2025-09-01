От простой заготовки к кулинарному шедевру: солянка, которой позавидуют все

Вы когда-нибудь задумывались, как приготовить универсальную заготовку, которая станет настоящей палочкой-выручалочкой в холодное время года? Солянка с грибами и капустой в банках — это именно то блюдо, которое сочетает в себе насыщенный вкус и пользу, а главное, готовится достаточно просто. Такая заготовка отлично подойдет и как самостоятельное горячее или холодное блюдо, и как аппетитная закуска, и даже как добавка к другим кушаньям. Представьте: зимой вы открываете баночку с ароматной солянкой — и ужин готов без лишних хлопот!

Ингредиенты для заготовки

Капуста белокочанная — 3 кг

Морковь — 500 г

Лук репчатый — 500 г

Грибы (любые лесные) — 1,5 кг

Уксус 9% — 0,25 стакана

Подсолнечное масло — 0,25 л

Соль — 1 ст. л.

Сахар — 0,5 стакана

Томатный соус — 250 г

Лавровый лист — по вкусу

Перец горошком — по вкусу

Пошаговый рецепт

Для начала подготовьте все продукты. Важно учитывать, что в рецепте указаны веса очищенных овощей, а грибы лучше брать лесные — у меня, например, смесь замороженных польских, белых и подосиновиков. Грибы необходимо тщательно очистить от веточек, листьев и земли. Крупные грибы порежьте на средние кусочки, а мелкие можно оставить целыми — после варки они уменьшатся в размере в несколько раз. Промойте грибы в нескольких водах, затем залейте водой, доведите до кипения и варите около 15 минут. После этого откиньте их на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.

Капусту очистите от вялых листьев, тщательно промойте и нашинкуйте — можно ножом, шинковкой или в кухонном комбайне. Не забудьте удалить кочерыжку и твердые части листьев. Не измельчайте слишком мелко, чтобы капуста после длительного тушения сохранила форму. Морковь очистите и натрите на крупной терке, лук нарежьте средними кубиками. Все овощи сложите в большую кастрюлю или казан.

Добавьте в овощи соль, сахар, томатный соус, растительное масло и уксус. Тщательно перемешайте до однородной массы. Тушите на небольшом огне примерно час после закипания, не забывая периодически помешивать, чтобы солянка не пригорела.

После этого добавьте подготовленные грибы и специи — лавровый лист и перец горошком — и тушите еще один час. В итоге вы получите ароматное, насыщенное блюдо, объемом около 4 литров.

Перед закаткой тщательно вымойте и простерилизуйте банки. Для этого можно налить тонкой струйкой кипяток на дно банки примерно на четверть, при этом вода не должна попадать на стенки, чтобы избежать трещин. Накройте крышкой и оставьте на 10 минут, затем слейте воду. Горячую солянку разложите по банкам до горлышка и закатайте. Поставьте банки крышками вниз, укутайте и оставьте при комнатной температуре на сутки. Храните заготовку в холодильнике, погребе или другом прохладном месте.