Курорты России снова нарасхват: привычные маршруты вытесняют любые эксперименты перед праздниками

Перед началом новогодних каникул россияне вновь обращаются к проверенным туристическим маршрутам внутри страны, и спрос на такие направления остаётся стабильно высоким. Об этом сообщает издание "Стерлеград". Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин отметил, что путешественники в большинстве своём выбирают классические направления, предпочитая предсказуемость и комфорт проверенных курортов.

Популярные направления зимнего сезона

Новогодние каникулы в этом году продлятся с 31 декабря по 11 января, что даёт туристам 12 дней для отдыха. По словам эксперта, традиционный интерес сохраняется к поездкам в Москву и Санкт-Петербург, а также на курорты Краснодарского края. Россияне активно бронируют туры в Подмосковье и Великий Устюг — направления, давно зарекомендовавшие себя как подходящие для семейного отдыха. Эти маршруты обеспечивают предсказуемый сервис и разнообразные варианты досуга, что особенно важно в период массовых путешествий.

Стоимость отдыха в популярных регионах

Цены на новогодние туры варьируются в зависимости от направления и набора услуг. Пятидневная поездка в Москву или Санкт-Петербург с проживанием и экскурсиями обойдётся примерно в 30-35 тысяч рублей на человека. Путёвки в Сочи стоят около 35-40 тысяч рублей, тогда как отдых в загородных отелях Подмосковья достигает 45-50 тысяч рублей. Наиболее затратным направлением остаётся Красная Поляна, где горнолыжный отдых обходится примерно в 60 тысяч рублей без учёта перелёта. Рост цен отражает увеличенный спрос на качественный зимний отдых и развитие инфраструктуры в регионах.

Увеличение транспортных расходов и динамика спроса

Сергей Ромашкин отметил значительный рост стоимости перелётов в пиковые даты. Так, билет из Москвы в Сочи в конце декабря может стоить до 40 тысяч рублей, что делает авиаперелёт одной из самых затратных статей бюджета. На фоне таких расходов туристы чаще планируют поездки заранее, распределяя затраты на путешествие. При этом около 30% отдыхающих отправляются в поездку ещё до наступления Нового года, в то время как основная часть — примерно 70% — предпочитает начинать отдых после 2-3 января. Как подчеркнул эксперт, россияне избегают экспериментов в праздничный период: семьи с детьми и пары выбирают надёжные маршруты, ориентируясь на предсказуемость и комфорт.