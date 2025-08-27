Рацион в холода: вот почему зимой нужно есть теплую пищу – совет диетолога

В холодное время года организм человека сталкивается с рядом особенностей, которые требуют корректировки рациона питания. Об этом заявила диетолог-нутрициолог София Кованова, подчеркнув важность адаптации питания к сезонным условиям.

По её словам, в зимний период особенно актуально отдавать предпочтение продуктам, прошедшим термическую обработку, что помогает снизить риск простудных заболеваний и компенсировать снижение сезонных источников клетчатки.

Почему важно употреблять тёплую пищу зимой

Согласно мнению Софии Ковановой, в межсезонье и особенно зимой организм сталкивается с недостатком свежих овощей и фруктов, богатых клетчаткой. В этот период природные источники витаминов и минералов становятся менее доступными, а иммунитет ослабевает из-за пониженных температур и сокращения солнечного света. В таких условиях рекомендуется включать в рацион более тепловую обработку продуктов — варку, тушение или запекание.

Обработка овощей и фруктов теплом способствует их более легкому усвоению организмом. Кроме того, горячая пища помогает согреться и снизить нагрузку на пищеварительную систему. В случае склонности к простудным заболеваниям или при необходимости укрепления иммунитета диетолог советует дополнительно включать в рацион горячие супы — бульоны, овощные или мясные.

Энергетическая ценность и калорийность

София Кованова отмечает, что при термической обработке продуктов увеличивается их калорийность. Это связано с тем, что при нагревании происходит разрушение клеточных структур и высвобождение дополнительных веществ, что делает пищу более насыщенной энергетически. Поэтому важно соблюдать баланс и не злоупотреблять высококалорийными блюдами.

Эксперт подчеркивает необходимость контролировать порции и избегать чрезмерного добавления масла или других калорийных ингредиентов при приготовлении пищи. В зимний период важно не только согреваться за счет горячих блюд, но и сохранять баланс между питательностью и умеренностью.

Особенности правильного зимнего питания

Диетолог советует включать в рацион разнообразные овощи и фрукты после термической обработки — запечённые кабачки, тушеную капусту, вареные морковь или свеклу. Также рекомендуется употреблять бульоны на основе курицы или говядины — они не только насыщают организм витаминами и минералами, но и помогают бороться с простудой.

Важно помнить о необходимости разнообразия: сочетание различных методов приготовления позволяет сохранить максимум полезных веществ. Например, овощи можно сначала отварить или запечь, а затем добавить в суп или салат с заправкой из оливкового масла.

Дополнительные рекомендации

София Кованова подчеркивает важность соблюдения режима питания: зимой лучше есть небольшими порциями 4-5 раз в день для поддержания энергии и избегания переедания. Также рекомендуется пить больше теплых напитков — травяных чаев или компотов — чтобы дополнительно согреться внутри организма.

Обращая внимание на качество продуктов, необходимо отдавать предпочтение свежим или замороженным овощам без добавления консервантов. Это поможет сохранить максимум витаминов и минералов даже при тепловой обработке.

Интересные факты по теме

1. Исследование Университета Глазго показало, что горячая пища способствует более быстрому согреванию организма по сравнению с холодной едой в зимний период.

2. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), употребление горячих супов связано с уменьшением риска развития респираторных заболеваний у взрослых.

3. Исследования показывают, что регулярное потребление тушеных овощей повышает уровень антиоксидантов в крови на 15 %, что способствует укреплению иммунной системы.