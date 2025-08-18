Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:41

Невидимая угроза зимы — грязь, оставшаяся с осени: как её вычистить вовремя

Осенняя уборка: какие места в квартире обязательно дезинфицировать перед зимой

Зимой мы реже открываем окна, воздух в квартире становится сухим и неподвижным. Всё, что не успели вычистить осенью, остаётся с нами на месяцы — от запахов до микробов. Поэтому осенняя уборка должна быть не просто тщательной, а стратегически продуманной.

1. Глубокая дезинфекция труднодоступных мест

  • Сливные трубы

Патогенная микрофлора накапливается именно там.

    • Промойте сливы чистящим средством.
    • Затем залейте перекись водорода (2-3 ст. ложки на полчашки воды).
    • Альтернатива — уксус. Эффект против бактерий тот же. Повторяйте хотя бы раз в месяц.
  • Рожок душа

Заводится плесень, грибок, отложения.

    • Можно снять и вымочить в уксусе.
    • Или промыть с противогрибковым средством.
  • Вентиляционные решётки

Особенно в ванной — влажная среда способствует размножению бактерий.

После чистки обработайте спиртом, уксусом или антисептиком.

  • Кухонная вытяжка

Накапливает жир, пыль и микробы.

    • Очистите сначала средством против жира.
    • Затем протрите перекисью водорода или спиртом.
  • Холодильник и пространство за ним

Отодвиньте, тщательно промойте пол и стену — жир, пыль и мусор скапливаются годами.

  • Кондиционер и воздухоочиститель

Перед отключением на зиму обязательно:

    • Протереть фильтры.
    • Обработать спиртом или уксусом для профилактики плесени.

2. Разбор и чистка шкафов, антресолей и комодов

Основное правило:

Всё, чем не пользовались в течение года, — выбросить или отдать.

Зачем это делать:

  • Старые вещи собирают пыль и провоцируют болезни.
  • В них активно размножаются клещи и моль.
  • Грязные и заброшенные полки — идеальная среда для насекомых.

Что важно:

  • Стряхивайте и перестирывайте одежду, которой давно не касались.
  • Обязательно мойте шкафы изнутри.

3. Гигиеническая помывка квартиры: больше, чем "вымыть окна"

  • Окна

Можно вымыть как угодно — с мылом, средством, мелом. Но это не приоритет в предзимней уборке.

  • Радиаторы

Обязательны к мытью — и снаружи, и изнутри. Грязь там копится годами.

  • Пылевые клещи — враг №1 зимой

Обрабатывайте полы, плинтусы, книжные полки и мебель противоклещевыми средствами. Или используйте 10% раствор соли — особенно эффективно по плинтусам.

В завершение:

  • Выбейте ковры.
  • Протрите мебель, светильники, двери.
  • В конце — мытьё полов.

Вывод

Зимний период — время, когда в квартире не проветривается воздух. Значит, всё, что не вычистили, останется внутри до весны. Залог чистоты — не в блеске стёкол, а в обработке скрытых мест: сливы, шкафы, плинтусы и вентиляция. Потратьте немного времени осенью, чтобы не дышать пылью и плесенью зимой.

