Утром подняться невозможно: вот почему декабрь выбивает из колеи даже самых сильных

К декабрю многие чувствуют, как снижается темп жизни: привычные задачи требуют больше усилий, а утреннее пробуждение даётся тяжелей обычного. Об этом рассказала Лента.ру, приводя комментарии психолога сервиса "Ясно" Светланы Абакумовой. На фоне короткого светового дня и холода организм переходит в более экономный режим, что нередко воспринимается как упадок сил.

Почему конец года даётся особенно трудно

Абакумова связывает сезонную слабость не с недостатком мотивации, а с естественной реакцией на смену условий. Она отмечает, что в декабре снижается выработка серотонина и повышается уровень мелатонина. Эти процессы ослабляют концентрацию и влияют на настроение, а попытки игнорировать физиологические сигналы только усиливают усталость. Дополнительную нагрузку создают бытовые и рабочие хлопоты: подготовка подарков, семейные мероприятия, отчётные периоды.

По словам специалиста, многие воспринимают декабрьскую апатию как личную неудачу, хотя организм вовсе не выходит из строя. Он стремится сохранить ресурсы, адаптируясь к сокращённому световому дню и низким температурам. Такой режим позволяет пережить период, когда внешние факторы снижают уровень энергии.

Какие стратегии помогают восстановиться

Психолог подчёркивает, что простые ежедневные действия способны уменьшить эмоциональное напряжение. Регулярный сон, стабильный режим и короткие прогулки днём — даже при пасмурной погоде — поддерживают работу внутренних биоритмов. Более яркое освещение в доме создаёт дополнительный стимул для активности и помогает сгладить влияние дефицита естественного света.

Абакумова добавляет, что в декабре особенно важно снижать требования к себе.

"Праздник не обязан быть идеальным, а купленный салат вместо домашнего и скромные подарки — это нормально", — подчеркнула психолог Светлана Абакумова.

В период повышенной нагрузки простые ритуалы, включая прогулки, могут работать так же эффективно, как регулярные действия, уменьшающие симптомы сезонного упадка.

Когда стоит обратиться за поддержкой

Специалист предупреждает: если чувство апатии длится более двух недель и мешает справляться с базовыми делами, необходима помощь профессионала. Такой сигнал говорит о том, что организму недостаточно естественных компенсаторных механизмов, и важно вовремя получить квалифицированную поддержку.

При этом сезонные колебания настроения не всегда приводят к серьёзным последствиям. Большинство людей возвращаются к привычному уровню активности, как только биоритмы адаптируются к зимнему периоду и нагрузка конца года снижается.