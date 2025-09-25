Без песка и доломитки — никуда: как правильно сажать озимый чеснок осенью

18.09.2025 в 0:17

Сердце дрожит — а доктор в очках и с поддержкой со всей страны: операция, которую нельзя было провалить

В Перми хирурги впервые применили «умные очки» во время операции на сердце. Новая технология открывает неожиданные перспективы для всей медицины.

17.09.2025 в 23:26

Актёрам, дирижёрам и библиотекарям — больше: зарплаты в культуре почти сравнялись с городскими

В Екатеринбурге зарплаты работников культуры выросли и достигли 75–76 тысяч рублей. Два года назад минимальный оклад повысили почти на 19%.

17.09.2025 в 22:26

Цирк строят, как метро: проект в Екатеринбурге снова ушёл за горизонт

Екатеринбургский цирк откроется только в 2027 году. После реконструкции зал станет меньше, но комфортнее, а здание дополнится новыми объектами.

17.09.2025 в 21:16

Кто остался, кто уходит: Паслер сохраняет ключевых министров, но минфин ждёт отставка

В новом свердловском правительстве свои посты сохранят Шмыков, Злоказов и Кузнецов. Минфин ждут перемены: Старков отправится в отставку.

17.09.2025 в 20:11

Ctrl+Alt+Реставрация: в Екатеринбурге убрали одну из главных достопримечательностей

Знаменитый «Памятник клавиатуре» в Екатеринбурге временно увезут на реставрацию. Арт-объект готовят к 20-летию, возвращая ему оригинальный вид.

17.09.2025 в 19:17

Охраняют за копейки: в школах Екатеринбурга не хватает денег на безопасность

В Екатеринбурге охранникам в школах и детсадах платят меньше, чем в среднем по области. Из-за низких ставок на работу идут неквалифицированные кадры.

17.09.2025 в 18:17

LADA не сдает позиции: как отечественные авто борются за покупателя с Китаем

На Урале LADA удерживает лидерство среди новых авто — почти 30% продаж. Но в целом рынок захватили китайские бренды с долей свыше 60%.

17.09.2025 в 17:11

Отказался ехать — был убит: в Свердловской области раскрыли давнюю трагедию

В Первоуральске раскрыли убийство 2005 года. Жертву увели в лес под предлогом поиска бензина. Один из обвиняемых имеет шесть прошлых судимостей.

