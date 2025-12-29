Зимние каникулы без виз и долгих перелётов: вот почему Карелия бьёт все рекорды популярности

Карелия этой зимой вновь оказалась в числе регионов, куда едут не за пляжем, а за настоящей новогодней атмосферой — с заснеженными лесами, северным сиянием и прогулками по ледяным тропам. Об этом сообщает "АиФ.ру", публикуя подборку топ-5 направлений для праздничных каникул по версии туроператоров. Эксперты отмечают, что часть маршрутов не требует сложной логистики: в некоторые регионы удобно добираться не только поездом или самолетом, но и на собственной машине.

Почему Карелия стала одним из главных "зимних" вариантов

По оценке туроператоров, Карелия остается одним из самых выразительных направлений для новогоднего отдыха благодаря сочетанию природы и локаций, которые уже сами по себе выглядят как декорации к зимней сказке. В списке ключевых точек — таинственный остров Кижи, заснеженный Петрозаводск на берегу Онежского озера, а также водопад Кивач. Отдельный акцент в подборке делают на реликтовых лесах и природном явлении, которое многие специально "ловят" именно зимой, — северном сиянии, играющем в небе над северными районами.

Регион привлекает и разнообразием активностей. Туроператоры отмечают, что в Карелии можно совместить экскурсионный отдых и развлечения: поездки на собачьих упряжках, рыбалку, посещение горнолыжных курортов. По словам экспертов, здесь легко подобрать формат поездки — от коротких выходных до нескольких дней с насыщенной программой.

"Рускеала" и новогодние программы: что выбирают туристы

Особой популярностью у путешественников, как уточняет "АиФ.ру", пользуется горный парк "Рускеала", где на Новый год проводят праздничные мероприятия и устраивают салют над мраморным каньоном. Это место давно стало одним из главных туристических символов Карелии и входит в большинство зимних маршрутов по региону. Помимо "Рускеалы", гостей привлекают отели и базы отдыха с собственной новогодней программой, а также готовые туры, которые включают экскурсии и развлечения.

Туроператоры подчеркивают, что инфраструктура в регионе позволяет выбрать проживание под разные бюджеты. В Карелии, по их словам, всегда можно найти варианты размещения — от гостиниц и квартир в городах до коттеджей и домов у воды или в лесу.

Сколько стоит отдых и что входит в бюджет поездки

По данным "АиФ.ру", средняя стоимость проживания в гостиницах начинается от 4000 рублей в сутки. В Петрозаводске или Сортавале двухместный номер в отеле или аренда квартиры обойдутся в среднем от 4000 до 7000 рублей в сутки. Тем, кто выбирает отдельное жилье, предлагают дома и коттеджи — цены на аренду стартуют от 7000 рублей.

Экскурсионная часть бюджета зависит от продолжительности. Однодневные экскурсии, как правило, стоят 5000-8000 рублей с человека, а многодневные туры на два-три дня — 15 000-30 000 рублей с человека. Туроператоры уточняют, что итоговая стоимость может варьироваться, поскольку многое зависит от программы и набора развлечений.

Какие еще направления вошли в топ-5

В подборке, опубликованной "АиФ.ру", кроме Карелии названы и другие популярные места для зимних каникул. В топ-5 вошли города Золотого кольца — среди них Сергиев Посад, Ярославль, Владимир, Суздаль, Кострома, Иваново, Переславль-Залесский, Ростов Великий и Углич. Также в список попали Сочи, озеро Байкал и Кавказские Минеральные Воды.

Туроператоры отмечают, что такие направления объединяет понятный маршрут, развитая инфраструктура и возможность быстро организовать поездку без долгих сборов. Но именно Карелия, по их оценке, остается одним из самых "новогодних" регионов — благодаря сочетанию северной природы, зимних развлечений и уже сформировавшихся праздничных традиций.