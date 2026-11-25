Ванесса Фридман отмечает, что в зимнем гардеробе 2026 года закрепился интерес к платьям с опушкой из меха. Примером такого подхода стал недавний выход Дженнифер Лопес на шоу Дрю Бэрримор в Нью-Йорке.

Исполнительница выбрала платье с короткими рукавами и воротником, отделанным мехом, дополнив образ классическими черными туфлями. Позже она поделилась фотографиями лука в Instagram. По словам Фридман, этот выбор соответствует текущим модным настроениям, где меховые детали уже давно присутствуют в пальто и куртках таких публичных персон, как Эльза Хоск и Хейли Бибер.

Дженнифер Лопес носит винтажное платье Dior. Хотя меховая отделка ранее встречалась преимущественно на верхней одежде, теперь она стала элементом праздничных и вечерних платьев, что делает их подходящими для корпоративных мероприятий или зимних свадеб. Редакция NewsInfo. Ru подчеркивает, что это наблюдение основано на конкретных примерах из жизни звезд, а не на широкомасштабных исследованиях потребительских предпочтений.