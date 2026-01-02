Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 15:03

Шапки разлетались, цены падали: как россияне переоделись к зиме в 2025 году

Продажи зимних шапок в России выросли вдвое — аналитики Атол

В 2025 году россияне заметно активнее обновляли зимний гардероб, причём рост спроса сопровождался снижением цен в большинстве категорий. Особенно резко увеличились продажи аксессуаров и обуви для холодного сезона, что аналитики связывают с погодными условиями и потребительским поведением. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование аналитиков компании "Атол".

Эксперты проанализировали обезличенные данные продаж с 1 января по 25 декабря прошлого года и пришли к выводу, что покупатели стали чаще приобретать зимние товары, даже несмотря на колебания доходов.

Рост спроса на аксессуары

Наиболее заметная динамика зафиксирована в сегменте зимних аксессуаров. Спрос на шапки в 2025 году вырос в два раза, при этом средний чек снизился на 16% и составил 567 рублей. Аналогичная ситуация сложилась и с другими товарами этой категории.

"Варежки в среднем приобретали за 490 рублей, что на 17% ниже показателей прошлого года. При этом спрос на них вырос на 11%. Перчатки покупали в среднем за 538 рублей — на 16% дешевле, чем годом ранее, а количество продаж увеличилось на 35%", — отмечают аналитики "Атол".

Эксперты указывают, что снижение средней цены не отпугнуло производителей, а, напротив, простимулировало рост объёмов продаж.

Обувь: рост продаж при разной ценовой динамике

Практически сопоставимый рост спроса зафиксирован и в сегменте зимней обуви. Единственной категорией, где аналитики отметили рост средней цены, стали зимние ботинки. Их стоимость увеличилась на 5% и достигла 2 261 рубля, при этом спрос вырос сразу на 76%.

Зимние сапоги россияне стали покупать ещё активнее — продажи увеличились на 84%. Средний чек при этом составил 2 276 рублей, что лишь на 1% ниже, чем годом ранее. Это говорит о стабильном спросе даже при отсутствии заметного удешевления.

Термобельё и общее потребительское поведение

Отдельно аналитики отметили сегмент термобелья. Средняя цена в этой категории снизилась на 12%, до 1 411 рублей, а объём продаж вырос на 33%. Эксперты считают, что такие товары всё чаще воспринимаются как базовый элемент зимнего гардероба.

В целом данные исследования показывают, что в 2025 году россияне чаще делали практичные покупки к зиме. Снижение цен в большинстве категорий и рост продаж указывают на смещение спроса в сторону доступных и функциональных товаров.

