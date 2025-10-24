Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
водитель на заснеженной дороге зимой
водитель на заснеженной дороге зимой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:19

Лёд коварнее, чем кажется: почему полный привод не спасает, когда дорога превращается в каток

Полный привод не гарантирует безопасность на льду

Когда на улице гололёд, даже опытные водители ощущают, как дорога превращается в испытание. Кажется, что полный привод — идеальное решение для зимы, ведь он обеспечивает уверенное сцепление и помогает выбраться из сугробов. Однако специалисты ГИБДД предостерегают: не всё так однозначно. Иногда именно такие автомобили становятся причиной аварий на скользком покрытии.

Почему полный привод не всегда спасает

Главное преимущество машин с системой 4x4 — способность уверенно стартовать и проходить сложные участки. Но именно это нередко становится ловушкой для водителя. Когда автомобиль разгоняется без пробуксовки, создаётся впечатление, что дорога безопасна. На самом деле сцепление с покрытием остаётся таким же ограниченным, как и у переднего или заднего привода.

В результате водитель может переоценить возможности машины, превысить скорость и не успеть среагировать при внезапном заносе. По данным дорожной статистики, именно кроссоверы и внедорожники с полным приводом чаще оказываются виновниками ДТП зимой — особенно при несоблюдении дистанции и неправильной оценке тормозного пути.

Сравнение типов привода

Тип автомобиля Преимущества Недостатки
Полный привод (4x4) Уверенный старт на льду и в снегу; устойчивость на неровных дорогах Более длинный тормозной путь; риск переоценки сцепления; повышенный расход топлива
Передний привод Предсказуемое поведение; короткий тормозной путь Сложнее тронуться на склоне или в глубоком снегу
Задний привод Хорошее распределение веса; стабильность на скорости Склонность к заносу; требует большего опыта в управлении

Советы шаг за шагом: как повысить безопасность зимой

  1. Проверьте шины. Используйте зимние шины с глубиной протектора не менее 4 мм. Для полного привода особенно важно, чтобы износ на всех колёсах был одинаковым.

  2. Настройте систему стабилизации. Не отключайте ESP и ABS без необходимости — они помогут удержать траекторию.

  3. Тренируйтесь. Попробуйте безопасно испытать свой автомобиль на пустой площадке, чтобы почувствовать, как он ведёт себя при заносе.

  4. Следите за скоростью. Даже если машина легко стартует, это не значит, что она так же быстро остановится.

  5. Держите дистанцию. На льду тормозной путь может увеличиться в два-три раза.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: уверенность, что полный привод исключает занос.
    Последствие: потеря управления при торможении или повороте.
    Альтернатива: использовать шины с высоким индексом сцепления, тренировать реакции на скользком покрытии.

  • Ошибка: разгон с избыточной газовой подачей.
    Последствие: машина резко срывается в занос, особенно на уклоне.
    Альтернатива: плавное ускорение, включение режима "снег" или "зима" при наличии.

  • Ошибка: недооценка веса внедорожника.
    Последствие: увеличенный тормозной путь.
    Альтернатива: установка качественных тормозных колодок и шин премиум-класса.

А что если выбрать монопривод?

Одноосные автомобили зачастую оказываются безопаснее в городских зимних условиях. Ограниченная динамика разгона вынуждает водителя действовать осторожнее, что снижает вероятность ошибок. К тому же легковые машины легче, а значит, их тормозной путь короче.

Для большинства автолюбителей выбор переднего привода — это не компромисс, а разумный баланс между управляемостью и безопасностью.

Плюсы и минусы полного привода

Плюсы Минусы
Уверенность на бездорожье Дороже в обслуживании
Устойчивость при разгоне Более высокий расход топлива
Возможность выбора разных режимов езды Сложность ремонта трансмиссии
Повышенная масса автомобиля Удлинённый тормозной путь

FAQ

Как выбрать безопасный автомобиль для зимы?
Обращайте внимание не только на тип привода, но и на массу, электронные системы стабилизации и тип шин. Иногда компактный хэтчбек с ESP и качественной резиной окажется безопаснее тяжёлого внедорожника.

Что лучше для города — полный или передний привод?
Для мегаполисов и пригородов чаще всего достаточно переднего привода. Он проще, экономичнее и предсказуемее в управлении.

Сколько стоит обслуживание полного привода?
Средняя стоимость технического обслуживания 4x4 выше на 20-40%, особенно при замене трансмиссионных жидкостей и муфт.

Мифы и правда

Миф: полный привод гарантирует безопасность на любой дороге.
Правда: он лишь помогает стартовать, но не сокращает тормозной путь.

Миф: внедорожник устойчивее легковушки.
Правда: из-за высокой массы и центра тяжести кроссоверы чаще теряют устойчивость на скользком покрытии.

Миф: если есть ABS, можно тормозить как летом.
Правда: система не увеличивает сцепление — она лишь помогает не заблокировать колёса.

Исторический контекст

Первый серийный автомобиль с постоянным полным приводом — Jensen FF, представленный в 1966 году. Он опередил своё время, но широкое распространение технология получила лишь спустя десятилетия — благодаря японским компаниям Subaru и Mitsubishi, сделавшим ставку на безопасность и устойчивость в плохих погодных условиях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Autonews: шиномонтажи Москвы сообщили о росте цен и первых очередях сегодня в 3:25
Холод стучится в окна, а шиномонтажи уже забиты: кто рискует остаться на летней резине

Температура опускается, очереди в шиномонтажах растут, а цены начинают меняться. Мы выяснили, где в Москве дешевле и быстрее "переобуть" машину перед зимой.

Читать полностью » Kia Rio, Hyundai Solaris и Ford Focus возглавили рейтинг подержанных иномарок в России сегодня в 2:56
Российские дороги помнят всё: почему именно эти машины до сих пор нарасхват

Какие подержанные иномарки россияне покупали чаще всего в 2025-м? Эксперты составили рейтинг и рассказали, почему старые японцы по-прежнему не теряют в цене.

Читать полностью » Кинолог Антонио Мартинес: стандарт аргентинского дога утверждён в 1928 году сегодня в 2:16
Порода, способная читать эмоции человека — но не каждого она признает

Аргентинский дог — собака, в которой сила сочетается с добротой. Почему эта белоснежная порода стала любимцем охотников и семей — разбираемся подробно.

Читать полностью » The Korea Herald: Kia прекратит выпуск модели Soul в 2026 году сегодня в 2:15
Тихая революция на колёсах: как электрокары стирают границы прошлого

Глобальная автопромышленность избавляется от старых героев: Audi, BMW, Lexus и другие бренды пересматривают линейки, оставляя место только новым электрокарам.

Читать полностью » Раствор из хозяйственного мыла заменяет дорогие автошампуни при сильных загрязнениях сегодня в 1:57
Шампунь за 2000 — пустая трата: водители нашли копеечную замену, которая моет лучше

Автослесарь рассказал, почему лучше отказаться от дорогих шампуней для мойки кузова и чем обычное хозяйственное мыло может заменить профессиональную автохимию.

Читать полностью » Autonews: у дилеров подержанные автомобили оказались дешевле, чем у частников сегодня в 1:25
Покупать машину у частника или в автосалоне: ответ, который удивил даже экспертов

Новые данные развенчали миф о дороговизне подержанных машин у дилеров — иногда они даже выгоднее. Почему так происходит и на что обратить внимание при покупке.

Читать полностью » Tesla начнёт производство беспилотного такси CyberCab во втором квартале 2026 года — Илон Маск сегодня в 0:58
Машина без водителя — мир без руля: Tesla готовит транспорт будущего

Tesla готовится запустить производство беспилотного такси CyberCab — компактного электромобиля без руля и педалей, который может полностью изменить рынок городских перевозок.

Читать полностью » Ford Motor Company объявила в США отзыв машин, выпущенных с 2015 по 2020 годы сегодня в 0:26
Массовый отзыв Ford: неисправность, о которой водители даже не догадывались

Ford отзывает почти полтора миллиона автомобилей в США. Проблема связана с камерами заднего вида, но компания обещает не только ремонт, но и расширенную гарантию.

Читать полностью »

Новости
Еда
Салат из баклажанов с перцем в соевом соусе на сковороде готовится за 10 минут
Культура и шоу-бизнес
Page Six: бывшая жена Вайнштейна рискует потерять дом в Нью-Йорке из-за ипотечного долга
Красота и здоровье
Зрение требует регулярных осмотров, гимнастики и сбалансированного рациона с омега-3 — эксперт
УрФО
В аэропорту Перми загорелся телефон в багаже пассажирки — рейс задержали на 11 минут
Садоводство
Зимняя защита горшечных растений предотвращает промерзание корней и гибель культур зимой
Дом
Эксперты поделились советами по безопасному и компактному размещению кухонной утвари
Еда
Творожные пончики в масле по рецепту домашних кондитеров получаются пышными и нежными
Авто и мото
"Автостат": в сентябре продажи машин с пробегом снизились на 2,1%
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet