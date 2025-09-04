Неизведанные тропы безопасности: как перехитрить лед и избежать ловушек на дорогах
Представьте: вы мчитесь по заснеженной трассе, и вдруг автомобиль начинает скользить, словно на льду. Зима в России — это не просто красиво, а настоящая проверка на прочность. Но опытный автоинструктор знает, как превратить потенциальную катастрофу в спокойную поездку. В интервью он поделился простыми, но жизненно важными советами, которые помогут избежать кювета и сохранить нервы.
Правильная резина — основа безопасности
Многие водители в средней полосе России полагаются на всесезонные шины, особенно в городах. Но при морозах до -20-30°C они дубеют и теряют сцепление. Автоинструктор подчеркивает: зимой обязательно переобуйтесь в шипованную или фрикционную резину. Она мягче и лучше держит дорогу на снегу или льду.
- шипованная: идеальна для глубокого снега и льда.
- фрикционная: подходит для мокрого асфальта и слякоти.
- забудьте о всесезонке: она не выдержит экстремальных холодов.
Как справиться с заносом без паники
Занос — это когда колеса теряют контакт с дорогой, и машина становится неуправляемой. Электронные помощники не всегда спасут, так что действуйте хладнокровно.
- для переднеприводных авто: подруливайте в сторону, противоположную заносу, и слегка добавьте газ.
- для заднеприводных: выворачивайте колеса в сторону заноса, газ не трогайте.
- для полноприводных: ориентируйтесь на ось с большим моментом — действуйте как в переднем или заднем приводе.
Помните: паника и резкое вращение рулем только ухудшат ситуацию. Главное — спокойствие и быстрые, но точные движения.
Торможение на скользкой дороге
Зимой даже ABS не всегда гарантирует плавную остановку. Скольжение на льду — обычное дело, если не соблюдать дистанцию и скорость.
- держите безопасное расстояние до впереди идущего авто.
- не превышайте скорость: лучше ехать медленнее, чем резко тормозить.
- если нужно замедлиться, делайте это плавно, без вжатия педали в пол.
Зимой на дорогах России снег и наледь — норма. Водитель должен быть готов к тому, что машина может потерять управление. Страх естественен, но он не должен мешать рассудку. Аккуратное вождение — ваш лучший союзник.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru