Крит, Греция
Крит, Греция
© commons.wikimedia.org by dronepicr is licensed under CC BY 2.0
Туризм
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:27

Где зима превращается в сказку, а где — в прогулку под апельсиновыми деревьями

Мадейра и Крит вошли в список самых тёплых мест Европы зимой

Зима в Европе многолика: где-то снежная сказка, а где-то мягкое солнце и солёный воздух. С севера на юг континент превращается в бесконечную карту путешествий — от Лапландии до Крита, от альпийских вершин до тёплых побережий. Мы собрали 15 направлений, где можно по-настоящему насладиться этим временем года.

Калабрия — итальянский секрет на двух морях

Южная Калабрия — забытый уголок Италии, где зимой всё дышит покоем. Мягкий климат, живописные прибрежные города и горные деревушки, словно застывшие во времени, создают атмосферу простоты и уюта. Здесь можно гулять по скалам Тирренского побережья, отдыхать в рыбацких поселках и открывать для себя дикую природу между морем и лесами.

Нюрнберг — волшебство Christkindlesmarkt

Сердце немецкого Рождества бьётся в Нюрнберге. На главной площади с конца ноября расцветает знаменитый Christkindlesmarkt — один из старейших рынков Европы. Под сводами деревянных лавок пахнет глинтвейном и имбирными пряниками, звучат колядки, а старинные фасады сияют огнями. Даже без снега этот город похож на рождественскую открытку.

Алентежу — тихая Португалия без туристов

Алентежу — альтернатива шумному Алгарви. Зимой здесь царит безмятежность: бескрайние пляжи Синиша и Компорты, холмы с оливковыми рощами, белые деревни и винодельни. Это идеальное место для тех, кто ищет спокойствие, хорошую еду и атмосферу подлинной Португалии. В Эворе можно увидеть древние мегалиты и попробовать местные сыры и вино прямо у фермеров.

Церматт — швейцарская зима у подножия Маттерхорна

Швейцарский Церматт — символ альпийской зимы. Город без машин, окружённый горами и ледниками, предлагает 360 километров трасс и уютные шале для отдыха. Здесь можно кататься на лыжах, санках, наслаждаться термальными спа и любоваться Маттерхорном, который кажется рукой подать. Церматт — место, где время будто замирает.

Путешествие от Ривьеры до Тосканы

Для тех, кто любит дороги и приключения, зима — идеальное время для автопутешествия по Южной Европе. Из Ниццы через Прованс и Лигурию путь ведёт к холмам Тосканы. Тишина, мягкое солнце, бесконечные виноградники — зимой эти земли раскрываются по-новому. Во Флоренции и Сиене можно гулять без толп и наслаждаться ароматом эспрессо на пустых площадях.

Рованиеми — столица Санта-Клауса

Лапландия зимой — это не просто снег. Это северное сияние, упряжки хаски, ледяные отели и сказочная атмосфера. В Рованиеми, на Полярном круге, можно встретить самого Санта-Клауса, покататься на оленьих упряжках и отведать копчёного лосося у камина. Здесь зима становится настоящим чудом, особенно для детей.

Мадейра — остров вечной весны

Португальская Мадейра словно создана для тех, кто хочет убежать от холода. Зимой здесь +20 °C, свежие фрукты, цветущие сады и прогулки по левaдам — горным тропам вдоль оросительных каналов. Любители активного отдыха поднимаются на Пику-Руйву, а гурманы — пробуют вино Мадейра и блюда из рыбы в Фуншале. Остров идеально сочетает приключения и релакс.

Инсбрук — сердце альпийской Австрии

Инсбрук — столица зимних видов спорта. Рядом с городом — десятки склонов, от Нордкетте до Кютая, а в старом центре — дворцы и рождественские ярмарки. После катания можно прогуляться по средневековым улочкам и попробовать штрудель с горячим глинтвейном в кафе под горами.

Севилья — андалусская зима под солнцем

Январь в Севилье — это солнце, апельсиновые деревья и аромат корицы. В это время года здесь почти нет туристов, и можно спокойно гулять по узким улочкам, осматривать Алькасар и слушать уличных музыкантов. А праздник Трёх волхвов превращает город в театр под открытым небом с шествиями и музыкой.

Афины — древний город без суеты

Зимой Афины открываются с новой стороны. Мягкий климат, свободные музеи и безлюдный Акрополь создают ощущение путешествия во времени. В Плаке и Монастираки можно спокойно сидеть в таверне, пробуя мусаку, а зимой билеты во многие музеи стоят дешевле. Это лучший сезон, чтобы увидеть Грецию без толпы.

Страсбург — рождественская столица Франции

Страсбург — воплощение рождественской сказки. Фахверковые дома украшены гирляндами, воздух наполнен ароматом бределя и пряного вина. Старейшая ярмарка Европы превращает город в сияющий лабиринт света и музыки. Прогулка по Маленькой Франции — обязательный пункт зимнего маршрута.

Тромсё - северное сияние над фьордами

К северу от Полярного круга прячется норвежский Тромсё. Здесь можно наблюдать одно из самых захватывающих природных явлений — северное сияние. Вдобавок — фьорды, катание на упряжках и длинные ночи, когда небо светится зелёными волнами. Место, где тишина и природа становятся главным впечатлением.

Ираклион — критская история без жары

На Крите зимой можно гулять по Кносскому дворцу, не опасаясь зноя и очередей. Ираклион в это время года уютен и тих: работают музеи, открыты таверны, а температура держится около +18 °C. Это отличный вариант для тех, кто хочет прикоснуться к истории Древней Греции и насладиться средиземноморской кухней без туристической суеты.

Коста-Брава — морская Испания вне сезона

Побережье Коста-Брава зимой по-особенному спокойно. Прогулки вдоль моря, живописные деревушки и музей Сальвадора Дали в Фигерасе делают отдых насыщенным, но без спешки. Природа Пиренеев, мягкий климат и близость Барселоны позволяют легко совместить пляж и культуру.

Катания — у подножия Этны

Сицилия зимой полна контрастов. В Катании можно за день побывать и у моря, и на заснеженных склонах Этны. Барочные фасады, рынки с аранчини и свежей рыбой, запах кофе и лавы — всё это делает город живым и тёплым. Прогулка по старому городу и подъём на вулкан — лучшее завершение зимнего путешествия по югу Европы.

Плюсы и минусы зимних поездок по Европе

Формат отдыха Плюсы Минусы
Горнолыжный курорт Снег, активность, атмосфера праздника Высокие цены на жильё
Южные побережья Мало туристов, мягкий климат Короткий световой день
Культурные города Скидки и свободные музеи Возможны дожди и ветра

FAQ

Как выбрать направление для зимнего отдыха в Европе?
Определитесь, чего хотите — снега или солнца. Для катания подойдут Альпы, а для тёплого отдыха — Мадейра, Крит и Алентежу.

Когда бронировать поездку?
Оптимально за 1-2 месяца. На рождественские даты лучше планировать заранее — жильё разбирают быстро.

Что выгоднее — аренда авто или поезд?
Для маршрутов по югу Европы — авто, а для городских путешествий по Германии, Франции или Швейцарии — железная дорога.

Мифы и правда

  • Миф: зимой в Европе всё закрыто.
    Правда: большинство достопримечательностей и музеев работает, просто меняется расписание.

  • Миф: путешествовать дорого.
    Правда: вне сезона отели и билеты часто стоят вдвое дешевле.

  • Миф: южные регионы слишком холодные.
    Правда: температура в Италии и Испании зимой обычно держится выше +15 °C.

3 факта о зимней Европе

  1. Северное сияние можно увидеть не только в Норвегии, но и в Финляндии и Швеции.

  2. Самая тёплая европейская точка зимой — Мадейра.

  3. Рождественские ярмарки впервые появились в XIII веке в Германии.

