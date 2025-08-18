Невидимая угроза зимы — грязь, оставшаяся с осени: как её вычистить вовремя

Зимой мы реже открываем окна, воздух в квартире становится сухим и неподвижным. Всё, что не успели вычистить осенью, остаётся с нами на месяцы — от запахов до микробов. Поэтому осенняя уборка должна быть не просто тщательной, а стратегически продуманной.

1. Глубокая дезинфекция труднодоступных мест

Сливные трубы

Патогенная микрофлора накапливается именно там.

Промойте сливы чистящим средством. Затем залейте перекись водорода (2-3 ст. ложки на полчашки воды). Альтернатива — уксус. Эффект против бактерий тот же. Повторяйте хотя бы раз в месяц.

Рожок душа

Заводится плесень, грибок, отложения.

Можно снять и вымочить в уксусе. Или промыть с противогрибковым средством.

Вентиляционные решётки

Особенно в ванной — влажная среда способствует размножению бактерий.

После чистки обработайте спиртом, уксусом или антисептиком.

Кухонная вытяжка

Накапливает жир, пыль и микробы.

Очистите сначала средством против жира. Затем протрите перекисью водорода или спиртом.

Холодильник и пространство за ним

Отодвиньте, тщательно промойте пол и стену — жир, пыль и мусор скапливаются годами.

Кондиционер и воздухоочиститель

Перед отключением на зиму обязательно:

Протереть фильтры. Обработать спиртом или уксусом для профилактики плесени.



2. Разбор и чистка шкафов, антресолей и комодов

Основное правило:

Всё, чем не пользовались в течение года, — выбросить или отдать.

Зачем это делать:

Старые вещи собирают пыль и провоцируют болезни.

В них активно размножаются клещи и моль.

Грязные и заброшенные полки — идеальная среда для насекомых.

Что важно:

Стряхивайте и перестирывайте одежду, которой давно не касались.

Обязательно мойте шкафы изнутри.

3. Гигиеническая помывка квартиры: больше, чем "вымыть окна"

Окна

Можно вымыть как угодно — с мылом, средством, мелом. Но это не приоритет в предзимней уборке.

Радиаторы

Обязательны к мытью — и снаружи, и изнутри. Грязь там копится годами.

Пылевые клещи — враг №1 зимой

Обрабатывайте полы, плинтусы, книжные полки и мебель противоклещевыми средствами. Или используйте 10% раствор соли — особенно эффективно по плинтусам.

В завершение:

Выбейте ковры.

Протрите мебель, светильники, двери.

В конце — мытьё полов.

Вывод

Зимний период — время, когда в квартире не проветривается воздух. Значит, всё, что не вычистили, останется внутри до весны. Залог чистоты — не в блеске стёкол, а в обработке скрытых мест: сливы, шкафы, плинтусы и вентиляция. Потратьте немного времени осенью, чтобы не дышать пылью и плесенью зимой.