Перестроение и зеркала
Перестроение и зеркала
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 23:21

Неизведанные тропы безопасности: как перехитрить лед и избежать ловушек на дорогах

Подготовка автомобиля к зиме: правила автоинструктора

Представьте: вы мчитесь по заснеженной трассе, и вдруг автомобиль начинает скользить, словно на льду. Зима в России — это не просто красиво, а настоящая проверка на прочность. Но опытный автоинструктор знает, как превратить потенциальную катастрофу в спокойную поездку. В интервью он поделился простыми, но жизненно важными советами, которые помогут избежать кювета и сохранить нервы.

Правильная резина — основа безопасности

Многие водители в средней полосе России полагаются на всесезонные шины, особенно в городах. Но при морозах до -20-30°C они дубеют и теряют сцепление. Автоинструктор подчеркивает: зимой обязательно переобуйтесь в шипованную или фрикционную резину. Она мягче и лучше держит дорогу на снегу или льду.

  • шипованная: идеальна для глубокого снега и льда.
  • фрикционная: подходит для мокрого асфальта и слякоти.
  • забудьте о всесезонке: она не выдержит экстремальных холодов.

Как справиться с заносом без паники

Занос — это когда колеса теряют контакт с дорогой, и машина становится неуправляемой. Электронные помощники не всегда спасут, так что действуйте хладнокровно.

  • для переднеприводных авто: подруливайте в сторону, противоположную заносу, и слегка добавьте газ.
  • для заднеприводных: выворачивайте колеса в сторону заноса, газ не трогайте.
  • для полноприводных: ориентируйтесь на ось с большим моментом — действуйте как в переднем или заднем приводе.

Помните: паника и резкое вращение рулем только ухудшат ситуацию. Главное — спокойствие и быстрые, но точные движения.

Торможение на скользкой дороге

Зимой даже ABS не всегда гарантирует плавную остановку. Скольжение на льду — обычное дело, если не соблюдать дистанцию и скорость.

  • держите безопасное расстояние до впереди идущего авто.
  • не превышайте скорость: лучше ехать медленнее, чем резко тормозить.
  • если нужно замедлиться, делайте это плавно, без вжатия педали в пол.

Зимой на дорогах России снег и наледь — норма. Водитель должен быть готов к тому, что машина может потерять управление. Страх естественен, но он не должен мешать рассудку. Аккуратное вождение — ваш лучший союзник.

