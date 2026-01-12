Фейерверки отдыхали, ватрушки работали: на зимних горках пострадали десятки людей

На новогодних каникулах в Подмосковье больше людей пострадали не от пиротехники, а во время зимних "покатушек" — статистика оказалась неожиданно перекошенной в пользу ватрушек и санок. Об этом сообщает телеграм-канал Mash: по его данным, во время катания травмы получили 27 человек, тогда как при взрывах петард и фейерверков — 17.

Пиротехника: пик в конце декабря и детская группа риска

По информации Mash, всплеск травм от петард и фейерверков пришёлся на конец декабря и первые числа января — период, когда люди "активно пробовали новенькие приблуды". В Московской области, утверждается, пострадали 17 человек, и большинство из них — дети от 7 до 17 лет.

Среди наиболее тяжёлых последствий Mash упоминает случай в Видном: мужчина лишился кисти руки. У остальных пострадавших, по данным канала, зафиксированы травмы и ожоги рук и лица. Чаще всего за медицинской помощью обращались в Красногорске, Одинцове, Орехово-Зуеве и Истре.

Санки и ватрушки: 27 травм и опасные трассы

Mash пишет о 27 пострадавших, у которых диагностировали травмы головы, ушибы спины, переломы рук и ног.

В качестве причин называются выбор необорудованных трасс, где можно врезаться в дерево, а также катание с крутых лестниц — в таких случаях люди ударялись о перила. Больше всего пострадавших, по данным канала, было после катания в Истре, Дубне, Подольске и Серпухове.

Эпизоды в регионах: тяжёлые случаи в Брянске

Похожие инциденты фиксировались и за пределами Московской области. В Брянске, по данным канала, за три новогодних дня трое мужчин получили тяжёлые травмы во время катания на ватрушках.

Среди последствий перечисляет потерю глаза у одного из мужчин и скальпированную рану головы у второго. Третий пострадавший, 42-летний мужчина, по данным канала, скончался от тяжёлой черепно-мозговой травмы.