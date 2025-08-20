Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дача и налоги
Дача и налоги
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:01

Шокирующий факт о мульче: почему она важнее дорогих удобрений для зимнего сада

Защита растений зимой – лапник, солома или агроволокно: сравнение эффективности

До наступления зимы на дачном участке необходимо выполнить ряд важных работ, чтобы подготовить его к холодам и обеспечить хороший урожай в следующем сезоне. О полезных мероприятиях рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

В первую очередь, необходимо убрать опавшую листву. Ее можно использовать для компоста, что позволит получить ценное органическое удобрение. К тому же, если не убирать листву, то трава может загнить под ней, что может привести к заболеваниям.

Если земля еще не успела промерзнуть, то в ноябре можно заняться улучшением почвы. Для этих целей можно использовать органические удобрения, такие как компост или перегной. Это поможет обогатить почву питательными веществами.

Внесение органических удобрений, таких как компост и перегной, улучшает структуру почвы, повышает ее плодородие и способствует здоровому росту растений.

Рыхление: улучшение аэрации

Также не лишним будет разрыхлить землю, чтобы улучшить аэрацию и проникновение питательных веществ к корням растений.

Приведите в порядок дачный инвентарь. Инструменты должны быть очищены, смазаны и убраны в сухое место. Это продлит их срок службы и обеспечит готовность к новым работам весной.

Проверьте наличие повреждений на теплицах, сараях и других постройках. Если есть трещины или другие дефекты, выполните их ремонт, чтобы избежать проблем в зимний период.

Многолетние растения необходимо защитить от зимних холодов. Это поможет им пережить зиму и сохранить здоровье.

Материалы для укрытия: лапник, солома и агроволокно

Их можно укрыть лапником, соломой или агроволокном. Эти материалы обеспечат защиту от морозов и ветров.

Корневую систему лучше защитить мульчей, которая поможет сохранить тепло и предотвратить промерзание почвы.

Безопасность деревьям от грызунов поможет обеспечить мешковина или специальная сетка, которые защитят кору от повреждений.

Правильная подготовка к зиме — залог сохранения растений от морозов и обеспечения хорошего урожая в будущем сезоне.

Планирование осенних работ на даче поможет выполнить все необходимые процедуры в срок и обеспечить оптимальные условия для зимовки растений.

Интересные факты:

В Антарктиде зарегистрирована самая низкая температура на Земле -89,2 °C.
Зимой деревья перестают расти, чтобы сохранить энергию.
Снег может отражать до 90% солнечного света.
Некоторые животные впадают в спячку, чтобы пережить зиму.

Осенние работы на даче включают в себя уборку листвы, улучшение почвы, подготовку инвентаря и защиту растений от холодов. Соблюдение этих простых, но важных рекомендаций позволит вам успешно пережить зиму и получить хороший урожай в следующем году.

