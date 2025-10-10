Зима проверяет заботу: мелкая ошибка — и курятник останется без яиц
Когда зелень увяла, а насекомые спрятались под землю, курицы переходят на зимний режим. Теперь всё, что они едят и пьют, полностью зависит от человека. Холодный сезон — это проверка заботы: если кормление продумано, птица продолжает нестись, остаётся активной и не болеет.
Основной принцип зимнего рациона
Главное правило простое: питание должно оставаться таким же сбалансированным, как летом, но с поправкой на холод и отсутствие подножного корма. Зимой птица тратит больше энергии на поддержание тепла, а значит, меню должно быть питательнее, богаче белком и витаминами.
Мешанка — тёплое сердце зимнего меню
Мешанка остаётся основой рациона. Её можно приготовить заранее, чтобы не стоять у плиты каждый день. Варёные овощи — морковь, картофель, свёкла — разминают в пюре и добавляют немного комбикорма, пока смесь не станет густой. Хранят такую основу в холодильнике неделю или замораживают порциями.
Тёплая мешанка особенно важна утром: она даёт энергию и помогает согреться. При подаче температура смеси должна быть чуть выше комнатной, но не горячей, чтобы не повредить слизистую.
Белок: основа продуктивности
Зимой курица не найдёт ни червячков, ни насекомых, поэтому без животного белка яйценоскость резко падает. Хорошее решение — варёная рыба, мясные отходы, костная мука. Птицеводы советуют готовить рыбные добавки порционно: головы и хвосты отваривают, измельчают и замораживают. Раз в неделю можно добавлять по небольшой порции в мешанку — этого достаточно, чтобы поддержать яйценоскость.
Зерно и комбикорм
Зерновая смесь — главный источник энергии. Её оставляют в свободном доступе, чтобы птица могла подкормиться в любое время. Лучше использовать смесь овса, пшеницы и ячменя. Осенью стоит заготовить запас в бочках или мешках — сухое хранение гарантирует сохранность до весны.
Комбикорм можно использовать как дополнительный рацион или лакомство: он обогащён витаминами и аминокислотами, которых не хватает в обычном зерне.
Лук как натуральная профилактика
Репчатый лук — проверенное средство для укрепления иммунитета. Его мелко режут и добавляют в мешанку раз в неделю. Такая простая добавка помогает курочкам легче переносить зимние простуды и предотвращает воспаления дыхательных путей.
Обязательные минеральные добавки
В каждом курятнике должны быть четыре постоянных компонента:
- ракушка — источник кальция для крепкой скорлупы;
- песок — помогает переваривать зерно;
- зола — служит естественной "ванной" против паразитов;
- чистая вода — ежедневно меняется, чтобы не замерзала и не застаивалась.
Без этих элементов не получится сохранить здоровье стада.
Советы шаг за шагом: тёплый курятник без обогревателя
-
Подстилка. Сухие опилки или солома создают "биологический подогрев": помёт вступает в реакцию с материалом и выделяет тепло. Главное — следить, чтобы подстилка оставалась сухой. При запахе аммиака просто подсыпьте свежие стружки.
-
Освещение. Лампа — не только свет, но и дополнительное тепло. Световой день для несушек должен длиться 12-14 часов, иначе яйценоскость снизится.
-
Известкование. Раз в месяц обрабатывайте пол и углы раствором гашёной извести. Это старый, но надёжный способ защиты от паразитов и грибков.
-
Проветривание. Даже зимой нельзя забывать о свежем воздухе. Кратковременное открытие форточки снижает влажность и предотвращает плесень.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: миска с кормом стоит постоянно полной.
Последствие: переедание и ожирение.
Альтернатива: кормить дважды в день, дозируя количество.
-
Ошибка: игнорировать белковые добавки.
Последствие: падение яйценоскости.
Альтернатива: раз в неделю добавлять мясо, рыбу или творог.
-
Ошибка: сырая подстилка.
Последствие: болезни лап и неприятный запах.
Альтернатива: использовать толстый сухой слой стружек, менять по мере намокания.
-
Ошибка: нет источника кальция.
Последствие: мягкая скорлупа или вовсе отсутствие яиц.
Альтернатива: ракушка, мел, специализированные добавки.
А что если курицы перестали нестись?
Падение яйценоскости зимой — не редкость. Если питание и условия в порядке, причина может быть в недостатке света. Продлите световой день лампой и добавьте немного подсолнечного жмыха в рацион — он богат витаминами группы B и магнием, поддерживающими обмен веществ.
Плюсы и минусы зимнего содержания
|Плюсы
|Минусы
|Упрощённый контроль питания
|Увеличенные расходы на корма
|Меньше контакта с паразитами
|Риск сырости и плесени
|Возможность регулировать микроклимат
|Необходимость ежедневного ухода
|Продолжение яйценоскости при хорошем уходе
|Опасность переохлаждения без утепления
FAQ
Как часто кормить кур зимой?
Два раза в день — утром мешанкой, вечером зерном.
Можно ли давать свежие овощи?
Да, особенно капусту. Целый подвешенный кочан не только источник витаминов, но и "игрушка", которая не даёт птицам скучать.
Нужен ли дополнительный обогрев?
Если курятник утеплён и нет сквозняков, дополнительный обогрев требуется только в сильные морозы — ниже -15 °C.
Как понять, что птицам холодно?
Куры сбиваются в кучу, становятся вялыми и перестают есть. В этом случае стоит включить лампу или утеплить стены.
Сколько хранится мешанка?
До недели в холодильнике или до трёх месяцев в морозильнике в герметичных контейнерах.
Мифы и правда
- Миф: зимой куры не несутся вовсе.
Правда: при правильном рационе и освещении яйценоскость лишь немного снижается.
- Миф: подстилка должна быть тонкой, чтобы не было запаха.
Правда: толстый слой удерживает тепло и препятствует влаге.
- Миф: рыбу давать нельзя — яйца будут пахнуть.
Правда: если соблюдать норму (раз в неделю), никакого запаха не будет.
3 интересных факта о курах зимой
-
Куры способны переносить мороз до -10 °C, если защищены от ветра.
-
Влажность воздуха выше 70 % опаснее холода — она снижает иммунитет.
-
При освещении менее 8 часов в день выработка яйцеклеток прекращается полностью.
Исторический контекст
Ещё в дореволюционной России фермеры пользовались "глубокой подстилкой" — толстым слоем соломы, который не убирался всю зиму. Этот метод сохраняет тепло без печей и по сей день используется на фермах Сибири.
