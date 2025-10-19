Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Заднеприводный автомобиль на зимней дороге
Заднеприводный автомобиль на зимней дороге
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 9:26

Один недогретый мотор — и зима начнёт мстить с первого поворота ключа

ГИБДД: эксплуатация машины без зимней резины опасна для движения

Российская зима — это не просто время холодов, но и настоящее испытание для водителей и их машин. Суровый климат проверяет на прочность всё: двигатель, кузов, резину и даже терпение автовладельца. Поэтому подготовка к зиме и правильная эксплуатация автомобиля в морозы — залог долгой службы машины и спокойствия водителя.

Исторический контекст

Еще несколько десятилетий назад зимняя эксплуатация автомобиля выглядела куда сложнее. Специальных охлаждающих жидкостей не существовало — вместо антифриза водители использовали обычную воду. Перед стоянкой её сливали, а утром, прогрев двигатель, снова заливали тёплую. Зимой машины не глушили сутками, чтобы не замерз мотор.

Зимнего масла тогда тоже не было: двигатель приходилось "прокручивать" вручную, а стартер работал только после предварительного подогрева. Неудивительно, что многие предпочитали ставить авто "на прикол" до весны. Сегодня все проще, но зима по-прежнему требует внимания и знаний.

Почему зима — главный враг кузова

Самая дорогая часть автомобиля — кузов — зимой страдает больше всего. Основная причина — перепады температур. При переходах "из плюса в минус" лакокрасочное покрытие покрывается микротрещинами, в которые попадает влага. Замерзая, вода расширяется и разрушает краску.

Чтобы избежать проблем, важно заранее нанести защитное покрытие. Вариантов несколько:

  • восковая полироль (держится 1-2 мойки);

  • синтетическая или тефлоновая (служит до полугода);

  • керамическая защита (эффективна до года).

Такая обработка стоит недешево, но позволяет избежать дорогостоящей перекраски. Автосервисы и дилерские центры предлагают комплексный детейлинг: полировку кузова, химчистку салона, восстановление дисков и нанесение защитных пленок. Лучше сделать всё это осенью, до первых морозов.

Обувка по сезону

Летняя резина в зимних условиях бесполезна. При низких температурах она дубеет и теряет сцепление с дорогой. Зимние шины, напротив, сохраняют эластичность даже при -30°С. Они делятся на два типа:

  • шипованные - идеально подходят для льда и укатанных дорог;

  • нешипованные ("липучка") - эффективны в городе и на рыхлом снегу.

Всесезонная резина — компромисс, но не альтернатива. Она не обеспечивает ни хорошего сцепления зимой, ни устойчивости летом.

Срок службы шин

Любая резина стареет. Даже если автомобиль мало ездит, через 5 лет свойства шин ухудшаются: они твердеют и теряют сцепление. Проверить дату выпуска можно по четырем цифрам на боковине: первые две — неделя, последние две — год.

Советы шаг за шагом: подготовка машины к зиме

  1. Проверьте аккумулятор — в морозы его емкость снижается до 50%.

  2. Замените моторное масло на зимний вариант с низкой вязкостью.

  3. Обработайте резиновые уплотнители дверей силиконом.

  4. Залейте качественную "незамерзайку".

  5. Проверьте дворники и при необходимости замените их на безкаркасные.

  6. Не забудьте про обогрев стекол и зеркал — он ускорит утренний старт.

  7. Поставьте в багажник лопату, трос, фонарь и теплые вещи.

Сохраняем обзор и безопасность

Лобовое стекло зимой страдает не меньше шин. Оно покрывается наледью, грязью и реагентами. Поэтому нужно заранее залить незамерзающую жидкость. В России разрешены составы на основе изопропилового спирта, а жидкости с метанолом запрещены с 2007 года.

Для здоровья и безопасности используйте продукцию проверенных производителей. Не стоит брать "незамерзайку" на обочине — подделки не только плохо чистят стекло, но и вредны для дыхания.

Как ухаживать за дворниками

  • не пытайтесь оторвать примерзшие щетки — дождитесь прогрева стекла;

  • не включайте дворники по льду — так быстро изнашиваются резинки;

  • направляйте теплый воздух постепенно, чтобы не треснуло стекло.

Прогрев двигателя: нужен ли он?

Современные двигатели могут заводиться и без длительного прогрева, но холодный запуск — это стресс для деталей. Масло густеет и не сразу попадает во все узлы. Поэтому стоит дать мотору поработать 2-3 минуты, а потом спокойно начать движение, избегая высоких оборотов.

Зимой расход топлива увеличивается на 10-20%. Если цифры выше — стоит обратиться к специалистам: это может указывать на неисправность датчиков или свечей зажигания.

Манера езды: плавность — ключ к выживанию

Зима не про скорость. Мороз делает подвеску и рулевое управление "тяжелыми", а тормозной путь — длинным. Первые километры после ночной стоянки едьте медленно, чтобы все жидкости и детали прогрелись.

Главное правило — избегать резких маневров и держать дистанцию. Лучше потратить лишние пять минут, чем попасть в занос.

Чистота зимой: за и против

Мыть автомобиль зимой нужно, но с умом. С одной стороны, грязь и соль разрушают кузов, с другой — вода при минусе превращается в лед, двери примерзают, а дворники залипают.

Чтобы избежать проблем:

  • мойте машину только в теплом помещении;

  • после мойки оставьте двери открытыми на пару минут;

  • обработайте резинки силиконовой смазкой.

Если уплотнители все же замерзли — не тяните за ручку, а слегка надавите на дверь, чтобы лед отошел.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Использовать летнюю резину в мороз.
    Последствие: Потеря сцепления и риск аварии.
    Альтернатива: Переобувка на зимние шины до начала холодов.

  • Ошибка: Не заливать "незамерзайку" заранее.
    Последствие: Замерзший бачок и испорченные трубки.
    Альтернатива: Заправка проверенной жидкостью осенью.

  • Ошибка: Оставлять автомобиль грязным.
    Последствие: Коррозия кузова и облезшая краска.
    Альтернатива: Регулярная мойка с последующей сушкой.

А что если вы застряли?

Снегопады часто превращают трассы в стоячие колонны. Если оказались в заторе:

  • держите бак хотя бы наполовину полным;

  • включайте двигатель периодически, чтобы экономить топливо;

  • проверяйте, не завален ли снегом выхлоп;

  • согревайтесь теплыми вещами, а не пламенем зажигалки.

Плюсы и минусы зимней эксплуатации

Плюсы Минусы
Возможность проверить авто на прочность Повышенный износ деталей
Опыт безопасного вождения Увеличение расхода топлива
Эффективная тренировка реакции Риск коррозии и поломок

FAQ

Как выбрать зимнюю резину?
Определите тип дорог: для города — нешипованные, для трасс — шипованные. Обратите внимание на дату производства и глубину протектора.

Сколько стоит полировка кузова перед зимой?
От 3 до 15 тысяч рублей в зависимости от типа покрытия и размера автомобиля.

Что лучше — "незамерзайка" или аэрозоль-размораживатель?
Это разные вещи: первая нужна для бачка омывателя, второй — для моментального удаления льда со стекол.

3 интересных факта

  1. В Сибири зимой многие водители ставят под капот лампу накаливания — она помогает держать мотор в тепле.

  2. В Канаде на парковках установлены розетки для подогрева двигателя.

  3. В Финляндии замена летней резины на зимнюю обязательна с 1 ноября — и за нарушение штрафуют.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автоэксперт: установка противоугонной системы снижает риск угона на 90% сегодня в 5:16
Страховка, бензин, ТО: как водителю перестать сливать деньги на ровном месте

Многие тратят на автомобиль больше, чем могли бы. Рассказываем, как сэкономить на страховании, топливе и сервисе, не теряя в безопасности и комфорте.

Читать полностью » Каждый второй вызов эвакуатора зимой связан с разряженным аккумулятором сегодня в 4:36
Зима не прощает халтуры: как одна мелочь может превратить утро в борьбу с мёртвым мотором

Зима не прощает ошибок водителей: забытый антифриз, старый аккумулятор или примерзшие двери могут обернуться серьезными тратами. Узнай, что нужно проверить заранее.

Читать полностью » ГИБДД напомнила о штрафах для родителей за вождение подростков без прав сегодня в 4:22
Минутная слабость за рулём обошлась в 30 тысяч: как родителей наказывают за доверие

Разрешили подростку посидеть за рулём? Закон не делает поблажек — штрафы грозят не только юному водителю, но и владельцу автомобиля.

Читать полностью » В России распространяется мошенничество при ввозе автомобилей из-за рубежа сегодня в 3:31
Машина мечты, которая испарилась в блокчейне: как криптовалютные перегонщики обманывают россиян

Мошенники придумали новый способ выманивания денег — предлагают дешёвый перегон автомобиля из-за границы и требуют оплату криптовалютой. Как не попасться?

Читать полностью » МВД России разъяснило правила фотографий для международных прав в 2025 году сегодня в 3:16
Бумажные снимки ушли в прошлое: как теперь делают фото на права

В 2025 году требования к фото для национальных и международных водительских удостоверений в России строго регламентированы. Что изменилось и как не ошибиться при подаче документов?

Читать полностью » При обрыве ремня ГРМ возможен капитальный ремонт двигателя сегодня в 2:58
Ремень, который держит сердце машины: как продлить жизнь мотору без лишних затрат

Простые привычки водителя способны продлить срок службы ремня ГРМ на десятки тысяч километров без лишних затрат — рассказываем, как это сделать правильно.

Читать полностью » Аналитики сегодня в 2:16
Китайцы научились делать красивые машины — но подвеска всё ещё сдается первой

Пять китайских кроссоверов, которые выглядят солидно, но не выдерживают российских дорог. Разбираемся, какие из них требуют особого внимания и почему.

Читать полностью » В США женщина подала в суд на Volvo после травмы головы от багажника автомобиля сегодня в 1:55
Америка столкнулась с умным зверем: как собака из Нью-Джерси свела хозяйку и Volvo в суд

В Нью-Джерси женщина получила травму от багажника Volvo — и теперь суд решает, кто виноват: собака, датчик или инженерная недоработка.

Читать полностью »

Новости
Еда
Стейк из говядины в духовке получается сочным при соблюдении технологии приготовления
Садоводство
Персик из косточки требует стратификации и солнечного места
Спорт и фитнес
Неправильная техника выпадов вызывает боль в коленях — объяснил тренер Алекс Циммерман
Красота и здоровье
В Кабардино-Балкарии врачи спасли пациента с раком четвёртой стадии и метастазами в печени
Питомцы
Исследования: кошки дольше живут при питании мясом и влажным кормом
Наука
Археологи нашли древний мегалитический центр объединения племён в Иордании — Сюзанна Кернер
Технологии
Андрей Карпатый объяснил, почему искусственный интеллект ещё далёк от уровня AGI
Красота и здоровье
Роспотребнадзор Югры выявил больше всего нарушений в кулинарных изделиях и БАДах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet