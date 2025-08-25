Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:34

Вакуумные пакеты удобны, но портят вещи: парадокс хранения

Правила хранения зимних вещей после сезона — рекомендации специалистов

Когда холода окончательно отступили, самое время убрать пуховики, шубы и свитера до следующего сезона. Но просто сложить их в шкаф недостаточно — неправильное хранение может обернуться молью, затхлым запахом и испорченной тканью.

Подготовка перед хранением

Перед тем как убрать вещи, уделите внимание их чистоте и состоянию:

  • Мех и дублёнки лучше сдать в химчистку. Даже если они выглядят свежими, на поверхности остаются частички кожи, пот и пыль, которые привлекают моль.
  • Шерстяные вещи обязательно постирайте и высушите. Кашемир — только ручная стирка и горизонтальная сушка на полотенце, чтобы избежать деформации.
  • Обувь тщательно вымойте, удалите следы соли и грязи, хорошо просушите. Для этого подойдут газеты или специальные сушилки.

"Главное правило — никакой сырости. Вещи убирают только в полностью сухом состоянии", — подчёркиваеторганизатор пространства Александра Шусторович.

Где и как хранить вещи

  1. Шубы и пальто — только на вешалках, в тканевых "дышащих" чехлах. Внутрь положите саше с лавандой или специальные антимольные мешочки.
  2. Свитера и брюки можно сложить в коробки, тканевые кофры или вакуумные пакеты. Однако у последних есть минусы: вещи мнутся и могут приобрести запах. Исключение — пуховики с синтетическим наполнителем.
  3. Обувь лучше хранить в прозрачных пластиковых коробках. В качестве формодержателей подойдут газеты или пластиковые бутылки: маленькие для стопы, большие — для голенища сапог.

Запах и защита от моли

Чтобы одежда оставалась свежей и защищённой:

  • кладите в коробки саше или кусочки душистого мыла;
  • используйте лаванду, кедровые шарики или цитрусовые корки;
  • регулярно (раз в месяц-два) проверяйте состояние вещей и меняйте ароматизаторы.

Какое место выбрать

Лучшее место — сухое, тёмное и тёплое. Подойдут верхние полки или дальние углы шкафов.
На балкон мех и шерсть выносить нельзя: перепады температуры и влажности губят натуральные ткани. На лоджии можно хранить только обувь.

Главное

  1. Все вещи должны быть идеально сухими.
  2. Шубы и пальто — только на вешалке и в чехле.
  3. Храните одежду в тканевых кофрах, а обувь — в коробках.
  4. Используйте ароматизаторы и антимольные средства.
  5. Раз в пару месяцев проверяйте запасы.

Правильное хранение позволит вашим вещам прожить дольше и выглядеть свежо даже после долгих месяцев в шкафу.

