Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дельфиниум
Дельфиниум
© commons.wikimedia.org by Ovchinnikova Mariiya is licensed under CC BY 4.0
Главная / Садоводство
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 18:19

Пока другие прячут лопаты, иркутяне сеют: вот в чем секрет подзимней посадки

Садовод Ольга Климова рассказала, какие цветы можно сажать в ноябре в Иркутской области

Ноябрь в Иркутской области — время, когда земля уже остыла, но ещё не промёрзла окончательно. Для садоводов это не конец сезона, а последняя возможность позаботиться о будущем цветении. Есть растения, которые не боятся мороза, наоборот — нуждаются в зимовке под снегом, чтобы весной взойти раньше и стать крепче. Главное — выбрать подходящие виды и посадить их правильно.

Почему ноябрь — не поздно для посадки

Подзимняя посадка в Иркутской области имеет свои преимущества. Во-первых, семена, попадая в холодную землю, проходят естественную стратификацию — закалку, которая повышает их всхожесть. Во-вторых, весной они прорастают быстрее, чем при весеннем посеве, используя влагу от таяния снега.

"Подзимний посев помогает растениям развиваться естественно — без теплицы и стимуляторов", — пояснила садовод Ольга Климова.

Главное условие — температура почвы не выше +2 °C и отсутствие затяжных оттепелей, чтобы семена не начали прорастать раньше времени.

Какие цветы можно сажать в ноябре в Иркутской области

Здесь хорошо приживаются культуры, устойчивые к морозу и перепадам температуры.

Нивяник (ромашка садовая) - неприхотливый многолетник, которому нужна зимняя стратификация для пробуждения семян.
Флокс Друммонда - выдерживает сильные холода и быстро всходит весной.
Мак восточный - семена можно просто рассеять по замёрзшей почве, они перезимуют под снегом.
Гвоздика турецкая - зимостойкая и надёжная, цветёт уже в июне.
Колокольчик средний - любит холодную стратификацию, не боится иркутских морозов.
Дельфиниум - сеется под зиму, иначе плохо всходит при весенней посадке.
Астры многолетние - дают сильные побеги после подзимнего посева.
Лаватера и календулы - однолетники, но выдерживают холод и цветут раньше, чем весной посеянные.
Лупин - семена хорошо зимуют и дают плотные кусты уже на второй год.

Советы шаг за шагом: как посадить цветы в ноябре

  1. Выберите участок. Он должен быть сухим, без застоя талой воды. Лучше — возвышенность или гряда.

  2. Подготовьте почву заранее. Ещё в октябре перекопайте, внесите перегной и золу, выровняйте поверхность.

  3. Сделайте бороздки. Глубина — около 1,5 см для мелких семян и 3-4 см для крупных.

  4. Посев. Разложите семена в промёрзшую землю, сверху присыпьте сухим песком или торфом.

  5. Укрытие. После первых морозов накройте участок лапником или слоем сухих листьев. Это защитит посевы от вымерзания.

  6. Весной. Как только снег сойдёт, уберите укрытие — ростки появятся при первых тёплых днях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: сажать до первых морозов.
→ Последствие: семена прорастают и погибают при первом холоде.
→ Альтернатива: дождаться устойчивой минусовой температуры ночью.

• Ошибка: выбирать тенистый участок.
→ Последствие: ростки вытягиваются и болеют.
→ Альтернатива: место должно быть солнечным и защищённым от ветра.

• Ошибка: использовать влажную почву.
→ Последствие: семена загнивают под снегом.
→ Альтернатива: сеять в сухую землю и прикрывать торфом.

А что если опоздать с посадкой?

Если земля уже промёрзла на глубину более 10 см, сеять поздно — семена просто не смогут попасть в почву. В этом случае можно оставить их до весны, но хранить в холодильнике, имитируя зиму. Тогда эффект стратификации сохранится.

Плюсы и минусы подзимней посадки

Плюсы Минусы
Ранние и дружные всходы Возможен вымерзание при бесснежной зиме
Устойчивость к болезням Требует точного расчёта сроков
Экономия времени весной Не все культуры подходят
Естественная закалка семян Возможна частичная потеря урожая

FAQ

Когда именно в Иркутской области можно сеять цветы под зиму?
Обычно с 5 по 20 ноября, когда земля подмёрзла, но ещё копается.

Какие семена точно переживут зиму?
Мак, нивяник, гвоздика, колокольчик, дельфиниум и лупин — самые надёжные.

Нужно ли поливать после посадки?
Нет, наоборот, важно, чтобы почва оставалась сухой. Влага появится от снега.

Мифы и правда

• Миф: подзимняя посадка — рискованная затея.
правда: при правильных сроках растения зимуют лучше, чем посеянные весной.

• Миф: семена обязательно промерзнут.
правда: под снегом температура стабильнее, и семена сохраняются.

• Миф: в Сибири невозможно сеять в ноябре.
правда: именно здесь подзимняя посадка особенно полезна — растения проходят естественную адаптацию.

Исторический контекст

В сибирских усадьбах XIX века подзимние посевы практиковались регулярно. Хозяйки сеяли мак, лён и ромашку сразу после первых морозов. Это позволило им получать раннее цветение без теплиц. Современные садоводы Иркутской области продолжают эту традицию, используя её уже для декоративных клумб.

Три интересных факта

  1. В Иркутской области уровень снежного покрова в среднем 40-60 см — идеальная "шуба" для подзимних посевов.

  2. Семена мака сохраняют всхожесть до трёх лет после зимовки.

  3. Даже в сильные морозы почва под снегом остаётся около -2 °C, что позволяет семенам безопасно зимовать.

Посадка цветов в ноябре — это не эксперимент, а умный ход. Земля и снег делают за садовода всё, что нужно: хранят, закаливают и пробуждают семена в нужный момент. Весной клумбы в Иркутской области зацветут первыми — именно благодаря тем, кто не побоялся поработать в ноябре.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Спички усиливают рост малины и защищают корни от вредителей — Павел Синицын сегодня в 18:46
Без серы малина слабеет — а вы даже не подозреваете, что решение уже есть у вас в ящике для свечей

Необычный лайфхак с обычными спичками помогает малине расти быстрее и плодоносить обильнее. Узнайте, как правильно применять этот простой метод на своём участке.

Читать полностью » Гладиолусы требуют солнца, сбалансированного полива и подкормок для обильного цветения — Андрей Колесников сегодня в 13:54
Меч, выросший из земли: как превратить гладиолусы в гордость сада и добиться идеальных соцветий

Хотите, чтобы гладиолусы цвели до самой осени и не болели? Рассказываем, как правильно поливать, подкармливать и хранить луковицы, чтобы цветник стал гордостью сада.

Читать полностью » В Коми предупредили о риске трещин в чашах прудов при несвоевременном сливе воды сегодня в 13:26
Не успеете слить воду — весной не узнаете свой пруд: северная зима ошибок не прощает

Суровая осень в Коми не щадит даже садовые пруды. Что сделать до морозов, чтобы весной не остаться без чаши и растений — простая инструкция от местных жителей.

Читать полностью » Весенняя обрезка роз стимулирует рост побегов и продлевает обильное цветение кустов сегодня в 12:54
Секатор против старости: как весенняя обрезка омолаживает розы и удваивает цветение

Один верный шаг весной способен полностью преобразить розарий. Узнайте, как правильно обрезать розы, чтобы летом они цвели особенно пышно.

Читать полностью » Учёные напомнили: грунт в горшках нужно восстанавливать каждые 1–2 года из-за уплотнения и щёлочности сегодня в 12:22
Земля под цветами умирает медленно: как понять, что ваш горшок стал могилой для растения

Даже самая красивая зелень в доме со временем теряет блеск. Узнайте, как «воскресить» старую землю и вернуть растениям жизнь без пересадки.

Читать полностью » Гортензия лучше цветёт после кефирного полива и подкисления лимонной кислотой сегодня в 11:54
Кефир — не только на завтрак: как йогуртовая диета превращает гортензию в звезду сада

Хотите, чтобы гортензии цвели как на открытке? Несколько простых, но нестандартных способов ухода помогут добиться роскошных соцветий без химии.

Читать полностью » Учёные: более 50 видов каланхоэ применяются в медицине при воспалениях и ожогах сегодня в 11:17
Хотите, чтобы каланхоэ цвело снова и снова? Всё решает одна хитрость с освещением

Каланхоэ кажется простым цветком, но за его неприхотливостью скрываются тропические привычки и особый ритм жизни, который важно понять, чтобы оно цвело каждый год.

Читать полностью » Неправильное соседство с чесноком делает яблоки горькими и снижает качество плодов сегодня в 10:54
Хотели фруктовый сад — вырос борщевой набор: почему яблони не дружат с луком и чесноком

Садоводы рассказали, почему яблони не стоит сажать рядом с луком и как вернуть дереву здоровье и сладость плодов без химии.

Читать полностью »

Новости
Наука
Регулярная практика йоги замедляет старение мозга
Садоводство
В Самарской области напомнили о вреде опавших листьев для садовых клумб
Еда
Всего горсть орехов в день улучшает работу мозга и защищает сосуды — Daily Mail
Технологии
В Остине открылась школа Alpha, где искусственный интеллект заменил учителей
Дом
Специалисты объяснили, что плотность влияет на долговечность ламината
Культура и шоу-бизнес
Бритни Спирс рассказала о травме ноги после падения с лестницы
Туризм
Почти половина российских туристов планирует путешествие в Китай — данные опроса
Красота и здоровье
Недостаток жиров вызывает сухость кожи, гормональные сбои и проблемы с концентрацией
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet