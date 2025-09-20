Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 0:31

Деревья в броне: секрет, который решает судьбу молодых деревьев в Удмуртии

В Удмуртии укрывать плодовые деревья рекомендуют после установления −5 °C

В Удмуртской Республике зима длительная и снежная: устойчивый покров обычно устанавливается в начале-середине ноября и держится около 160-175 дней, его средняя высота достигает 50-60 см. Это защищает корни, но резкие перепады температур и солнце в конце зимы опасны для коры молодых деревьев. Поэтому подготовку начинаем в конце октября — начале ноября, ориентируясь на погоду конкретного сезона.

Когда укрывать

Главное правило: не спешить. Плотное укрытие делаем после установления устойчивых отрицательных температур (примерно от -5 °C), чтобы избежать выпревания и преждевременного пробуждения почек. До этого можно выполнить все подготовительные работы.

Пошаговый план

1) Влагозарядковый полив. После листопада, но до стойких морозов пролейте приствольный круг, чтобы влага ушла на глубину корней. Для деревьев 1-3 лет ориентируются на 30-50 л на растение (почва должна промокнуть глубоко, без болота).

2) Мульчирование. Разложите вокруг ствола 5-10 см мульчи (компост, хвойная кора, перепревшие листья). Отступите от коры 5-10 см - "воздушное кольцо" предотвращает подпревание и гниль.

3) Побелка (не всем!). Осенняя побелка защищает кору от морозобоин и солнечных ожогов конца зимы. Работайте в сухую погоду при t > +5 °C, обычно в октябре-ноябре. Саженцы первого года лучше не белить (есть риск затормозить рост) — для них приоритетны мягкие укрытия ствола.

4) Защита от грызунов. В Удмуртии зайцы и мышевидные — частая причина гибели посадок. Оберните штамб дышащим материалом (мешковина, спанбонд), слегка заглубив край, или поставьте пластиковую/металлическую сетку-"трубу" на 3-5 см в почву и выше уровня ожидаемого снега. Проверьте, чтобы закрыты были и нижние веточки: по насту грызуны добираются выше обычного.

5) Утепление штамба и кроны. Для лиственных (яблоня, груша, слива) достаточно обмотки штамба 2-3 слоями нетканого материала (спанбонд 50-60 г/м²) с фиксацией шпагатом. Полиэтилен не подходит - под ним накапливается конденсат и кора выпревает; нетканые материалы "дышат". Низкие гибкие саженцы можно пригнуть дугами и прикрыть агроволокном.

6) Защита от снега и ветра. Молодые деревья аккуратно подтяните мягкой бечёвкой (без перетяжки), чтобы снежные массы не ломали крону. После обильных снегопадов стряхивайте тяжёлый мокрый снег.

7) Хвойные новосёлы. Недавно посаженные туи, можжевельники и миниатюрные ели в первые 2-3 зимы нуждаются в укрытии от зимнего солнца и ветра (чехол из спанбонда/антаграда, притеняющая сетка). Снимайте укрытие по сходу снега, следя, чтобы крону не "запарило".

Региональная шпаргалка по срокам

  • Конец октября: уборка листвы, влагозарядковый полив, мульча, побелка (если требуется и позволяет погода).
  • Начало-середина ноября: ставим сетки от грызунов, обматываем штамбы дышащими материалами, лёгкое укрытие кроны — после устойчивых минусов. Обычно к этому времени формируется снежный покров.

Частые ошибки

  • Слишком раннее укрытие → выпревание. Ждём стабильные "минусы".
  • Плёнка на штамбе → конденсат и подопревание. Выбираем нетканые материалы.
  • Толстый слой мульчи у самой коры → риск гнилей и мышиных ходов. Делаем отступ 5-10 см.

Для климата Удмуртской Республики работает связка: влага + мульча + защита коры и штамба + грызунозащита + аккуратное укрытие после -5 °C. Такой подход учитывает нашу сезонность и снижает зимние риски без "парникового эффекта" под укрытием. Весной укрытия снимаем постепенно, в пасмурные дни, чтобы избежать солнечных ожогов — и встречаем сезон с живыми, не повреждёнными саженцами.

