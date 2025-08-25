Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сад, огород зимой
Сад, огород зимой
© https://web.archive.org/web/20161027012420/https://www.panoramio.com/photo/87464557 by Андрей Груздев is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:12

Сугробы ложатся по линеечке: зимний дизайн в Республике Коми заставляет снег работать

Садоводы Коми: хвойные и подсветка помогают сделать участок выразительным зимой

В Республике Коми зима — не пауза, а главный сезон, когда двор виден дольше всего. Короткий день, мороз до -35 °C, метели, высокие сугробы и гололёд требуют особой планировки. Хорошая новость: северный климат даёт мощный декоративный ресурс — снег, лёд, тени, тёплый свет. Если заставить их работать вместе, участок в Сыктывкаре, Ухте или Печоре выглядит выразительно с ноября по апрель и не превращается в "парковку для сугробов".

Каркас сезона: хвойные, стволы, зимние силуэты

Основу сада должны составлять хвойные культуры — ели, пихты, сосны, туи. Они держат зелёный цвет даже в самые суровые морозы. Хорошо смотрятся и декоративные кустарники с фактурными ветвями. Их силуэты под снегом создают динамичный рисунок.

Цвет зимы: ягоды, кора, лист яркого тона

Яркие акценты задают растения с плодами, сохраняющимися всю зиму: рябина, барбарис, калина. Белый снег подчёркивает красную или оранжевую кору дерена и ивы. В Коми такие растения устойчивы и не требуют укрытия.

Свет как тёплая краска

В условиях полярной ночи свет работает как полноценный элемент дизайна. Тёплые гирлянды вдоль дорожек, прожекторы, направленные на ели или скульптуры изо льда, создают настроение и делают двор безопасным.

Дорожки, которые не скользят

В Республике Коми обледенение — частая проблема. Поэтому тропинки лучше укладывать плиткой с шероховатой поверхностью, а ступени делать с подогревом или использовать резиновое покрытие. Это и удобно, и красиво.

Снег — материал, а не мусор

Не стоит воспринимать снег только как-то, что нужно убирать. Его можно направить в композиции: создавать валы для защиты растений, формировать снежные бордюры или целые фигуры. Многие жители Сыктывкара строят снежные арки у входа — это эффектно и бесплатно.

Микрорельеф и ветрозащита

Сугробы в Коми часто образуются из-за ветров. Чтобы управлять этим, используют живые изгороди, декоративные заборы и микрорельеф — небольшие холмы, которые удерживают снег там, где нужно. Это сохраняет корни растений и создаёт объёмные формы.

Малые формы: дерево, камень, металл

Скамейки, навесы, садовые фонари и даже деревянные скульптуры в снегу выглядят особенно выразительно. Камни, слегка присыпанные снегом, создают эффект японского сада, а металл — контраст и строгость.

Кормушки и домики для птиц

Жители Республики Коми ценят заботу о природе. Зимой участок можно оживить, установив кормушки для синиц, снегирей, дятлов. Птицы не только украшают сад, но и помогают бороться с вредителями весной.

Что сажать и не укрывать

Для северных садов важны растения, которые переносят морозы без дополнительного ухода. Хорошо зарекомендовали себя лапчатка, жимолость, спирея, ирга. Они сохраняют форму и декоративность даже при -30 °C.

"В нашем регионе сад живёт зимой дольше, чем летом. Я поставил акцент на хвойных и подсветке — и теперь двор радует глаз даже в морозные январские вечера", — поделился садовод Иван Л.

Экономим силы: северный минимализм

Секрет удачного зимнего сада — в простоте. Чем меньше объектов требует постоянного ухода, тем гармоничнее смотрится пространство. Минимализм, акценты на фактуре и свете — лучший выбор для сурового климата.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как ускорить созревание зеленых томатов: простой спиртовой метод для богатого урожая сегодня в 8:51

Холода близко: простой спиртовой трюк заставит томаты покраснеть и избежать фитофторы

Простой способ ускорить созревание томатов с помощью спирта. Как правильно поливать кусты, чтобы получить красный, сочный урожай и защитить от фитофторы.

Читать полностью » Глюконат кальция останавливает вершинную гниль томатов за 3 дня — схема применения сегодня в 8:17

Половина урожая на помойке: как огородники теряют томаты из-за одной ошибки

Вершинная гниль уничтожает урожай? Узнайте о 3 ошибках, которые усугубляют ситуацию, и проверенной 3-дневной схеме спасения томатов с глюконатом кальция!

Читать полностью » Сухие травы для ароматизации: почему шалфей лучший выбор сегодня в 8:09

Проверенные методы сушки шалфея: почему они важны для аромата

Откройте для себя силу шалфея: как сушёный шалфей наполняет дом теплом и ароматом. Узнайте, как правильно его сушить и использовать!

Читать полностью » Эксперты напомнили, какие травы важно подстричь в августе на даче сегодня в 7:08

Пять трав, которые нужно обрезать в августе: секреты успеха для сильного урожая

Август — время обрезки трав, чтобы продлить их жизнь и усилить аромат. Узнайте, какие травы нужно обрезать и когда делать это правильно.

Читать полностью » Йод для томатов: как правильно подкормить рассаду, чтобы получить богатый урожай сегодня в 7:07

Томаты будут ломиться от плодов: вот что я делаю с йодом — секрет опытных огородников

Узнайте, как йод стимулирует рост томатов. Секреты подкормки рассады, правила безопасности и результаты применения йода для богатого урожая.

Читать полностью » Огородники в шоке: простое средство победило мучнистую росу – секретный рецепт сегодня в 6:07

Растения вздохнут свободно: секретный ингредиент из кухонного шкафа – мощное оружие против мучнистой росы

Эффективные и экологичные народные средства от мучнистой росы: молочная сыворотка, зола. Своевременное удаление поражённых листьев.

Читать полностью » Как создать живую изгородь из ивы: лучшие советы от профессионалов сегодня в 6:04

Живая изгородь из ивы: как сделать свой участок зеленым и привлекательным

Создайте уникальный зеленый забор из ивы, который украсит ваш сад благодаря простоте ухода и экологии. Узнайте 7 преимуществ живой изгороди!

Читать полностью » Первая подкормка баклажанов после высадки: что нужно знать для богатого урожая сегодня в 5:07

Урожай баклажанов x3: вот как правильно поливать и подкармливать растения – мой секрет

Узнайте о правильном уходе за баклажанами: подкормка, полив, защита от вредителей. Обеспечьте богатый урожай сочных и вкусных плодов!

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Исследование показывает, что собаки снижают уровень стресса у владельцев
Красота и здоровье

Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко: сливочное масло не защищает от опьянения
Красота и здоровье

Эксперт Онищенко: паника перед штаммом "стратус" ослабляет иммунитет
Красота и здоровье

Хурма, яблоки, хлеб: почему переизбыток клетчатки опасен для вашего здоровья
Спорт и фитнес

Артём Дзюба обратился к руководству "Акрона" с просьбой о новых игроках
Спорт и фитнес

Легендарный российский хоккеист Сергей Федоров удостоится церемонии
Еда

Как правильно завернуть трубочки с начинкой чтобы тесто не треснуло
Еда

Рецепт заманихи из помидоров и перца на зиму
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru