Флаг Венгрии
© commons.wikimedia.org by Kilyann Le Hen is licensed under CC BY 4.0
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:41

Зима поставила Европу на колени, но одна страна избежала коллапса

Венгрия сохранила работу транспорта в аномальную зиму — министр Сийярто

Необычно суровая зима стала серьёзным испытанием для стран Западной Европы, однако Венгрии удалось избежать транспортного и социального коллапса. В Будапеште подчёркивают, что государственные системы продолжили работу в штатном режиме, несмотря на экстремальные погодные условия. Об этом сообщает РИА Новости.

Контраст с ситуацией в Западной Европе

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в условиях сильных холодов и снегопадов многие государства Западной Европы столкнулись с серьёзными сбоями. По его словам, в ряде стран были нарушены транспортные цепочки, приостанавливалась работа ключевой инфраструктуры, что фактически парализовало привычную жизнь.

Венгрия, напротив, сумела сохранить устойчивость. Министр отметил, что погодные аномалии не привели к масштабным остановкам в работе основных систем, что выгодно отличает ситуацию в стране от происходящего у западных соседей.

Транспорт и социальные системы без остановок

По словам Сийярто, в Венгрии не потребовалось закрывать железнодорожные линии и аэропорты. Транспортная система продолжала функционировать, обеспечивая перемещение пассажиров и грузов даже в сложных погодных условиях. Это позволило избежать цепной реакции сбоев в экономике и социальной сфере.

Кроме того, без перебоев работали системы здравоохранения и образования. Медицинские учреждения принимали пациентов в обычном режиме, а учебный процесс не был остановлен, что, как подчеркнул министр, стало важным фактором социальной стабильности.

"Венгрия продолжает функционировать в этих необычных погодных условиях, которые вынудили значительную часть Западной Европы встать на колени. Здесь не пришлось закрывать железнодорожные линии, не пришлось закрывать аэропорты, системы здравоохранения и образования работали", — заявил Петер Сийярто в эфире программы "Час правды".

Акцент на устойчивость инфраструктуры

Выступление венгерского министра было посвящено не только погоде, но и способности государства адаптироваться к кризисным ситуациям. По его словам, устойчивость инфраструктуры и заблаговременная подготовка позволяют стране справляться с вызовами, которые для других государств оборачиваются масштабными проблемами.

В Будапеште подчёркивают, что опыт нынешней зимы подтверждает важность инвестиций в транспорт, энергетику и социальные системы, которые должны быть готовы к экстремальным сценариям.

