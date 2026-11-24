Зимний сезон становится для французского маникюра временем экспериментов с цветом и фактурой. Если классический образ строится на розоватом подложке и белом крае, то в холодные месяцы мастера предлагают более насыщенные акценты. Риа Морган-Ратклифф, сооснователь студии Martha's, отмечает, что зимнее время — подходящая пора для более глубоких оттенков: тёмно-красного, шоколадного, тёмно-синего или бордового, которые хорошо сочетаются с нейтральным базовым покрытием.

Альтернативы белого края

В качестве сезонных вариантов специалист называет лесной зелёный и морозный синий. Она также выделяет "микро-френч" в оттенках розового и красного — сочетание, которое сохраняет носибельность, но звучит необычно. Микро-френч в целом позволяет сохранить деликатность образа, делая линию края более тонкой, что визуально меняет восприятие классики.

Другим способом добавить праздничности остаётся использование мерцающего верхнего покрытия поверх стандартной базы. Такой приём сохраняет узнаваемую форму, но добавляет текстуру и блеск, уместные для вечерних выходов.