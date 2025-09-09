Обычный рацион превращает кошку в вялую тень: вот что надо поменять к зиме

Зимой забота о кошке требует особого внимания. С понижением температуры меняется и её потребность в питательных веществах: даже если питомец проводит больше времени дома, организм всё равно тратит больше энергии на поддержание тепла. Поэтому выбор корма в холодный сезон играет ключевую роль в здоровье и активности животного.

Почему зимой кошке нужен особый рацион

Кошки отличаются быстрым обменом веществ. В холодный период затраты организма на поддержание температуры возрастают, и, если не учесть это при кормлении, питомец может стать вялым, потерять вес или, наоборот, набрать лишний жир при неправильно подобранном рационе.

Для домашних кошек, которые не выходят на улицу, актуальна поддержка иммунитета и здоровья шерсти. А для животных, имеющих доступ к улице, особенно важно больше калорий и питательных веществ — именно они помогают справляться с холодом.

Основные правила выбора корма

Увеличьте калорийность

В холодное время года кошкам требуется больше энергии. Выбирайте корма с повышенным содержанием белков и жиров — они обеспечивают необходимый запас сил. Обратите внимание на состав

В рационе должны быть качественные животные белки (курица, индейка, рыба), а также жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, которые поддерживают кожу и шерсть. Следите за балансом

Даже зимой переедание опасно. Если кошка ведёт малоподвижный образ жизни, контролируйте порции и не увеличивайте их слишком сильно, чтобы не спровоцировать ожирение. Поддерживайте водный баланс

Сухой воздух в квартирах из-за отопления может приводить к обезвоживанию. Важно, чтобы у кошки всегда была свежая вода. Можно включить в рацион влажные корма или использовать фонтанчики-поилки. Выбирайте сезонные линейки

Многие производители предлагают корма, специально разработанные для холодного времени года: с повышенным содержанием витаминов, антиоксидантов и микроэлементов для иммунной защиты.

Дополнительные советы

Раз в сезон желательно проконсультироваться с ветеринаром: он поможет подобрать корм с учётом возраста, веса и состояния здоровья питомца.

Если кошка активно гуляет на улице, выбирайте корм с более высокой энергетической ценностью.

Для пожилых кошек и животных с хроническими заболеваниями лучше использовать лечебные или специальные диеты.

Правильно подобранный корм зимой помогает кошке оставаться активной, защищает от сезонных заболеваний и делает шерсть густой и блестящей. Главное — учитывать особенности питомца, его образ жизни и вовремя корректировать рацион.