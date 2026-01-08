Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Зима
Зима
© ru.freepik.com by lookstudio is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:21

Холод сужает сосуды и будит нервную боль: почему невралгия стала частым диагнозом у модников

Холод ослабляет местный иммунитет в области носоглотки — Гридина

Прогулки зимой без головного убора могут казаться безобидными, особенно если речь идет о коротком выходе на улицу. Однако даже непродолжительное воздействие холода способно запустить процессы, которые увеличивают риск заболеваний и осложнений. О возможных последствиях такого поведения рассказала врач-отоларинголог, на что обращает внимание издание "Лента.ру".

Переохлаждение как пусковой механизм

Отоларинголог "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге Дарья Гридина пояснила, что низкие температуры ослабляют местную иммунную защиту. Шапка, по ее словам, не защищает напрямую от вирусов, но помогает избежать переохлаждения, которое часто становится триггером для развития ОРВИ и гриппа.

Даже кратковременное пребывание на морозе без защиты головы может нарушить баланс защитных механизмов организма. В результате вирусы и бактерии, которые уже присутствуют в носоглотке, получают более благоприятные условия для активного размножения.

Риски для ЛОР-органов

По словам врача, переохлаждение способствует активизации патогенной микрофлоры в области носа и горла. Это заметно повышает вероятность развития отитов, синуситов и тонзиллитов. При неблагоприятном течении такие заболевания могут переходить в хроническую форму и требовать длительного лечения.

Гридина также отметила, что вирусные инфекции при неправильной терапии нередко осложняются бактериальными. В таких случаях возможны серьезные последствия — от гайморита до более тяжелых состояний, включая пневмонию и менингит.

Уши и нервы под ударом

Отдельное внимание специалист уделила ушным раковинам. Они практически не имеют жировой прослойки и поэтому особенно уязвимы перед холодом. Прогулки без шапки могут привести к локальному переохлаждению и даже обморожению этой области.

Кроме того, длительное пребывание на морозе без защиты головы повышает риск развития невралгии лицевого и тройничного нервов. Это связано с нарушением кровоснабжения из-за сужения сосудов под действием холода. Такие состояния могут сопровождаться выраженной болью и требовать медицинской помощи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Черепно-мозговые травмы учащаются зимой из-за гололеда и катания — Рещиков сегодня в 8:41
Санки, лыжи, коньки — тройка лидеров по черепно-мозговым травмам: что делать, если упали

Врачи рассказали, с какими травмами и отравлениями чаще всего сталкиваются россияне в праздники и как снизить риски для здоровья.

Читать полностью » Свежесть мяса проверяют нажатием пальца и быстрым восстановлением формы — Роспотребнадзор сегодня в 7:07
Секунда на проверку — и вы не отравитесь: главный лайфхак перед покупкой мяса

Роспотребнадзор назвал самый надёжный способ проверить мясо перед покупкой и объяснил, где его безопаснее брать в сезон шашлыков.

Читать полностью » Онлайн-запись к врачу через Госуслуги стала массовой услугой для регионов — Минцифры РФ сегодня в 5:16
Зашёл в кабинет — и вся история у тебя: медицинские документы стали доступнее, чем рецепты

В 2025 году "Госуслуги" стали ключевым каналом для записи к врачу и получения цифровых полисов ОМС — масштабы сервисов впечатляют.

Читать полностью » Длительный перелёт увеличивает риск тромбоэмболии лёгочной артерии — Ашот Григорьян сегодня в 5:16
Один час без движения — и риск растёт: привычка, которая незаметно приближает тромбоэмболию

Сердечно-сосудистые риски всё чаще касаются молодых. Врач объяснил, какие привычки и меры реально снижают угрозу тромбов.

Читать полностью » Психолог выделила четыре типа токсичных руководителей на работе — Анна Сухова сегодня в 5:16
Самое опасное не задача, а стиль управления: как токсичный начальник разрушает эффективность

Токсичный начальник разрушает не характером, а системой управления. Психолог выделила четыре типа — и подсказала, как с ними работать.

Читать полностью » Насморк при гриппе у детей появляется обычно на третьи сутки болезни — Ирина Бабаченко сегодня в 4:52
39 градусов и пустой нос: грипп у детей запускается по сценарию, который легко пропустить

Грипп у детей часто начинается резко и протекает тяжелее. Врач объяснила, как отличить его от ОРВИ и когда нельзя ждать улучшений

Читать полностью » Потеря моляров ухудшает память и вызывает воспаление в мозге — Хиросимский университет сегодня в 4:29
Потеря зубов разрушает память: исследование, которое перевернуло представления о здоровье

Японские ученые обнаружили, что потеря зубов может повлиять на когнитивные функции, ухудшая память. Исследование подчеркивает важность поддержания стоматологического здоровья в пожилом возрасте.

Читать полностью » Подъёмы на носки запускают лимфоток в ногах — специалисты по телесным практикам сегодня в 0:46
Ноги гудели даже без нагрузки — решение оказалось проще, чем думала

Отёки и тяжесть в ногах могут быть связаны с застоем лимфы. Простые упражнения помогут улучшить отток жидкости и поддержать здоровье без сложных нагрузок.

Читать полностью »

Новости
ПФО
В Башкирии появились новые кемпинги для автотуристов — АТОР
Красота и здоровье
Яичница и омлеты повышают риск инфаркта — врач Умнов
Происшествия
Российских туристов эвакуировали из Йемена в Саудовскую Аравию — РИАН
Наука
Аммониты пережили динозавров на 68 тысяч лет — Scientific Reports
ПФО
Потребление алкоголя в Ульяновской области составило 8,75 литра на человека — ЕМИСС
ПФО
Капитальный ремонт завершили в 11 медучреждениях Саратовской области — Минздрав
Наука
Парадокс дедушки можно избежать с помощью самокоррекции событий — CQG
Наука
Регулярное употребление фруктов снижает риск развития тиннитуса — AJE
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet