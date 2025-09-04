Неизведанные тропы безопасности: как перехитрить лед и избежать ловушек на дорогах

Представьте: вы мчитесь по заснеженной трассе, и вдруг автомобиль начинает скользить, словно на льду. Зима в России — это не просто красиво, а настоящая проверка на прочность. Но опытный автоинструктор знает, как превратить потенциальную катастрофу в спокойную поездку. В интервью он поделился простыми, но жизненно важными советами, которые помогут избежать кювета и сохранить нервы.

Правильная резина — основа безопасности

Многие водители в средней полосе России полагаются на всесезонные шины, особенно в городах. Но при морозах до -20-30°C они дубеют и теряют сцепление. Автоинструктор подчеркивает: зимой обязательно переобуйтесь в шипованную или фрикционную резину. Она мягче и лучше держит дорогу на снегу или льду.

шипованная: идеальна для глубокого снега и льда.

фрикционная: подходит для мокрого асфальта и слякоти.

забудьте о всесезонке: она не выдержит экстремальных холодов.

Как справиться с заносом без паники

Занос — это когда колеса теряют контакт с дорогой, и машина становится неуправляемой. Электронные помощники не всегда спасут, так что действуйте хладнокровно.

для переднеприводных авто: подруливайте в сторону, противоположную заносу, и слегка добавьте газ.

для заднеприводных: выворачивайте колеса в сторону заноса, газ не трогайте.

для полноприводных: ориентируйтесь на ось с большим моментом — действуйте как в переднем или заднем приводе.

Помните: паника и резкое вращение рулем только ухудшат ситуацию. Главное — спокойствие и быстрые, но точные движения.

Торможение на скользкой дороге

Зимой даже ABS не всегда гарантирует плавную остановку. Скольжение на льду — обычное дело, если не соблюдать дистанцию и скорость.

держите безопасное расстояние до впереди идущего авто.

не превышайте скорость: лучше ехать медленнее, чем резко тормозить.

если нужно замедлиться, делайте это плавно, без вжатия педали в пол.

Зимой на дорогах России снег и наледь — норма. Водитель должен быть готов к тому, что машина может потерять управление. Страх естественен, но он не должен мешать рассудку. Аккуратное вождение — ваш лучший союзник.