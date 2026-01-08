Холод сужает сосуды и будит нервную боль: почему невралгия стала частым диагнозом у модников

Прогулки зимой без головного убора могут казаться безобидными, особенно если речь идет о коротком выходе на улицу. Однако даже непродолжительное воздействие холода способно запустить процессы, которые увеличивают риск заболеваний и осложнений. О возможных последствиях такого поведения рассказала врач-отоларинголог, на что обращает внимание издание "Лента.ру".

Переохлаждение как пусковой механизм

Отоларинголог "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге Дарья Гридина пояснила, что низкие температуры ослабляют местную иммунную защиту. Шапка, по ее словам, не защищает напрямую от вирусов, но помогает избежать переохлаждения, которое часто становится триггером для развития ОРВИ и гриппа.

Даже кратковременное пребывание на морозе без защиты головы может нарушить баланс защитных механизмов организма. В результате вирусы и бактерии, которые уже присутствуют в носоглотке, получают более благоприятные условия для активного размножения.

Риски для ЛОР-органов

По словам врача, переохлаждение способствует активизации патогенной микрофлоры в области носа и горла. Это заметно повышает вероятность развития отитов, синуситов и тонзиллитов. При неблагоприятном течении такие заболевания могут переходить в хроническую форму и требовать длительного лечения.

Гридина также отметила, что вирусные инфекции при неправильной терапии нередко осложняются бактериальными. В таких случаях возможны серьезные последствия — от гайморита до более тяжелых состояний, включая пневмонию и менингит.

Уши и нервы под ударом

Отдельное внимание специалист уделила ушным раковинам. Они практически не имеют жировой прослойки и поэтому особенно уязвимы перед холодом. Прогулки без шапки могут привести к локальному переохлаждению и даже обморожению этой области.

Кроме того, длительное пребывание на морозе без защиты головы повышает риск развития невралгии лицевого и тройничного нервов. Это связано с нарушением кровоснабжения из-за сужения сосудов под действием холода. Такие состояния могут сопровождаться выраженной болью и требовать медицинской помощи.