Без песка и доломитки — никуда: как правильно сажать озимый чеснок осенью
В Свердловской области озимый чеснок рекомендуется высаживать с конца сентября до середины октября. Именно в этот период растение успевает укорениться до морозов, но не прорастает слишком рано.
Советы садовода
Екатеринбургский садовод Татьяна Гордеева поделилась секретами подготовки грядки и ухода за посадками:
Почва. Чеснок предпочитает плодородные земли и плохо переносит кислые. Чтобы улучшить состав почвы, грядку заранее заправляют компостом и добавляют доломитовую муку для раскисления.
Подготовка борозд. После перекопки земли делают бороздки глубиной 5-7 см. На дно обязательно насыпают песок, чтобы избежать застоя влаги и гниения зубчиков.
Удобрение. В борозды можно внести пролонгированное удобрение для чеснока или специальные осенние составы. Если осень выдалась сухой, землю проливают раствором с фитоспорином.
Посадка. Зубчики слегка заглубляют, присыпают землей и оставляют до весны.
