Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Автомобиль на зимней дороге
Автомобиль на зимней дороге
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 4:36

Зима не прощает халтуры: как одна мелочь может превратить утро в борьбу с мёртвым мотором

Каждый второй вызов эвакуатора зимой связан с разряженным аккумулятором

Подготовка автомобиля к зиме — это не просто сезонная формальность, а залог стабильной работы машины в условиях холода, снега и реагентов на дорогах. Ошибки, допущенные осенью, могут обернуться дорогостоящим ремонтом уже в первые морозы.

Почему важно готовить машину заранее

Когда температура падает ниже нуля, слабые места в автомобиле проявляются моментально. Остывшие жидкости густеют, аккумулятор теряет емкость, а уплотнители дубеют. Поэтому осенью важно провести полноценный технический осмотр, а не ограничиваться заменой резины.

"Водители зачастую забывают проверить состояние охлаждающей жидкости осенью, что может привести к поломке радиатора, помпы и термостата при первых морозах", — отметил технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

Антифриз со временем теряет защитные свойства, и даже если уровень в норме, это не значит, что жидкость готова к -30 °С. Проверка плотности и температуры замерзания — обязательная процедура перед зимой.

Сравнение: ключевые проверки перед морозами

Компонент Что проверить Возможные последствия при игнорировании
Охлаждающая жидкость Температура замерзания, уровень, цвет Замерзание, поломка радиатора или термостата
Аккумулятор Ёмкость, ток холодного пуска, состояние клемм Разрядка, невозможность запуска двигателя
Тормозная жидкость Уровень и влажность Коррозия системы, снижение эффективности тормозов
Уплотнители дверей Целостность, эластичность Залипание дверей, повреждение резины
Дренажные отверстия Наличие грязи и листвы Замерзание влаги, коррозия, скрипы
Воздушный и салонный фильтры Степень загрязнения Снижение обогрева, запотевание стёкол

Пошаговая подготовка машины к зиме

  1. Проверьте аккумулятор. В холодную погоду его пусковой ток снижается на 20-30%. Сделайте тест в сервисе — особенно если аккумулятору больше трёх лет.

  2. Осмотрите систему охлаждения. Проверьте не только антифриз, но и состояние шлангов, хомутов, радиатора. Любая трещина при минусовых температурах может привести к утечке.

  3. Замените фильтры. Забитый салонный фильтр ухудшает вентиляцию, а грязный воздушный влияет на расход топлива.

  4. Смажьте уплотнители и замки. Используйте силиконовую смазку для резиновых деталей и графитовую — для замков.

  5. Очистите дренажные отверстия. Пройдитесь мягкой проволокой или ватной палочкой, чтобы убрать мусор.

  6. Проверьте тормоза. Убедитесь, что жидкость не содержит влаги — в мороз это может привести к замерзанию в магистралях.

  7. Проверьте освещение. Короткий световой день требует максимальной видимости.

Ошибки водителей: последствия и решения

  • Ошибка: оставили старый антифриз.
    Последствие: замерзание системы и перегрев двигателя.
    Альтернатива: заменить жидкость на зимний антифриз с допустимой температурой -40 °С.

  • Ошибка: игнорирование состояния АКБ.
    Последствие: невозможность запуска утром.
    Альтернатива: зарядить аккумулятор, проверить генератор, использовать пусковое устройство или "умное" зарядное.

  • Ошибка: не смазали дверные уплотнители.
    Последствие: примерзшие двери, повреждение резинок.
    Альтернатива: силиконовый спрей или тюбик Liqui Moly Gummi Pflege.

  • Ошибка: не проверили тормозную жидкость.
    Последствие: потеря тормозов при обледенении системы.
    Альтернатива: замена жидкости (DOT 4 или 5.1) каждые два года.

А что если машина стоит на улице?

Владельцам без гаража стоит уделить внимание дополнительной защите. Антидождевые покрытия для стекол и зеркал, автотенты с влагозащитой, подкапотные утеплители и обработка кузова воском помогут избежать множества проблем. Не лишним будет нанести антикор на арки и днище — реагенты на дорогах разрушают металл гораздо быстрее, чем кажется.

Частые вопросы

Как часто менять антифриз?
Раз в два года или по пробегу 40-60 тысяч км.

Сколько стоит полная зимняя диагностика?
В среднем 1500-3000 рублей в зависимости от региона и сети автосервисов.

Что лучше для обработки уплотнителей?
Силиконовые аэрозоли — удобны и долговечны, особенно при морозах ниже -20 °С.

Нужно ли менять тормозную жидкость каждый год?
Нет, но важно проверить содержание влаги: если оно превышает 3%, жидкость подлежит замене.

Стоит ли подогревать двигатель перед запуском?
Да, особенно при температуре ниже -25 °С — используйте электроподогрев или "автозапуск".

Мифы и правда

  • Миф: зимой лучше заливать воду в бачок омывателя, чтобы сэкономить.
    Правда: вода замерзает и разрушает насос. Используйте незамерзающую жидкость на спиртовой основе.

  • Миф: аккумулятор "боится" перезаряда.
    Правда: современные зарядные устройства автоматически отключаются при полном заряде.

  • Миф: антифриз можно смешивать любого цвета.
    Правда: цвета — это маркировка по составу. Несовместимые жидкости вызывают выпадение осадка и коррозию.

3 интересных факта

• Зимой расход топлива увеличивается до 15% из-за более плотного воздуха и прогрева двигателя.
• Каждый второй вызов эвакуатора в мороз связан с неисправной АКБ.
• Современные силиконовые смазки сохраняют эластичность до -50 °С.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Subaru и Lexus сохраняют CD-плееры в новых моделях 2025 года сегодня в 0:53
Ретро живее всех цифровых: как старый добрый дисковод победил интернет в японских салонах

Даже в 2025 году некоторые японские автомобили всё ещё оснащаются CD-плеерами. Узнаем, почему Subaru и Lexus не спешат прощаться с этой технологией.

Читать полностью » Автопроизводители Европы сообщили о снижении выбросов дизельных моторов сегодня в 0:26
Ушли тарахтящие времена: современные дизели изменили правила игры

Современный дизель больше не тарахтит и не коптит. Он экономичный, мощный и чистый. Но стоит ли выбирать его вместо бензина — разбираемся детально.

Читать полностью » Инспекторы ГАИ обязаны дежурить в просматриваемых местах с хорошим освещением вчера в 23:35
Гаишник сам нарушил правила, но хочет оштрафовать вас? Действуйте так

Что делать, если инспектор ГАИ подает сигнал к остановке в месте, где парковка запрещена? Разбираемся, как избежать штрафа и остаться в рамках закона.

Читать полностью » Вентилируемые тормозные диски лучше охлаждаются и служат дольше вчера в 23:27
Почему ваши тормоза кричат о помощи? 5 признаков, что диски уже не спасти

Владелец автосервиса рассказал, как простые привычки и правильный выбор колодок помогут сделать тормозные диски почти "вечными".

Читать полностью » Каждый третий случай серьёзного повреждения тормозов связан с ездой на ручнике вчера в 22:33
Одна ошибка за рулём может сжечь тормоза: что происходит, когда едешь с поднятым ручником

Даже короткая поездка с поднятым ручником может закончиться ремонтом. Владелец автосервиса рассказал, какие узлы страдают и как избежать ошибок.

Читать полностью » На прямых участках чаще всего случаются аварии из-за усыпляющего эффекта вчера в 22:30
Трасса кажется безопасной? 3 смертельные ошибки, которые допускают все водители

Инспектор ГАИ рассказал, почему трасса не безопаснее города, и назвал три ошибки, которые совершают даже опытные водители.

Читать полностью » Продажи пикапов в России в сентябре 2025 снизились на 40% — данные аналитиков вчера в 21:39
Пикапы тают на глазах: кто реально держит рынок в своих руках

Российский рынок пикапов падает с начала года, а новые фавориты появляются даже без официального представительства. Интересные изменения в лидерах и моделях.

Читать полностью » В Москве за январь–сентябрь 2025 года число ДТП с участием такси снизилось на 5,8% — ГИБДД вчера в 20:30
Такси перестали убегать от правил: что на самом деле изменилось на московских дорогах

В Москве заметно снизилась аварийность с участием такси, а Минпромторг расширяет перечень разрешённых автомобилей для перевозок пассажиров.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Ягодичный мостик помогает восстановить осанку и уменьшить боли в спине — мнение физиотерапевтов
Питомцы
Кинологи: крупные породы собак живут в среднем 8–10 лет и требуют усиленного контроля за суставами
Садоводство
Календула способна прорастать после зимы и не боится холода — садоводы
Садоводство
Флорист Берри предупредила: срезка цветов под солнцем приводит к обезвоживанию и потере цвета
Красота и здоровье
Учёные из Тайваня выяснили, что сидячая работа повышает риск смерти от сердечных заболеваний на 34%
Спорт и фитнес
Спортивные врачи рекомендовали заменять бег плаванием и йогой при восстановлении после травмы
Дом
Инструкция по уходу за пультами: частота чистки, безопасные средства и типичные ошибки пользователей
Технологии
Инструкция: что включать в подсказку к ИИ, чтобы получить точный ответ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet