Зима проверяет заботу: мелкая ошибка — и курятник останется без яиц

Когда зелень увяла, а насекомые спрятались под землю, курицы переходят на зимний режим. Теперь всё, что они едят и пьют, полностью зависит от человека. Холодный сезон — это проверка заботы: если кормление продумано, птица продолжает нестись, остаётся активной и не болеет.

Основной принцип зимнего рациона

Главное правило простое: питание должно оставаться таким же сбалансированным, как летом, но с поправкой на холод и отсутствие подножного корма. Зимой птица тратит больше энергии на поддержание тепла, а значит, меню должно быть питательнее, богаче белком и витаминами.

Мешанка — тёплое сердце зимнего меню

Мешанка остаётся основой рациона. Её можно приготовить заранее, чтобы не стоять у плиты каждый день. Варёные овощи — морковь, картофель, свёкла — разминают в пюре и добавляют немного комбикорма, пока смесь не станет густой. Хранят такую основу в холодильнике неделю или замораживают порциями.

Тёплая мешанка особенно важна утром: она даёт энергию и помогает согреться. При подаче температура смеси должна быть чуть выше комнатной, но не горячей, чтобы не повредить слизистую.

Белок: основа продуктивности

Зимой курица не найдёт ни червячков, ни насекомых, поэтому без животного белка яйценоскость резко падает. Хорошее решение — варёная рыба, мясные отходы, костная мука. Птицеводы советуют готовить рыбные добавки порционно: головы и хвосты отваривают, измельчают и замораживают. Раз в неделю можно добавлять по небольшой порции в мешанку — этого достаточно, чтобы поддержать яйценоскость.

Зерно и комбикорм

Зерновая смесь — главный источник энергии. Её оставляют в свободном доступе, чтобы птица могла подкормиться в любое время. Лучше использовать смесь овса, пшеницы и ячменя. Осенью стоит заготовить запас в бочках или мешках — сухое хранение гарантирует сохранность до весны.

Комбикорм можно использовать как дополнительный рацион или лакомство: он обогащён витаминами и аминокислотами, которых не хватает в обычном зерне.

Лук как натуральная профилактика

Репчатый лук — проверенное средство для укрепления иммунитета. Его мелко режут и добавляют в мешанку раз в неделю. Такая простая добавка помогает курочкам легче переносить зимние простуды и предотвращает воспаления дыхательных путей.

Обязательные минеральные добавки

В каждом курятнике должны быть четыре постоянных компонента:

ракушка — источник кальция для крепкой скорлупы;

песок — помогает переваривать зерно;

зола — служит естественной "ванной" против паразитов;

чистая вода — ежедневно меняется, чтобы не замерзала и не застаивалась.

Без этих элементов не получится сохранить здоровье стада.

Советы шаг за шагом: тёплый курятник без обогревателя

Подстилка. Сухие опилки или солома создают "биологический подогрев": помёт вступает в реакцию с материалом и выделяет тепло. Главное — следить, чтобы подстилка оставалась сухой. При запахе аммиака просто подсыпьте свежие стружки. Освещение. Лампа — не только свет, но и дополнительное тепло. Световой день для несушек должен длиться 12-14 часов, иначе яйценоскость снизится. Известкование. Раз в месяц обрабатывайте пол и углы раствором гашёной извести. Это старый, но надёжный способ защиты от паразитов и грибков. Проветривание. Даже зимой нельзя забывать о свежем воздухе. Кратковременное открытие форточки снижает влажность и предотвращает плесень.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: миска с кормом стоит постоянно полной.

Последствие: переедание и ожирение.

Альтернатива: кормить дважды в день, дозируя количество. Ошибка: игнорировать белковые добавки.

Последствие: падение яйценоскости.

Альтернатива: раз в неделю добавлять мясо, рыбу или творог. Ошибка: сырая подстилка.

Последствие: болезни лап и неприятный запах.

Альтернатива: использовать толстый сухой слой стружек, менять по мере намокания. Ошибка: нет источника кальция.

Последствие: мягкая скорлупа или вовсе отсутствие яиц.

Альтернатива: ракушка, мел, специализированные добавки.

А что если курицы перестали нестись?

Падение яйценоскости зимой — не редкость. Если питание и условия в порядке, причина может быть в недостатке света. Продлите световой день лампой и добавьте немного подсолнечного жмыха в рацион — он богат витаминами группы B и магнием, поддерживающими обмен веществ.

Плюсы и минусы зимнего содержания