Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 0:01

Как подготовить плодовые деревья к морозам: садоводы Хабаровского края работают на опережение

В Хабаровском крае садовые работы осенью проводят по ускоренному графику из-за ранних заморозков

В Хабаровском крае зима приходит быстро и надолго, а осень едва успевает "сказать слово". Уже к середине октября в большинстве районов возможны заморозки до -5 °C, а устойчивый снежный покров формируется к концу ноября. Именно поэтому ревизию сада здесь проводят по ускоренному сценарию — сентябрь и начало октября становятся главным "окном безопасности" перед холодами.

1. Санитарная обрезка и диагностика кроны

Старт ревизии — осмотр деревьев. Удаляют сухие, повреждённые, трущиеся ветви, трещины коры и трухлявые участки. Все спилы сразу обрабатывают садовым варом.

Формирующую обрезку на Дальнем Востоке предпочитают переносить на конец зимы или весну, чтобы не стимулировать рост перед морозами. Осенью — только санитария и лёгкое прореживание после листопада.

2. Влагозарядковый полив — страховка от иссушения

Монсунное лето и сухая зима создают риск обезвоживания древесины. Если сентябрь-октябрь выдались без дождей, проводят однократный глубокий полив:

  • 20-40 л на молодое дерево,
  • 60-80 л — на взрослое.

Главное — успеть за 1-2 недели до устойчивых отрицательных температур. Исключения — тяжёлые почвы и участки с близкими грунтовыми водами.

3. Подкормки по региональным правилам

Азот — под запретом. Он стимулирует рост, который не успеет вызреть до морозов. Используют:

  • фосфорно-калийные удобрения — по 80-120 г фосфора и 40-60 г калия для взрослых деревьев;
  • золу как мягкий источник калия;
  • перепревший компост (1-2 ведра на приствольный круг).

Такие схемы практикуют питомники и садоводы Хабаровского края уже десятилетиями.

4. Побелка: защита от ожогов и морозобоин

Оптимальное время — вторая половина октября или ноябрь, до устойчивых холодов. Побелка предотвращает растрескивание коры в феврале-марте, когда дневное солнце и ночной мороз работают наперегонки.

Используют специализированные краски или известково-глинистые растворы с антисептическими добавками.

5. Чистка приствольных кругов и мульчирование

Листья с признаками болезней (пятнистости, парши) и падалицу обязательно убирают — это резервуар инфекций и зимующих вредителей.

Далее:

  • рыхление почвы на 10-15 см,
  • мульча слоем 5-8 см (щепа, компост, кора),
  • корневую шейку не засыпают.

В сухую погоду возможна обработка медьсодержащими препаратами по голой кроне — строго по инструкции

6. Защита от зайцев и грызунов

Зимой в Хабаровском крае активно вредят зайцы и мышевидные грызуны. Стволы молодых яблонь, груш и слив обматывают сеткой, агроволокном или специальными материалами на высоту выше будущего снежного покрова (обычно 80-100 см).

После первых снегопадов снег притаптывают у основания штамба — это снижает риск подкопов.

7. Снег и сломы: профилактика повреждений

Мокрый снег осенью и в начале зимы — не редкость. После обильных осадков важно:

  • стряхнуть снег с развилок,
  • осмотреть опорные подпорки,
  • укрепить молодые деревья.

8. Сроки по "дальневосточному календарю"

Сентябрь:

  • санитарная обрезка после листопада;
  • зачистка ран;
  • влагозарядка при сухой погоде.

Первая половина октября:

  • внесение фосфорно-калийных удобрений и компоста;
  • посадка саженцев с ЗКС;
  • завершение полива.

Конец октября — ноябрь:

  • побелка штамбов;
  • установка сеток;
  • мульчирование;
  • проверка устойчивости укрытий.

Почему нельзя тянуть

Резко континентальный климат с муссонными чертами — испытание для любой плодовой культуры. Средняя температура года — около +2 °C, зима сухая и морозная, снег выпадает не сразу. В результате кора и древесина страдают от иссушения и резких перепадов.

Те, кто успевает провести ревизию сада осенью, весной сталкиваются с минимумом потерь и болезней.

