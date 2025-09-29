Запах сена и рекорды с гектара: чем удивили челябинские аграрии

Зерновые и зернобобовые

К 29 сентября аграрии убрали 70% площадей, собрав 1,6 млн тонн зерна. В прошлом году на эту дату показатель составлял 57%.

В Агаповском округе обмолотили 93% при урожайности 17 ц/га .

В Кизильском округе — 84% с урожайностью 19,4 ц/га .

Лидером стал Чесменский район — в среднем 26,6 ц/га.

Более 70% площадей убрали также в Брединском, Варненском, Верхнеуральском, Еткульском, Карталинском, Нагайбакском и Увельском округах. Средняя урожайность по области — 19,6 ц/га (год назад — 15,8 ц/га).