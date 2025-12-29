Зимний воздух ломает волосы: простой ритуал возвращает гладкость и блеск зимой

Зимой состояние волос часто меняется быстрее, чем кажется: они начинают пушиться, теряют блеск и становятся ломкими не из-за "плохой укладки", а из-за физики холода и сухого воздуха. Об этом сообщает "Газета.Ru". Менеджер продуктов по уходу за волосами TROUVER Ли Шэньхан объяснил, почему именно зимой локоны страдают сильнее, и перечислил правила ухода, которые помогают сохранить их увлажнение и внешний вид.

Почему зимой волосы хуже выглядят

Главной проблемой эксперт называет резкие перепады температур. По его словам, когда волосы перемещаются из -10 в +22, внутри стержня происходит внезапное расширение и сжатие влаги, что ускоряет повреждение структуры. Дополнительный фактор — сухой воздух в помещениях, который "выпаривает" влагу из кутикулы, делая волос более пористым.

Ли Шэньхан поясняет, что при потере влаги волосы начинают легче накапливать заряд. Отсюда типичная зимняя картина: ломкость, ухудшение гладкости, снижение блеска и выраженная электризация. Эксперт подчеркивает, что статика — это не только эстетический дефект, а признак нарушенного баланса влаги.

Как сушить и мыть волосы зимой

В холодный период важно избегать перегрева при сушке феном. Эксперт отмечает, что волосы испытывают двойной стресс, когда после воздействия горячего воздуха человек сразу выходит на мороз. Так что первое правило зимней укладки — снизить температуру сушки и обязательно использовать термозащиту.

При мытье волос также рекомендуется изменить привычный подход. Шэньхан советует использовать тёплую, а не горячую воду, а завершать процедуру прохладным ополаскиванием. Этот этап, по его словам, помогает "закрывать" кутикулу, благодаря чему волосы выглядят более гладкими и блестящими.

Увлажнение и средства, которые работают в холод

Щадящая сушка решает часть проблем на поверхности, но зимой, по словам эксперта, важно поддерживать гидролипидный баланс изнутри и укреплять защитный слой. Он рекомендует перейти на более насыщенные маски и несмываемые сыворотки с кератином или натуральными маслами. Эти средства формируют невидимый защитный барьер, который удерживает влагу и помогает снизить повреждения от холода и трения о шапку.

Отдельно эксперт советует внимательно читать составы уходовой косметики. Он называет удачными компонентами гиалуроновую кислоту, алоэ и бетаин - они помогают удерживать влагу внутри волоса, снижая пористость и интенсивность электризации. Такой уход становится особенно актуальным в отопительный сезон, когда волосы теряют влагу быстрее обычного.

Что усиливает электризацию и как её снизить

Зимой источником статики становятся не только пересушенные волосы, но и одежда. По словам эксперта, синтетика активно накапливает заряд, а сухие волосы легко его "подхватывают", из-за чего пряди начинают отталкиваться друг от друга и становятся непослушными. Чем суше волосы, тем заметнее проявляется эффект и тем дольше заряд удерживается.

Чтобы снизить электризацию, Шэньхан советует выбирать головные уборы с подкладкой из натуральных материалов - хлопка, шелка или вискозы. Также он рекомендует заменить пластиковую расческу на деревянную или щётку с натуральной щетиной. В ежедневный уход можно добавить антистатические спреи или использовать пару капель масла жожоба, чтобы уменьшить пушение и сделать волосы более послушными.