Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:40

Январь перепутал сезоны: Кубань прогреется почти до весенних значений

На Кубани в начале января теплеет до весенних значений — Фобос

Погода в начале января на Кубани готовит резкий контраст с климатической нормой: дневные температуры вплотную подойдут к рекордным значениям, характерным скорее для ранней весны. Причиной станет влияние мощного циклона, который изменит атмосферные процессы над регионом. Об этом сообщил ведущий синоптик Центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале.

Влияние балканского циклона

По словам синоптика, территория Краснодарского края окажется в тёплом секторе активного балканского циклона, центр которого смещается в районы Украины. Такая конфигурация атмосферных процессов приведёт к притоку тёплых воздушных масс и формированию облачной погоды с прояснениями. Местами в регионе ожидаются небольшие дожди.

На этом фоне дневная температура воздуха превысит климатическую норму почти на 10 градусов. Значения будут близки к рекордно высоким для этого времени года, что делает текущую погодную ситуацию нетипичной для января. В Краснодаре осадки возможны преимущественно в вечерние часы.

Температура, ветер и давление

В дневные часы температура воздуха в регионе составит +14…+16 градусов. Ветер ожидается южный, со скоростью 5-10 м/с, местами порывистый. Атмосферное давление продолжит снижаться и достигнет отметки около 750 мм рт. ст., что ниже средних многолетних значений.

Изменение погодных условий начнётся уже в ближайшие сутки. В пятницу прогнозируются дожди, ночью и утром температура сохранится в пределах +7…+9 градусов. Днём начнётся похолодание, и к вечеру столбики термометров опустятся до +2…+4 градусов.

Когда тепло пойдёт на спад

Согласно долгосрочному прогнозу, опубликованному на сайте Гидрометцентра России, тёплая погода задержится на Кубани до 8 января. После этого в регионе ожидается усиление осадков и постепенное понижение температуры воздуха.

Таким образом, кратковременный период аномального тепла сменится более привычной для зимы погодой. Синоптики отмечают, что резкие колебания температуры в это время года требуют повышенного внимания, особенно в условиях пониженного атмосферного давления.

