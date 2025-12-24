Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© unsplash.com by Camila Camacho
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:26

Нажал слишком резко — и контроль потерян: типичная ошибка на зимней трассе

Зимняя дорога увеличивает тормозной путь машины — автоэксперт Петров

Главная ошибка водителей в зимний период — резкие и необдуманные маневры, которые нередко заканчиваются заносом или сносом автомобиля. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал независимый автоэксперт Сергей Петров, комментируя типичные причины зимних ДТП.

Почему зима требует иного стиля вождения

По словам эксперта, управление автомобилем в холодное время года принципиально отличается от летнего. Зимняя дорога не прощает спешки, резких движений и переоценки собственных навыков. Даже опытные водители могут попасть в опасную ситуацию, если действуют по привычке.

"Зимой автомобиль реагирует иначе. Сцепление с дорогой хуже, тормозной путь длиннее, а любое резкое движение рулем или педалями может привести к потере контроля", — пояснил Сергей Петров.

Он подчеркнул, что ключевым фактором безопасной езды становится плавность: плавный разгон, плавное торможение и аккуратная работа рулем.

Резкие маневры — главная причина заносов

Среди самых распространенных ошибок автоэксперт назвал интенсивное торможение и резкий разгон, особенно на скользком покрытии. Именно такие действия чаще всего становятся причиной заноса или бокового сноса.

"И быстрый разгон, и резкое торможение могут привести к заносу. Дальнейшее поведение автомобиля зависит от типа привода — переднего, заднего или полного — а также от наличия антиблокировочной системы и системы стабилизации", — отметил Петров.

При этом он напомнил, что заднеприводные автомобили зимой требуют особой осторожности, а полный привод не делает машину неуязвимой на льду.

Электроника помогает, но не спасает от ошибок

Современные автомобили оснащены системами ABS, ESP и противобуксовочными ассистентами, которые действительно снижают риск аварии. Однако, как подчеркивает эксперт, рассчитывать только на электронику — опасное заблуждение.

"Системы стабилизации помогают удержать автомобиль, но они не могут отменить законы физики. Если скорость слишком высокая или маневр слишком резкий, никакая электроника не спасет", — предупреждает специалист.

Особенно внимательными водителям стоит быть на мостах, эстакадах и открытых участках дорог. Именно там чаще всего образуется лед из-за продуваемости и перепадов температуры.

Техническое состояние автомобиля имеет значение

Сергей Петров также напомнил, что безопасность зимой во многом зависит от технического состояния машины. Неправильное давление в шинах, изношенная зимняя резина, загрязненные фары или стекла значительно повышают риск ДТП.

Эксперт советует регулярно проверять состояние шин, корректировать давление с учетом температуры воздуха, следить за чистотой световых приборов и не забывать о достаточной дистанции до впереди идущего транспорта.

Подводя итог, автоэксперт подчеркнул: универсального рецепта безопасного вождения не существует, но есть базовый принцип, который работает всегда.

