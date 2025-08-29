Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Freepik by wirestock is licensed under Рublic domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:38

Зимой машина пачкается в два раза быстрее: как мыть дёшево и без риска

Зимой автомобиль пачкается быстрее, чем летом, а значит — и расходы на мойку растут. Сэкономить можно, выбрав мойку самообслуживания. Но в холодную погоду такой вариант требует особого подхода. Вот что стоит знать.

1. Сначала уберите снег и лёд

Если кузов покрыт коркой, шампунь просто не подействует. Лёд лучше удалить заранее:

  • либо на самой мойке (потратите больше воды и денег),
  • либо хитрым способом — заехать на тёплую парковку ТЦ. Через 10-15 минут лёд подтает, и его легко убрать щёткой.

2. Выбирайте закрытые боксы

Открытые посты хороши летом, но при минусовой температуре кузов моментально покрывается наледью. В закрытых боксах:

  • тепловые пушки делают процесс комфортнее,
  • есть время спокойно насухо вытереть машину,
  • меньше риск повредить лак при сушке.

3. Оплачивайте мойку поэтапно

Не берите готовый пакет услуг, а собирайте мойку "по конструктору":

  • Пена — 70-80 ₽. Пока она работает, можно помыть коврики и диски.
  • Смывка — 150 ₽. Тщательно смойте остатки грязи.
  • Воск — 50 ₽. Защитит ЛКП и облегчит следующую мойку.

Итого: ~300 ₽ вместо 700-800 ₽ на ручной мойке. Зимой режим "осмос" не нужен — всё равно придётся вытирать машину.

4. Используйте водосгон

Тряпка — долго и неудобно. Резиновый водосгон (150-200 ₽) за пару минут убирает воду с капота, крыши и стёкол. Если его нет — можно приспособить задний дворник.

5. Досушивайте кузов с хитростью

На мойках свет часто отключается через пару минут после окончания программы.

Чтобы спокойно вытереть авто:

  • внесите в терминал минимальную сумму (10 ₽),
  • не выбирайте программу — свет загорится снова,
  • у вас будет ещё 3-4 минуты для сушки.

Итог

Мыть машину зимой на мойке самообслуживания можно безопасно и недорого, если заранее подготовиться и действовать поэтапно. Главное — не торопиться, убрать лёд и насухо протереть кузов в тепле.

