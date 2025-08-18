Невидимая угроза зимы — грязь, оставшаяся с осени: как её вычистить вовремя
Зимой мы реже открываем окна, воздух в квартире становится сухим и неподвижным. Всё, что не успели вычистить осенью, остаётся с нами на месяцы — от запахов до микробов. Поэтому осенняя уборка должна быть не просто тщательной, а стратегически продуманной.
1. Глубокая дезинфекция труднодоступных мест
- Сливные трубы
Патогенная микрофлора накапливается именно там.
-
- Промойте сливы чистящим средством.
- Затем залейте перекись водорода (2-3 ст. ложки на полчашки воды).
- Альтернатива — уксус. Эффект против бактерий тот же. Повторяйте хотя бы раз в месяц.
- Рожок душа
Заводится плесень, грибок, отложения.
-
- Можно снять и вымочить в уксусе.
- Или промыть с противогрибковым средством.
- Вентиляционные решётки
Особенно в ванной — влажная среда способствует размножению бактерий.
После чистки обработайте спиртом, уксусом или антисептиком.
- Кухонная вытяжка
Накапливает жир, пыль и микробы.
-
- Очистите сначала средством против жира.
- Затем протрите перекисью водорода или спиртом.
- Холодильник и пространство за ним
Отодвиньте, тщательно промойте пол и стену — жир, пыль и мусор скапливаются годами.
- Кондиционер и воздухоочиститель
Перед отключением на зиму обязательно:
-
- Протереть фильтры.
- Обработать спиртом или уксусом для профилактики плесени.
2. Разбор и чистка шкафов, антресолей и комодов
Основное правило:
Всё, чем не пользовались в течение года, — выбросить или отдать.
Зачем это делать:
- Старые вещи собирают пыль и провоцируют болезни.
- В них активно размножаются клещи и моль.
- Грязные и заброшенные полки — идеальная среда для насекомых.
Что важно:
- Стряхивайте и перестирывайте одежду, которой давно не касались.
- Обязательно мойте шкафы изнутри.
3. Гигиеническая помывка квартиры: больше, чем "вымыть окна"
- Окна
Можно вымыть как угодно — с мылом, средством, мелом. Но это не приоритет в предзимней уборке.
- Радиаторы
Обязательны к мытью — и снаружи, и изнутри. Грязь там копится годами.
- Пылевые клещи — враг №1 зимой
Обрабатывайте полы, плинтусы, книжные полки и мебель противоклещевыми средствами. Или используйте 10% раствор соли — особенно эффективно по плинтусам.
В завершение:
- Выбейте ковры.
- Протрите мебель, светильники, двери.
- В конце — мытьё полов.
Вывод
Зимний период — время, когда в квартире не проветривается воздух. Значит, всё, что не вычистили, останется внутри до весны. Залог чистоты — не в блеске стёкол, а в обработке скрытых мест: сливы, шкафы, плинтусы и вентиляция. Потратьте немного времени осенью, чтобы не дышать пылью и плесенью зимой.
