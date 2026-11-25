Появление первого устойчивого снежного покрова не является поводом для полной отмены профилактических мер против эктопаразитов, рассказала изданию NewsInfo ветеринар Екатерина Гуляева. Эксперт отметила, что режим защиты животного должен зависеть от условий его проживания и частоты посещения лесных массивов.

Специалисты подчеркивают, что даже в холодное время года защита домашних животных от паразитов остается актуальной задачей. Ветврач пояснила, что для питомцев, обитающих в сельской местности или регулярно гуляющих в лесу, целесообразно придерживаться круглогодичного графика обработок. Для городских собак, чей маршрут ограничен тротуарами и очищенными площадками, риск встречи с клещом зимой минимален, рассказала эксперт.

"Бывают моменты оттепели, поэтому желательно собак обрабатывать. Тех собак, которые живут в городе, можно не обрабатывать от клещей в зимнее время", — говорит ветеринар.

Однако владельцам не стоит забывать, что паразиты у собак могут проявлять активность в подвальных помещениях или подъездах. Кроме того, существует специфическая вероятность заноса насекомых в дом вместе с живыми деревьями в преддверии новогодних праздников. Необходимо учитывать, что защитные меры для собак должны быть системными.

"Есть вероятность срубить в лесу елку и на ней принести клеща в дом. Но эта вероятность крайне мала. Я думаю, что не стоит сильно по этому поводу переживать", — добавила Гуляева.

Несмотря на низкие риски, ветеринар рекомендует сохранять бдительность тем, кто предпочитает натуральные лесные ели. Важно помнить, что зимние угрозы могут быть неочевидными. Если дерево было срублено самостоятельно в чаще, риск принести в теплое помещение уснувшего паразита сохраняется. В то же время покупка ветеринарных препаратов для профилактики должна осуществляться только в проверенных местах, чтобы гарантировать безопасность питомца в любой сезон.

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