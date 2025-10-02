Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Огород зимой
Огород зимой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 9:58

180 дней под снегом: как мурманские огороды выживают в суровую зиму

Санитарная уборка и мульча 5–10 см — базовый этап подготовки почвы к зиме в Мурманской области

В Мурманской области зима долгая и ветреная, постоянный снежный покров обычно устанавливается уже в октябре и держится на равнине около 180 дней (в горах до ~220), а ветер нередко сдувает снег с открытых мест. Это важно учитывать: главный "утеплитель" — снег, задача огородника — не дать его унести ветром и подготовить почву под долговременное промерзание.

Когда начинать подготовку. Ориентируйтесь на устойчивые минусовые ночные температуры и лёгкое промерзание верхних 3-5 см почвы — в регионе это обычно конец сентября-октябрь. Климат здесь субарктический/умеренно-холодный: средние зимние температуры в Мурманске держатся ниже нуля, лето короткое и прохладное.

Универсальный алгоритм "тёплой зимовки" грядок

  1. Санитарная уборка и обеззараживание. Уберите ботву, сорняки, пожнивные остатки с признаками болезней (их не оставляют под мульчу). Почву слегка разрыхлите — так мульча ляжет ровнее и "работает" лучше.
  2. Подпитка и базовое мульчирование. Разложите 2-3 см зрелого компоста и накройте органической мульчей 5-10 см (компост, измельчённая кора, солома; листья только здоровые). Слишком тонкий слой не держит тепло, слишком толстый вызывает выпревание. Держите отступ от стеблей, чтобы не подпревала корневая шейка.
  3. Специальные культуры.
    Озимый чеснок в Мурманской области лучше утеплять агроволокном плотности ~60 г/м², а сверху прижать лапником (ветви ёлки/сосны) — это и тепло, и снегозадержание.
    Клубнику (землянику садовую) укрывают нетканым материалом не ниже 60 г/м² на дугах или по кустам, края прижимают.
  4. Снег — ваш лучший утеплитель. Ветер в Мурманской области способен срывать покров, поэтому организуйте снегозадержание: поставьте перпендикулярно господствующим ветрам щиты/экраны с просветами ~50%, можно в 2 ряда с интервалом 10-15 м. Это помогает накапливать сугробы над грядками и удерживать корневую зону в "плюсовом" режиме под снегом.
  5. Лапник и каркасы — для ветреных мест. Лапник удерживает снег, притеняет от обжигающего зимне-весеннего солнца и дополнительно защищает от грызунов; в снегонагруженных местах ставьте простой каркас (дуги/рейки) и набрасывайте укрывной материал поверх, чтобы его не приминало.
  6. Высокие и "тёплые" грядки как стратегия Севера. Короба (высокие грядки) меньше переувлажняются, быстрее прогреваются весной и удобнее для обслуживания — это помогает "запустить" сезон после схода снега. Закладывать "тёплые" слои (ветки, грубая органика внизу, дальше — компост) можно с осени, а весной они отдают тепло и питание.

Сезонные акценты именно для Мурманской области

  • Сроки укрытия: не спешите до устойчивых минусов, чтобы растения не выпрели под внезапной оттепелью; ориентир — когда почва схватилась коркой и прогноз устойчиво ниже 0 °C. Для земляники и многолетников — после первых заморозков, но до больших снегопадов.
  • Сидераты: успеваете — сейте в августе-начале сентября холодостойкие (фацелия, масличная редька). Позже — лучше не рисковать: укройте почву мульчей и перенесите сидерацию на весну.
  • Снег и ветер: учитывайте, что в области зима снежная и долгая, но перераспределение покрова ветром — норма. Снегозадержание и лапник особенно важны на продуваемых участках и поблизости от открытых пространств.

Что не делать

  • Плотная плёнка вместо "дышащих" укрытий - риск выпревания и вымокания. Для зимы предпочтительнее нетканые материалы и лапник.
  • Слишком толстый слой сырой травы - "съедает" азот при разложении и может преть; придерживайтесь умеренности в 5-10 см и используйте зрелую органику.
  • Листья с болезнями в мульчу — источник инфекций. Используйте только здоровый листовой опад.

Весной: как правильно "разутеплять"

Снимать укрытия поэтапно: отгребите часть мульчи от корней, приподнимите укрывной материал для проветривания и ускорения прогрева, но оставьте снегозадерживающие валки в проходах до устойчивого тепла — так гряды не подмоет талой водой.

Почему это работает именно здесь

Короткое и прохладное лето и долгая снежная зима Мурманской области диктуют простое правило: накопить снег и сохранить структурную, "дышащую" защиту почвы, дополнив её точечными укрытиями для чувствительных культур. Это помогает пережить зиму, сгладить оттепели и стартовать раньше весной.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Подготовка клубники к зиме: агрономы советуют обрезку и фосфорно-калийные удобрения в сентябре–октябре сегодня в 10:10

Потратьте 20 минут осенью на клубнику — и избавьтесь от гнили и вымерзания навсегда

Осенью клубника требует особой заботы: от правильной обрезки до укрытия. Эти шаги помогут сохранить плантацию и подготовить её к весне.

Читать полностью » Бархатцы и базилик вместе отпугивают вредителей и украшают грядку сегодня в 7:08

Трава-охранник на грядке: базилик защищает овощи и делает их вкуснее

Базилик не только украшает блюда, но и помогает соседям по грядке. С какими культурами он дружит и как это влияет на урожай?

Читать полностью » Оставленные на земле заражённые септориозом листья томатов сохраняют грибок до весны сегодня в 6:40

Грибок, который не видно сразу: почему огородники теряют урожай в разгар сезона

Узнайте, как распознать и эффективно бороться с септориозом на ваших томатах, чтобы сохранить урожай. Простые советы и методы защиты ждут вас.

Читать полностью » Бамбук и сирень создают живое ограждение и декоративность курятника сегодня в 6:08

Куры разнесут всё в клочья: какие растения выдержат их клюв и даже принесут пользу

Курятник может быть не только практичным, но и красивым. Узнайте, какие растения сделать соседями кур, чтобы участок стал уютнее и здоровее.

Читать полностью » Осенняя обрезка ирисов защищает корневища от грибков и вредителей сегодня в 5:26

Ирисы не скажут вам этого: как осенью подготовить растения к успешному цветению

Узнайте, как осенняя обрезка ирисов обеспечит яркое цветение в будущем году: 5 причин, признаки болезней и секреты здоровья ваших растений.

Читать полностью » Базилик защищает сад и балкон от мух и комаров — отметили эксперты сегодня в 5:08

Не покупайте химикаты — создайте армию растений, которые отпугнут всех вредителей

Лаванда, базилик и ещё три растения помогут избавиться от насекомых и очистить воздух. Экологичный способ защиты для сада и дома.

Читать полностью » Ароматические растения помогают отпугнуть азиатских шершней на огороде сегодня в 4:28

Сад под атакой воздушных бандитов: азиатских шершней останавливает хищное растение

Азиатские шершни всё чаще угрожают садам и пчёлам. Узнайте, как саррацения и ароматические растения помогают защитить участок без химии.

Читать полностью » Мучнистая роса у сирени легко переходит на розы и ослабляет растения сегодня в 4:23

Две королевы сада, но трон один: почему розы не терпят это растение

Сирень и розы — идеальный акцент для вашего сада? Узнайте, почему это сочетание может обернуться проблемами и какие растения лучше выбрать в качестве компаньонов.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врач Копалова: гаджеты и плохое освещение усиливают риск миопии у детей
Еда

Стейк из красной рыбы сохраняет полезные свойства при жарке на сковороде
Спорт и фитнес

Российский хоккеист Капризов подписал новое соглашение с клубом НХЛ
Еда

Салат с мясом и солёными огурцами сохраняет свежесть до 24 часов
Красота и здоровье

Газировка и снеки увеличивают вероятность диабета и сердечно-сосудистых болезней — предупредили медики
Дом

Дизайнеры рассказали, какие цвета подойдут для маленькой гостиной
Наука

Следы возрастом семь тысяч лет обнаружили археологи в Турции — министр культуры Мехмет Нури Эрсой
Технологии

Топ-3 компактных планшета по версии "Палача": Samsung, Lenovo и Apple
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet