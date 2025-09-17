Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Суп-пюре из тыквы с имбирём
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:35

Три осенних специи, которые разгонят метаболизм — проверьте свою кухню прямо сейчас

Диетолог Ольга Чунтонова советует: капуста и тыква снижают риск набора веса зимой

С наступлением холодов многим хочется сытной и калорийной пищи. Осень и зима традиционно ассоциируются с выпечкой, горячим хлебом, картофелем и сладостями. Всё это действительно помогает телу согреться и получить энергию, но вместе с тем есть риск переесть и быстро набрать вес. Врачи советуют находить баланс между удовольствием и пользой.

"Осень и зима — это время, когда хочется хлеба, картошки, выпечки и сладостей. И это нормально, ведь телу нужны энергия и тепло. Но важно помнить, что зажорство может проявляться по-разному: один путь ведет к уюту и хорошему самочувствию, а другой — к тяжести и набору веса", — подчеркнула врач-диетолог Ольга Чунтонова.

Что выбрать для здоровья и сытости

Осенне-зимний рацион стоит строить на сезонных овощах и фруктах. Клетчатка помогает дольше сохранять чувство насыщения, а витамины укрепляют иммунитет. Среди лучших вариантов — капуста, морковь, свёкла, тыква, редька, яблоки и цитрусовые.

К овощам и фруктам важно добавлять продукты, богатые белком: нежирное мясо, рыбу, курицу, бобовые. Это снижает тягу к быстрым перекусам и стабилизирует уровень сахара в крови.

Сравнение продуктов для холодного сезона

Категория Примеры Польза Риск при избытке
Корнеплоды Морковь, свёкла Клетчатка, витамины Повышение сахара в крови
Капуста Белокочанная, брокколи Иммунная поддержка Вздутие живота
Фрукты Яблоки, цитрусовые Антиоксиданты Кислотность (при гастрите)
Белковые продукты Рыба, мясо, бобовые Сытость, аминокислоты Перегрузка ЖКТ
Выпечка и сладости Хлеб, пироги, конфеты Энергия Быстрый набор веса

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте день с тёплой каши на воде или молоке — она надолго сохраняет чувство сытости.
  2. Включайте в каждый приём пищи овощи — это снижает калорийность рациона.
  3. Старайтесь готовить тушёные или запечённые блюда вместо жареных.
  4. Раз в неделю заменяйте мясо на бобовые — это снизит нагрузку на организм.
  5. Используйте пряности (имбирь, куркуму, корицу), которые не только согревают, но и ускоряют обмен веществ.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: увлекаться выпечкой каждый день.
    Последствие: быстрый набор веса.
    Альтернатива: цельнозерновой хлеб или хлебцы.

  • Ошибка: полностью исключить углеводы.
    Последствие: усталость, упадок сил.
    Альтернатива: сложные углеводы — каши, овощи.

  • Ошибка: питаться только фруктами.
    Последствие: дисбаланс и чувство голода.
    Альтернатива: сочетать фрукты с белками и жирами.

А что если…

А что если вместо привычного торта вечером приготовить запечённую тыкву с мёдом и орехами? Такое блюдо насыщает, согревает и не оставляет тяжести. Сочетание сладости и пользы помогает удовлетворить тягу к десертам без вреда для фигуры.

Плюсы и минусы сезонного питания

Плюсы Минусы
Доступность продуктов Может быстро надоесть однообразие
Высокое содержание клетчатки и витаминов Требуется время на приготовление
Помогает укрепить иммунитет При переедании возможны проблемы с ЖКТ
Снижает риск набора веса Нужен контроль за количеством

FAQ

Как питаться зимой и не набрать лишнего?
Старайтесь наполнять рацион овощами и белками, ограничивая сладости и выпечку.

Сколько углеводов нужно в день?
По словам эндокринолога Ильи Барсукова, при умеренной нагрузке достаточно 150-200 г углеводов.

Какие продукты лучше включать чаще всего?
Тыкву, капусту, морковь, яблоки, цитрусовые, бобовые, рыбу и нежирное мясо.

Мифы и правда

  • Миф: зимой нужно есть больше мяса для энергии.
    Правда: белки нужны, но в балансе с овощами и сложными углеводами.

  • Миф: сладости помогают бороться с холодом.
    Правда: они дают краткий заряд энергии, но вызывают резкий спад сил.

  • Миф: без углеводов зимой можно похудеть быстрее.
    Правда: их полное исключение ведёт к слабости и стрессу для организма.

Исторический контекст

На Руси в холодное время года основу рациона составляли квашеная капуста, репа, морковь и ржаной хлеб. Эти продукты не только сохранялись всю зиму, но и обеспечивали организм витаминами и клетчаткой. Традиция сезонного питания сохраняется и сегодня, хотя выбор продуктов стал значительно шире.

Три интересных факта

  1. Тыква считается одним из лучших зимних продуктов: она хранится месяцами и сохраняет витамины.
  2. Цитрусовые в Россию стали массово завозить только в XX веке, а до этого их заменяли яблоками и ягодами.
  3. Квашеная капуста содержит больше витамина C, чем свежая, и помогает укрепить иммунитет в холодный сезон.

