Молодые саженцы в зоне риска: вот чем опасны грядущие оттепели

Зимние оттепели — испытание не только для людей, но и для садовых растений. Когда после морозов резко наступает плюсовая температура, почва и воздух меняются быстрее, чем успевают адаптироваться деревья и кустарники. В результате под снегом создаются условия, опасные для корней и коры, а сам сад рискует пострадать от выпревания.

Что такое выпревание и чем оно грозит

Выпревание — это процесс загнивания тканей растения под толстым слоем снега. Когда температура воздуха поднимается выше нуля, снег становится рыхлым, а под ним образуется влага и застойный воздух. В таких условиях кора и корни словно "задохаются".

Если процесс продолжается несколько недель, на деревьях могут появиться пятна, язвы, а в дальнейшем — трещины и грибковые заболевания. Особенно уязвимыми оказываются молодые саженцы и косточковые культуры: вишня, слива, абрикос.

Опасность резких перепадов

Частая проблема — обманчивое пробуждение растений. При длительной оттепели деревья могут "решить", что весна уже пришла, и начать сокодвижение. Но стоит температуре снова резко опуститься, как почки и молодые ткани оказываются повреждены морозом.

Снег при этом превращается в ледяную корку, которая ещё сильнее перекрывает доступ воздуха. В таких условиях сад получает двойной удар: кислородное голодание корней и риск подмерзания надземной части.

Как спасти сад от выпревания

Чтобы защитить растения, важно действовать заранее:

Снег вокруг стволов уплотняют и притаптывают, чтобы уменьшить толщину рыхлого слоя. При необходимости в снегу делают небольшие вентиляционные отверстия или канавки для стока талой воды. Молодые деревья и кустарники утепляют лапником или дышащим материалом, который не даёт коре преть. Если оттепель затянулась, стоит частично убрать снег от приствольных кругов, чтобы обеспечить доступ воздуха.

Уход весной

Даже если часть растений пострадала, весной можно помочь саду восстановиться. Первым делом проводят санитарную обрезку повреждённых ветвей, а трещины на коре замазывают садовым варом. Ослабленные деревья подкармливают калийно-фосфорными удобрениями — они ускоряют заживление тканей и повышают устойчивость к болезням.

Также важно обработать сад от грибковых инфекций. Для этого используют медьсодержащие препараты или биологические фунгициды, которые снижают риск заражения.

Оттепели зимой — серьёзное испытание для сада. Но при правильной профилактике и внимательном уходе можно значительно снизить риск выпревания и сохранить здоровье деревьев до весны.