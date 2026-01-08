Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:09

Праздничный стол с подвохом: зимой резко растёт риск кишечных инфекций

Риск кишечных инфекций растёт в период зимних праздников — Роспотребнадзор

Зимние праздники традиционно воспринимаются как время отдыха, однако именно в этот период возрастает риск заболеваний, связанных с пищевыми отравлениями. Обилие застолий, длительное хранение готовых блюд и ослабление контроля за качеством продуктов создают благоприятные условия для распространения кишечных инфекций. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Почему риск возрастает именно зимой

Специалисты отмечают, что кишечные инфекции поражают желудочно-кишечный тракт и, как правило, сопровождаются рвотой, диареей, болями в животе и признаками общей интоксикации. Основной причиной заражения остаются продукты, приготовленные или хранившиеся с нарушением санитарных норм. В праздничные дни такие риски увеличиваются из-за большого объёма еды и длительных застолий.

Особую опасность представляют скоропортящиеся блюда, которые долгое время находятся вне холодильника. В условиях комнатной температуры бактерии активно размножаются, а внешне пища может выглядеть вполне безопасной. Именно поэтому зимой фиксируется рост обращений с симптомами пищевых отравлений.

Наиболее распространённые инфекции

В Роспотребнадзоре подчёркивают, что в холодное время года чаще всего регистрируется сальмонеллёз. Эта инфекция передаётся через плохо приготовленные яйца и мясо птицы, которые остаются одними из самых популярных продуктов на праздничном столе. Недостаточная термическая обработка значительно повышает риск заражения.

Кроме того, инфекция может передаваться через грязные руки и заражённую воду. В отдельных случаях источником заболевания становятся ротавирусные и норовирусные инфекции. Последние считаются особенно опасными для детей и пожилых людей, у которых болезнь может протекать тяжелее и с осложнениями.

Как снизить вероятность заражения

В ведомстве напоминают, что ключевую роль в профилактике играет соблюдение элементарных правил гигиены. Необходимо тщательно мыть руки, особенно перед приготовлением и приёмом пищи, а также строго следить за условиями хранения продуктов. Готовые блюда рекомендуется держать в холодильнике и не употреблять их по истечении безопасного срока.

Отдельное внимание следует уделять кухонной утвари. Для сырой и готовой пищи нужно использовать раздельные ножи и доски, чтобы избежать перекрёстного загрязнения. Также рекомендуется пить только кипячёную или бутилированную воду. Соблюдение этих мер позволяет существенно снизить риск кишечных инфекций в период зимних праздников.

