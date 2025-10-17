Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Sallicio is licensed under Public domain
Алла Малькова Опубликована сегодня в 22:14

Хабаровск встретит снег по-новому: штрафы заменят предупреждения

В Хабаровске управляющие компании будут штрафовать до 300 тыс. руб. за неубранный снег

После множества жалоб жителей на плохую уборку снега в прошлом сезоне власти Хабаровска решили ужесточить меры воздействия на управляющие компании. Теперь за халатное отношение к зимнему содержанию дворов им грозят штрафы до 300 тысяч рублей.

От предупреждений — к реальным санкциям

"Работа УК и ТСЖ в первую очередь ориентирована на благополучие граждан. Но прошлый год показал, что большинство управляющих компаний с этой задачей не справились. Поэтому предлагаю к тем, кто плохо отработал прошлую зиму, применять не профилактические меры, а сразу штрафы до 300 тысяч рублей", — заявил депутат городской думы Никита Божок, председатель комитета по городскому хозяйству.

По словам парламентария, финансовые санкции — самый действенный способ дисциплинировать нерадивые компании. Депутаты намерены обратиться в жилищный надзор, чтобы те уделяли особое внимание УК, уже нарушавшим правила зимнего содержания территорий.

Проверят технику и готовность к снегопадам

В ближайшее время в городе проведут смотр снегоуборочной техники управляющих компаний, чтобы оценить их готовность к предстоящему сезону.

Первые снегопады уже близко

Согласно прогнозу синоптиков, в Хабаровске ожидаются первые осадки уже вечером 17 октября — пойдёт мокрый снег с дождём. В выходные температура будет колебаться от 0 до +3 °C, ветер — до 7 м/с. На регион надвигается циклон и холодная воздушная масса, поэтому власти стремятся обеспечить порядок на улицах заранее.

