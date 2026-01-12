Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
катание на тюбингах
катание на тюбингах
© Mos.ru by Фото: Евгений Самарин is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Происшествия
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 13:04

Фейерверки отдыхали, ватрушки работали: на зимних горках пострадали десятки людей

В Подмосковье 27 человек травмировались на ватрушках и санках - Mash

На новогодних каникулах в Подмосковье больше людей пострадали не от пиротехники, а во время зимних "покатушек" — статистика оказалась неожиданно перекошенной в пользу ватрушек и санок. Об этом сообщает телеграм-канал Mash: по его данным, во время катания травмы получили 27 человек, тогда как при взрывах петард и фейерверков — 17.

Пиротехника: пик в конце декабря и детская группа риска

По информации Mash, всплеск травм от петард и фейерверков пришёлся на конец декабря и первые числа января — период, когда люди "активно пробовали новенькие приблуды". В Московской области, утверждается, пострадали 17 человек, и большинство из них — дети от 7 до 17 лет.

Среди наиболее тяжёлых последствий Mash упоминает случай в Видном: мужчина лишился кисти руки. У остальных пострадавших, по данным канала, зафиксированы травмы и ожоги рук и лица. Чаще всего за медицинской помощью обращались в Красногорске, Одинцове, Орехово-Зуеве и Истре.

Санки и ватрушки: 27 травм и опасные трассы

Mash пишет о 27 пострадавших, у которых диагностировали травмы головы, ушибы спины, переломы рук и ног.

В качестве причин называются выбор необорудованных трасс, где можно врезаться в дерево, а также катание с крутых лестниц — в таких случаях люди ударялись о перила. Больше всего пострадавших, по данным канала, было после катания в Истре, Дубне, Подольске и Серпухове.

Эпизоды в регионах: тяжёлые случаи в Брянске

Похожие инциденты фиксировались и за пределами Московской области. В Брянске, по данным канала, за три новогодних дня трое мужчин получили тяжёлые травмы во время катания на ватрушках.

Среди последствий перечисляет потерю глаза у одного из мужчин и скальпированную рану головы у второго. Третий пострадавший, 42-летний мужчина, по данным канала, скончался от тяжёлой черепно-мозговой травмы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Российских туристов эвакуировали из Йемена в Саудовскую Аравию — РИАН 08.01.2026 в 9:14
Мечта путешественника обернулась кошмаром: история тех, кто застрял на Сокотре

Первая группа россиян, застрявших на острове Сокотра, уже эвакуирована в Саудовскую Аравию, вывоз остальных продолжается.

Читать полностью » В Москве во время спора девушка перекрыла дыхание мандарином — Москва+ 07.01.2026 в 19:39
Новогодний спор вышел из-под контроля: мандарин едва не стоил жизни москвичке

Новогодний спор за столом едва не закончился трагедией: москвичка потеряла возможность дышать и выжила лишь благодаря решительным действиям друзей.

Читать полностью » Лавинная опасность сохраняется в Краснодарском крае, несмотря на тепло – ТАСС 07.01.2026 в 5:11
Тёплый воздух, но холодные склоны: как погода в Краснодарском крае обостряет лавинную опасность

В Краснодарском крае сохраняется лавинная опасность, несмотря на комфортные температуры. В ближайшие дни погода изменится, принесет осадки и снижение температуры.

Читать полностью » Землетрясение магнитудой 6.2 произошло у западного побережья Японии — JMA 06.01.2026 в 9:45
Землетрясение магнитудой 6.2: Япония замерла в ожидании, но волна-убийца так и не пришла

На западе Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Власти объявили угрозу цунами, но спустя несколько минут отменили предупреждение.

Читать полностью » В Твери в результате падения беспилотника погиб человек и пострадали двое — Виталий Королев 06.01.2026 в 9:24
Как дрон стал причиной трагедии в Твери: что привело к падению беспилотника на многоквартирный дом

В Твери БПЛА ВСУ поразил жилой дом, вызвав пожар. Один человек погиб, двое пострадали. Как ликвидировали последствия атаки?

Читать полностью » Сухогруз под флагом Вануату сел на мель у берегов Кубани — Shot 05.01.2026 в 14:50
Штормовое предупреждение оказалось не формальностью: судно село на мель в российской акватории

Сухогруз из Болгарии сел на мель у мыса Железный Рог в Чёрном море. На борту 11 человек, экипаж запросил эвакуацию на фоне шторма.

Читать полностью » Стая бродячих собак напала на 10-летнего мальчика в Усть-Куте — ТАСС 05.01.2026 в 14:42
Обычная дорога обернулась кошмаром: в Усть-Куте стая собак набросилась на 10-летнего мальчика

В Усть-Куте стая безнадзорных собак напала на 10-летнего мальчика рядом с детским садом. Ребёнка госпитализировали, возбуждено дело.

Читать полностью » Российский турист получил тяжёлые травмы в ДТП на острове Флорес в Индонезии — SHOT 05.01.2026 в 12:09
Новогодняя поездка обернулась кошмаром: россиянин оказался между жизнью и смертью в Индонезии

Российский турист попал в тяжёлое ДТП на индонезийском острове Флорес: врачи диагностировали паралич позвоночника и опасные травмы, лечение оценивается в миллионы рублей.

Читать полностью »

Новости
ЦФО
В Лужниках открыли бесплатную лыжно-биатлонную трассу до 1 марта - Интерфакс
Россия
Старый Новый год отмечают в ночь с 13 на 14 января — историки
Культура и шоу-бизнес
Адвокат Свириденко заявила о просрочке передачи квартиры Долиной в Хамовниках - Mash
Мир
В проект стратегии ЕК включили ускорение возврата мигрантов - Euractiv
Красота и здоровье
Детокс после праздников снизил чувство усталости — диетологи
СЗФО
Власти Мурманской области планируют рейсовый автобус из аэропорта в Териберку - ТАСС
Экономика
Снижение ключевой ставки в 2026 году связали с инфляцией и курсом — Исмаилов
Экономика
Юридические нормы помешали автоматическому снижению ставок — Беляев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet