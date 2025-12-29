Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Ладожское озеро. Зима. Карелия (52729440852)
Ладожское озеро. Зима. Карелия (52729440852)
© commons.wikimedia.org by Елена Ветрова is licensed under CC BY 2.0
Главная / Туризм
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:20

Зимние каникулы без виз и долгих перелётов: вот почему Карелия бьёт все рекорды популярности

Карелия вошла в топ-5 направлений для новогодних каникул — Туроператоры

Карелия этой зимой вновь оказалась в числе регионов, куда едут не за пляжем, а за настоящей новогодней атмосферой — с заснеженными лесами, северным сиянием и прогулками по ледяным тропам. Об этом сообщает "АиФ.ру", публикуя подборку топ-5 направлений для праздничных каникул по версии туроператоров. Эксперты отмечают, что часть маршрутов не требует сложной логистики: в некоторые регионы удобно добираться не только поездом или самолетом, но и на собственной машине.

Почему Карелия стала одним из главных "зимних" вариантов

По оценке туроператоров, Карелия остается одним из самых выразительных направлений для новогоднего отдыха благодаря сочетанию природы и локаций, которые уже сами по себе выглядят как декорации к зимней сказке. В списке ключевых точек — таинственный остров Кижи, заснеженный Петрозаводск на берегу Онежского озера, а также водопад Кивач. Отдельный акцент в подборке делают на реликтовых лесах и природном явлении, которое многие специально "ловят" именно зимой, — северном сиянии, играющем в небе над северными районами.

Регион привлекает и разнообразием активностей. Туроператоры отмечают, что в Карелии можно совместить экскурсионный отдых и развлечения: поездки на собачьих упряжках, рыбалку, посещение горнолыжных курортов. По словам экспертов, здесь легко подобрать формат поездки — от коротких выходных до нескольких дней с насыщенной программой.

"Рускеала" и новогодние программы: что выбирают туристы

Особой популярностью у путешественников, как уточняет "АиФ.ру", пользуется горный парк "Рускеала", где на Новый год проводят праздничные мероприятия и устраивают салют над мраморным каньоном. Это место давно стало одним из главных туристических символов Карелии и входит в большинство зимних маршрутов по региону. Помимо "Рускеалы", гостей привлекают отели и базы отдыха с собственной новогодней программой, а также готовые туры, которые включают экскурсии и развлечения.

Туроператоры подчеркивают, что инфраструктура в регионе позволяет выбрать проживание под разные бюджеты. В Карелии, по их словам, всегда можно найти варианты размещения — от гостиниц и квартир в городах до коттеджей и домов у воды или в лесу.

Сколько стоит отдых и что входит в бюджет поездки

По данным "АиФ.ру", средняя стоимость проживания в гостиницах начинается от 4000 рублей в сутки. В Петрозаводске или Сортавале двухместный номер в отеле или аренда квартиры обойдутся в среднем от 4000 до 7000 рублей в сутки. Тем, кто выбирает отдельное жилье, предлагают дома и коттеджи — цены на аренду стартуют от 7000 рублей.

Экскурсионная часть бюджета зависит от продолжительности. Однодневные экскурсии, как правило, стоят 5000-8000 рублей с человека, а многодневные туры на два-три дня — 15 000-30 000 рублей с человека. Туроператоры уточняют, что итоговая стоимость может варьироваться, поскольку многое зависит от программы и набора развлечений.

Какие еще направления вошли в топ-5

В подборке, опубликованной "АиФ.ру", кроме Карелии названы и другие популярные места для зимних каникул. В топ-5 вошли города Золотого кольца — среди них Сергиев Посад, Ярославль, Владимир, Суздаль, Кострома, Иваново, Переславль-Залесский, Ростов Великий и Углич. Также в список попали Сочи, озеро Байкал и Кавказские Минеральные Воды.

Туроператоры отмечают, что такие направления объединяет понятный маршрут, развитая инфраструктура и возможность быстро организовать поездку без долгих сборов. Но именно Карелия, по их оценке, остается одним из самых "новогодних" регионов — благодаря сочетанию северной природы, зимних развлечений и уже сформировавшихся праздничных традиций.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Цены на авиабилеты в Сочи упали на 40% после праздников — Авиасейлс сегодня в 9:40
Отпуск в Сочи за полцены: как авиакомпании стимулируют спрос после праздников

После новогодних каникул билеты в Сочи могут подешеветь на 40%. "Авиасейлс" прогнозирует спад цен по России и за рубежом уже в январе.

Читать полностью » Отпуск в Египте в феврале укладывают до 100 тысяч на двоих сегодня в 4:13
Распланировала отпуск на 2026 — и поняла, как увидеть море и горы без переплат: всё решает месяц

Узнайте, как спланировать отпуск в 2026 году так, чтобы избежать переплат и насладиться уникальными впечатлениями в разных уголках мира.

Читать полностью » Локальные острова Мальдив предлагают бюджетный отдых без all inclusive — соцсети сегодня в 0:50
Мальдивы оказались не такими, как на открытках: этот момент удивляет сильнее всего

Мальдивы бывают разными: курортный люкс и острова с обычной жизнью. Как понять, подойдёт ли вам формат местных островов и чего от него ждать.

Читать полностью » В Египте россиян действительно замечают чаще других туристов — ТурПром вчера в 23:37
Когда свобода становится сигналом: египетские курорты читают поведение гостей

Российские туристы в Египте постоянно ловят на себе взгляды. ТурПром выяснил, почему местные так внимательно наблюдают за россиянами и что за этим стоит на самом деле.

Читать полностью » Джирисан назвали первым национальным парком Южной Кореи — National Geographic вчера в 19:15
Приехал в Южную Корею “просто погулять” — и подсел на походы: горы здесь везде

Узнайте, почему походы в Южной Корее – это не просто хобби, а важная часть культуры. Откройте для себя главные маршруты и их необычные особенности.

Читать полностью » Россия стала лидером по числу туристов в Анталье — Турпром вчера в 17:37
Один регион — разные миры: где в Анталье слышна русская речь, а где немецкая

Россияне и немцы лидируют по числу туристов в Анталье. Турпром выяснил, какие курорты выбирают разные нации и где отдых проходит спокойнее.

Читать полностью » Туристы остались без забронированных вилл на Фукуоке — Турпром вчера в 17:13
Новый год пошёл не по плану: райский Фукуок оставил сотни туристов без жилья

Россияне массово теряют жилье на Фукуоке в Новый год. Эксперты объяснили схему обмана и рассказали, как не остаться без крыши над головой.

Читать полностью » Бодрум вошёл в число курортов с чистыми пляжами — Турпром вчера в 17:08
Бирюзовая вода без сюрпризов: эти курорты Турции выбирают ради чистого моря

Где в Турции самое чистое море? Турецкие курорты с прозрачной водой и комфортной температурой вошли в новый рейтинг для туристов.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Экспресс-уход помог восстановить свежесть кожи перед праздниками — косметологи
ДФО
Суд взыскал компенсацию с детсада после перелома ключицы у ребёнка — ДВ-РОСС
ДФО
Ветеранам труда предложили выходить на пенсию на год раньше — DEITA.RU
ДФО
Минтруд включил писательскую деятельность в реестр профессий — PrimaMedia
ДФО
Семейную ипотеку ограничат одним льготным кредитом на семью — DEITA.RU
Общество
Долгосрочные сбережения дают доходность на уровне вкладов — Беляков
Россия
Путин подписал закон о принесении присяги гражданина РФ с 14 лет — ТАСС
Мир
Канадский ледокол впервые достиг самого северного района Арктического архипелага — CBC
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet