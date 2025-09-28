Думаете, зимой герань отдыхает? На самом деле вы лишаете её шанса раскрыться

Герань — один из тех цветов, которые способны удивлять вопреки стереотипам. Принято считать, что её время — лето, жара и солнце. Но на самом деле именно зима становится для этого растения периодом настоящего расцвета, если позаботиться о правильном уходе. Умеренная температура, мягкий свет и грамотные действия хозяина позволяют превратить обычный подоконник в цветущий уголок.

Почему зима лучше лета для герани

В тёплые месяцы герань часто страдает от перегрева: листья желтеют, края сохнут, бутоны становятся мелкими. Солнечные лучи, которые мы считаем благом, на деле могут истощать куст. Зимой же растение получает ровный свет, без палящих перегрузок, и чувствует себя гораздо комфортнее. Именно это позволяет ему направить силы не на выживание, а на полноценное цветение.

Сравнение условий для герани летом и зимой