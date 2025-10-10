Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Куриный кризис в деревне
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 9:48

Зима проверяет заботу: мелкая ошибка — и курятник останется без яиц

Зимой кур кормят дважды в день: мешанка утром, зерно вечером — советы птицеводов

Когда зелень увяла, а насекомые спрятались под землю, курицы переходят на зимний режим. Теперь всё, что они едят и пьют, полностью зависит от человека. Холодный сезон — это проверка заботы: если кормление продумано, птица продолжает нестись, остаётся активной и не болеет.

Основной принцип зимнего рациона

Главное правило простое: питание должно оставаться таким же сбалансированным, как летом, но с поправкой на холод и отсутствие подножного корма. Зимой птица тратит больше энергии на поддержание тепла, а значит, меню должно быть питательнее, богаче белком и витаминами.

Мешанка — тёплое сердце зимнего меню

Мешанка остаётся основой рациона. Её можно приготовить заранее, чтобы не стоять у плиты каждый день. Варёные овощи — морковь, картофель, свёкла — разминают в пюре и добавляют немного комбикорма, пока смесь не станет густой. Хранят такую основу в холодильнике неделю или замораживают порциями.

Тёплая мешанка особенно важна утром: она даёт энергию и помогает согреться. При подаче температура смеси должна быть чуть выше комнатной, но не горячей, чтобы не повредить слизистую.

Белок: основа продуктивности

Зимой курица не найдёт ни червячков, ни насекомых, поэтому без животного белка яйценоскость резко падает. Хорошее решение — варёная рыба, мясные отходы, костная мука. Птицеводы советуют готовить рыбные добавки порционно: головы и хвосты отваривают, измельчают и замораживают. Раз в неделю можно добавлять по небольшой порции в мешанку — этого достаточно, чтобы поддержать яйценоскость.

Зерно и комбикорм

Зерновая смесь — главный источник энергии. Её оставляют в свободном доступе, чтобы птица могла подкормиться в любое время. Лучше использовать смесь овса, пшеницы и ячменя. Осенью стоит заготовить запас в бочках или мешках — сухое хранение гарантирует сохранность до весны.

Комбикорм можно использовать как дополнительный рацион или лакомство: он обогащён витаминами и аминокислотами, которых не хватает в обычном зерне.

Лук как натуральная профилактика

Репчатый лук — проверенное средство для укрепления иммунитета. Его мелко режут и добавляют в мешанку раз в неделю. Такая простая добавка помогает курочкам легче переносить зимние простуды и предотвращает воспаления дыхательных путей.

Обязательные минеральные добавки

В каждом курятнике должны быть четыре постоянных компонента:

  • ракушка — источник кальция для крепкой скорлупы;
  • песок — помогает переваривать зерно;
  • зола — служит естественной "ванной" против паразитов;
  • чистая вода — ежедневно меняется, чтобы не замерзала и не застаивалась.

Без этих элементов не получится сохранить здоровье стада.

Советы шаг за шагом: тёплый курятник без обогревателя

  1. Подстилка. Сухие опилки или солома создают "биологический подогрев": помёт вступает в реакцию с материалом и выделяет тепло. Главное — следить, чтобы подстилка оставалась сухой. При запахе аммиака просто подсыпьте свежие стружки.

  2. Освещение. Лампа — не только свет, но и дополнительное тепло. Световой день для несушек должен длиться 12-14 часов, иначе яйценоскость снизится.

  3. Известкование. Раз в месяц обрабатывайте пол и углы раствором гашёной извести. Это старый, но надёжный способ защиты от паразитов и грибков.

  4. Проветривание. Даже зимой нельзя забывать о свежем воздухе. Кратковременное открытие форточки снижает влажность и предотвращает плесень.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: миска с кормом стоит постоянно полной.
    Последствие: переедание и ожирение.
    Альтернатива: кормить дважды в день, дозируя количество.

  2. Ошибка: игнорировать белковые добавки.
    Последствие: падение яйценоскости.
    Альтернатива: раз в неделю добавлять мясо, рыбу или творог.

  3. Ошибка: сырая подстилка.
    Последствие: болезни лап и неприятный запах.
    Альтернатива: использовать толстый сухой слой стружек, менять по мере намокания.

  4. Ошибка: нет источника кальция.
    Последствие: мягкая скорлупа или вовсе отсутствие яиц.
    Альтернатива: ракушка, мел, специализированные добавки.

А что если курицы перестали нестись?

Падение яйценоскости зимой — не редкость. Если питание и условия в порядке, причина может быть в недостатке света. Продлите световой день лампой и добавьте немного подсолнечного жмыха в рацион — он богат витаминами группы B и магнием, поддерживающими обмен веществ.

Плюсы и минусы зимнего содержания

Плюсы Минусы
Упрощённый контроль питания Увеличенные расходы на корма
Меньше контакта с паразитами Риск сырости и плесени
Возможность регулировать микроклимат Необходимость ежедневного ухода
Продолжение яйценоскости при хорошем уходе Опасность переохлаждения без утепления

FAQ

Как часто кормить кур зимой?
Два раза в день — утром мешанкой, вечером зерном.

Можно ли давать свежие овощи?
Да, особенно капусту. Целый подвешенный кочан не только источник витаминов, но и "игрушка", которая не даёт птицам скучать.

Нужен ли дополнительный обогрев?
Если курятник утеплён и нет сквозняков, дополнительный обогрев требуется только в сильные морозы — ниже -15 °C.

Как понять, что птицам холодно?
Куры сбиваются в кучу, становятся вялыми и перестают есть. В этом случае стоит включить лампу или утеплить стены.

Сколько хранится мешанка?
До недели в холодильнике или до трёх месяцев в морозильнике в герметичных контейнерах.

Мифы и правда

  • Миф: зимой куры не несутся вовсе.
    Правда: при правильном рационе и освещении яйценоскость лишь немного снижается.
  • Миф: подстилка должна быть тонкой, чтобы не было запаха.
    Правда: толстый слой удерживает тепло и препятствует влаге.
  • Миф: рыбу давать нельзя — яйца будут пахнуть.
    Правда: если соблюдать норму (раз в неделю), никакого запаха не будет.

3 интересных факта о курах зимой

  1. Куры способны переносить мороз до -10 °C, если защищены от ветра.

  2. Влажность воздуха выше 70 % опаснее холода — она снижает иммунитет.

  3. При освещении менее 8 часов в день выработка яйцеклеток прекращается полностью.

Исторический контекст

Ещё в дореволюционной России фермеры пользовались "глубокой подстилкой" — толстым слоем соломы, который не убирался всю зиму. Этот метод сохраняет тепло без печей и по сей день используется на фермах Сибири.

