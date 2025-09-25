Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:18

Без песка и доломитки — никуда: как правильно сажать озимый чеснок осенью

Озимый чеснок в Свердловской области советуют сажать до середины октября

В Свердловской области озимый чеснок рекомендуется высаживать с конца сентября до середины октября. Именно в этот период растение успевает укорениться до морозов, но не прорастает слишком рано.

Советы садовода

Екатеринбургский садовод Татьяна Гордеева поделилась секретами подготовки грядки и ухода за посадками:

  • Почва. Чеснок предпочитает плодородные земли и плохо переносит кислые. Чтобы улучшить состав почвы, грядку заранее заправляют компостом и добавляют доломитовую муку для раскисления.

  • Подготовка борозд. После перекопки земли делают бороздки глубиной 5-7 см. На дно обязательно насыпают песок, чтобы избежать застоя влаги и гниения зубчиков.

  • Удобрение. В борозды можно внести пролонгированное удобрение для чеснока или специальные осенние составы. Если осень выдалась сухой, землю проливают раствором с фитоспорином.

  • Посадка. Зубчики слегка заглубляют, присыпают землей и оставляют до весны.

"Сроки посадки — с конца сентября до середины октября. Чеснок любит плодородные почвы и не любит кислые. Поэтому грядку предварительно нужно заправить компостом, а для раскисления добавить доломитовую муку", — рассказала Татьяна Гордеева.

