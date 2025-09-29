Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:11

Запах сена и рекорды с гектара: чем удивили челябинские аграрии

В Челябинской области собрали 1,6 млн тонн зерна — убрано 70% площадей

В Челябинской области аграрии в два раза увеличили площади под озимыми культурами по сравнению с прошлым годом. Теперь они занимают 31 тысячу гектаров, сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

"Появились уже первые всходы озимых культур, посеянных в сентябре. Их посеяли в два раза больше, чем в 2024 году — 31 тысячу гектаров. Это хороший задел для урожая на будущий год и "подушка безопасности" для животноводства в случае, если весной не будет достаточно дождей", — отметили в ведомстве.

Ход уборочной кампании

  • Зерновые и зернобобовые
    К 29 сентября аграрии убрали 70% площадей, собрав 1,6 млн тонн зерна. В прошлом году на эту дату показатель составлял 57%.

    • В Агаповском округе обмолотили 93% при урожайности 17 ц/га.

    • В Кизильском округе — 84% с урожайностью 19,4 ц/га.

    • Лидером стал Чесменский район — в среднем 26,6 ц/га.

    Более 70% площадей убрали также в Брединском, Варненском, Верхнеуральском, Еткульском, Карталинском, Нагайбакском и Увельском округах. Средняя урожайность по области — 19,6 ц/га (год назад — 15,8 ц/га).

  • Масличные культуры
    Убрано 22% площадей, собрано 93,4 тыс. тонн. Сейчас хозяйства убирают лен, горчицу и рапс. Подсолнечник оставляют на более поздний срок, чтобы равномерно распределить нагрузку на технику.

  • Картофель и овощи

    • Картофель убран на 67% площадей — 99,4 тыс. тонн.

    • Овощи — на 46%, собрано 11,6 тыс. тонн.
      Значительная часть продукции выращена в садоводческих товариществах.

Заготовка кормов

Минувшее лето оказалось благоприятным для кормовой базы:

  • заготовлено 95,8 тыс. тонн сена,

  • 250 тыс. тонн сенажа,

  • 117 тыс. тонн силоса.

В пересчёте на условную голову скота — 22 ц кормовых единиц, что соответствует минимальной норме с учётом запасов. Уборка силоса продолжается.

