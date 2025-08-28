Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сбалансированный обед
Сбалансированный обед
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:10

Тайны зимнего рациона: диетолог раскрыла секрет идеального меню для здоровья

Диетолог Устинова: зимний рацион для иммунитета и энергии – секреты эксперта

Зима — это время, когда организм сталкивается с рядом испытаний, связанных с короткими световыми днями, низкими температурами и снижением уровня энергии. В таких условиях важно правильно организовать свой рацион и образ жизни, чтобы укрепить иммунитет и сохранить хорошее самочувствие. В этом вопросе экспертизу предоставила врач-диетолог Елена Устинова, которая поделилась ценными рекомендациями по зимнему питанию и активному образу жизни.

По словам Елены Устиновой, в холодное время года рацион не должен значительно отличаться от летнего, за исключением необходимости включения в меню более тёплых блюд. Основная идея — обеспечить организм достаточным количеством питательных веществ и тепла. Не менее важно употреблять сезонные овощи и фрукты, которые богаты витаминами и минералами, необходимыми для поддержания иммунной системы.

Диетолог подчеркнула, что правильное сочетание макронутриентов играет ключевую роль в зимнем питании. В первую очередь необходимо уделять внимание белкам и полезным жирам. Белки помогают восстанавливаться и укреплять ткани организма, а жиры обеспечивают энергию и тепло. В то же время потребление простых углеводов рекомендуется ограничить, чтобы избежать скачков сахара в крови и чувства усталости.

Пример зимнего меню на день

Елена Устинова предложила несколько простых идей для ежедневного рациона. На завтрак отлично подойдёт яичница с зеленью или омлет с овощами — это даст заряд энергии на весь день. Обед может включать белковое блюдо — например, запечённую курицу или индейку — с гарниром из тушёных или запечённых овощей. На ужин рекомендуется лёгкая пища: рыба или нежирное мясо с салатом из свежих или запечённых овощей.

Важной составляющей зимнего благополучия является полноценный отдых. Елена Устинова советует стараться спать не менее восьми часов в сутки для восстановления сил организма. Однако она признаёт, что в современных условиях достичь этого бывает сложно из-за постоянной занятости и стрессов.

Физическая активность — ещё один важный аспект поддержания здоровья зимой. Диетолог рекомендует выделять минимум три часа в неделю на занятия спортом: будь то тренажёрный зал, плавание или групповые тренировки.

"Можно заниматься по полчаса через день — это тоже отличный вариант", — отмечает специалист.

По её мнению, чем меньше человек двигается, тем больше застаиваются жидкости в организме, что может привести к отёкам и ухудшению общего состояния.

Советы по поддержанию бодрости

Елена Устинова подчеркивает важность регулярных прогулок на свежем воздухе даже в холодную погоду. Это помогает не только насытить организм кислородом, но и улучшить настроение благодаря воздействию естественного света. Также она советует избегать переедания тяжелой пищи вечером — это способствует качественному отдыху и хорошему сну.

Интересные факты по теме

1. Исследования показывают, что регулярное употребление сезонных овощей зимой способствует укреплению иммунитета благодаря высокому содержанию витаминов C и D.
2. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), физическая активность помогает снизить риск развития депрессии зимой на 30%, что особенно актуально при коротких световых днях.
3. Учёные обнаружили связь между недостатком солнечного света зимой и снижением уровня серотонина — гормона счастья — что может приводить к ухудшению настроения и апатии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Терапевт Иван Ромасов: мокрые ноги вызывают спазм сосудов и ослабляют защиту слизистой сегодня в 1:31

Промокли ноги? Вот что нужно сделать сразу, чтобы не заболеть

Почему мокрые ноги действительно повышают риск простуды и как быстро согреться, чтобы избежать ОРВИ — советы врача о главных мерах профилактики.

Читать полностью » Врачи опровергли миф о пользе обильного питья для кожи — She Finds вчера в 23:42

Пьёшь 3 литра, а кожа всё равно сухая: в чём настоящая причина

Вода полезна, но не решает кожные проблемы. Дерматологи развенчали миф о том, что питьё спасает от акне и морщин, и рассказали, сколько пить безопасно.

Читать полностью » Хирург Умнов назвал продукты, усиливающие вред алкоголя вчера в 23:26

Опасная закуска: продукты, которые делают алкоголь ещё токсичнее

Хирург объяснил, почему привычные закуски к алкоголю — от жирного мяса до грибов и чипсов — могут вызвать отравление, язву или проблемы с почками.

Читать полностью » Биотехнолог Селин Халиуа разрабатывает препараты для продления жизни питомцев старше 10 лет вчера в 23:13

Ученые близки к созданию таблеток, которые продлят жизнь собакам

Стартап Loyal разрабатывает препараты для продления жизни собак. Компания уже привлекла $135 млн и планирует вывести первую таблетку на рынок в 2026 году.

Читать полностью » Канадская студентка узнала о раке после странной реакции организма на алкоголь вчера в 23:04

Студентка почувствовала это после бокала вина: симптом оказался роковым сигналом

19-летняя студентка столкнулась с редкими симптомами лимфомы Ходжкина. Её история - это призыв к ранней диагностике и надежда для онкобольных.

Читать полностью » Связь омега-3 и болезни Альцгеймера: результаты исследования женского здоровья вчера в 22:56

Омега-3 – щит для женщин: как жирные кислоты защищают от болезни Альцгеймера

Новое исследование выявило связь между потреблением омега-3 и снижением риска болезни Альцгеймера у женщин. Узнайте, как омега-3 защищает мозг и как правильно включить эти жирные кислоты в свой рацион.

Читать полностью » Психотерапевт Татьяна Галич объяснила, как справиться с эмоциональным истощением вчера в 22:26

Когда жизнь теряет краски: как побороть эмоциональное истощение

Психотерапевт объяснила, как пережить апатию: от признания проблемы и отдыха до йоги, медитации и своевременной помощи специалистов.

Читать полностью » Влияние сна на аппетит и метаболизм: эксперты раскрыли связь с лишним весом вчера в 21:52

Лишний вес тает сам: вот почему нужно спать не менее 7 часов

Недосып саботирует похудение! Эксперт объяснил, как сон влияет на аппетит, метаболизм и гормональный баланс. 7 часов - норма для стройности.

Читать полностью »

Новости
Дом

Опасные материалы в старых квартирах: почему нужен респиратор
Еда

Как приготовить тирамису без маскарпоне: рецепт с творожным сыром
Культура и шоу-бизнес

Цена дома Иваны Трамп в Манхэттене снизилась с $22,5 млн до $17,9 млн — New York Post
Садоводство

Витаминные таблетки вместо удобрений: как повысить урожайность домашних растений на 20%
Питомцы

Тайские кошки терпимее к детям и другим питомцам, чем сиамские
Садоводство

Народный способ: настой из хлеба и трав укрепляет корни и ускоряет рост растений
Спорт и фитнес

Холли Рилинджер, тренер Nike, представила 28-минутную программу силовых упражнений
Туризм

Что открывается перед путешественником, когда он перестает ездить по готовым турам
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru