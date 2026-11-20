Когда мы смотрим в руководство по эксплуатации или на наклейку в проеме двери, часто обнаруживаем, что завод предлагает несколько вариантов диаметра дисков для одной модели. Это создает иллюзию свободы выбора, но на деле заставляет нас выбирать между разной высотой профиля. Технический эксперт холдинга "Кордиант" Олег Марков напоминает: внешний диаметр собранного колеса в этих вариантах остается примерно одинаковым, но то, как машина будет "чувствовать" дорогу, меняется радикально.

Для зимнего периода эксперт рекомендует отдавать предпочтение высокопрофильным шинам — тем, где второе число в маркировке составляет 60 и выше. Это не просто вопрос цифр, а разница в физическом ощущении от поездки. Высокая боковина работает как дополнительный амортизатор, забирая на себя удары от мелких кочек и крупных выбоин, что напрямую переводит комфорт в плоскость ощутимого.

Прагматичный интерес здесь перевешивает эстетику низкого профиля. Риск получить серьезное повреждение об острую кромку ямы с "высоким" колесом значительно ниже. В условиях заснеженной загородной трассы или в темное время суток, когда замена пробитого низкопрофильного колеса на обочине превращается в опасный квест, такая живучесть становится критическим преимуществом.

Экономика и физика сцепления

Выбор в пользу высокого профиля сопровождается и финансовыми выгодами. Такие шины технологически проще в производстве и, как правило, дешевле. Этот тренд продолжается и в сервисе: шиномонтаж высокопрофильной резины обходится бюджетнее и не требует специфического дорогого оборудования, которое иногда необходимо для работы с ультра-низким профилем.

Важная деталь кроется в ширине протектора. Высокопрофильные варианты обычно уже своих низких собратьев. В зимних условиях, когда дорога покрыта снегом или наледью, более узкий протектор с меньшим пятном контакта зачастую работает эффективнее, лучше "прорезая" слой снега.

Справедливости ради стоит отметить компромисс: на чистом, твердом асфальте управление автомобилем на высокопрофильных шинах станет чуть более "ленивым", а отклики на поворот руля — плавными. Однако в реальности зимнего города с его неоднородным покрытием и заснеженными участками эта потеря в остроте рулежки компенсируется общей энергоемкостью подвески, что в итоге возвращает водителю контроль над автомобилем.