Один недогретый мотор — и зима начнёт мстить с первого поворота ключа
Российская зима — это не просто время холодов, но и настоящее испытание для водителей и их машин. Суровый климат проверяет на прочность всё: двигатель, кузов, резину и даже терпение автовладельца. Поэтому подготовка к зиме и правильная эксплуатация автомобиля в морозы — залог долгой службы машины и спокойствия водителя.
Исторический контекст
Еще несколько десятилетий назад зимняя эксплуатация автомобиля выглядела куда сложнее. Специальных охлаждающих жидкостей не существовало — вместо антифриза водители использовали обычную воду. Перед стоянкой её сливали, а утром, прогрев двигатель, снова заливали тёплую. Зимой машины не глушили сутками, чтобы не замерз мотор.
Зимнего масла тогда тоже не было: двигатель приходилось "прокручивать" вручную, а стартер работал только после предварительного подогрева. Неудивительно, что многие предпочитали ставить авто "на прикол" до весны. Сегодня все проще, но зима по-прежнему требует внимания и знаний.
Почему зима — главный враг кузова
Самая дорогая часть автомобиля — кузов — зимой страдает больше всего. Основная причина — перепады температур. При переходах "из плюса в минус" лакокрасочное покрытие покрывается микротрещинами, в которые попадает влага. Замерзая, вода расширяется и разрушает краску.
Чтобы избежать проблем, важно заранее нанести защитное покрытие. Вариантов несколько:
-
восковая полироль (держится 1-2 мойки);
-
синтетическая или тефлоновая (служит до полугода);
-
керамическая защита (эффективна до года).
Такая обработка стоит недешево, но позволяет избежать дорогостоящей перекраски. Автосервисы и дилерские центры предлагают комплексный детейлинг: полировку кузова, химчистку салона, восстановление дисков и нанесение защитных пленок. Лучше сделать всё это осенью, до первых морозов.
Обувка по сезону
Летняя резина в зимних условиях бесполезна. При низких температурах она дубеет и теряет сцепление с дорогой. Зимние шины, напротив, сохраняют эластичность даже при -30°С. Они делятся на два типа:
-
шипованные - идеально подходят для льда и укатанных дорог;
-
нешипованные ("липучка") - эффективны в городе и на рыхлом снегу.
Всесезонная резина — компромисс, но не альтернатива. Она не обеспечивает ни хорошего сцепления зимой, ни устойчивости летом.
Срок службы шин
Любая резина стареет. Даже если автомобиль мало ездит, через 5 лет свойства шин ухудшаются: они твердеют и теряют сцепление. Проверить дату выпуска можно по четырем цифрам на боковине: первые две — неделя, последние две — год.
Советы шаг за шагом: подготовка машины к зиме
-
Проверьте аккумулятор — в морозы его емкость снижается до 50%.
-
Замените моторное масло на зимний вариант с низкой вязкостью.
-
Обработайте резиновые уплотнители дверей силиконом.
-
Залейте качественную "незамерзайку".
-
Проверьте дворники и при необходимости замените их на безкаркасные.
-
Не забудьте про обогрев стекол и зеркал — он ускорит утренний старт.
-
Поставьте в багажник лопату, трос, фонарь и теплые вещи.
Сохраняем обзор и безопасность
Лобовое стекло зимой страдает не меньше шин. Оно покрывается наледью, грязью и реагентами. Поэтому нужно заранее залить незамерзающую жидкость. В России разрешены составы на основе изопропилового спирта, а жидкости с метанолом запрещены с 2007 года.
Для здоровья и безопасности используйте продукцию проверенных производителей. Не стоит брать "незамерзайку" на обочине — подделки не только плохо чистят стекло, но и вредны для дыхания.
Как ухаживать за дворниками
-
не пытайтесь оторвать примерзшие щетки — дождитесь прогрева стекла;
-
не включайте дворники по льду — так быстро изнашиваются резинки;
-
направляйте теплый воздух постепенно, чтобы не треснуло стекло.
Прогрев двигателя: нужен ли он?
Современные двигатели могут заводиться и без длительного прогрева, но холодный запуск — это стресс для деталей. Масло густеет и не сразу попадает во все узлы. Поэтому стоит дать мотору поработать 2-3 минуты, а потом спокойно начать движение, избегая высоких оборотов.
Зимой расход топлива увеличивается на 10-20%. Если цифры выше — стоит обратиться к специалистам: это может указывать на неисправность датчиков или свечей зажигания.
Манера езды: плавность — ключ к выживанию
Зима не про скорость. Мороз делает подвеску и рулевое управление "тяжелыми", а тормозной путь — длинным. Первые километры после ночной стоянки едьте медленно, чтобы все жидкости и детали прогрелись.
Главное правило — избегать резких маневров и держать дистанцию. Лучше потратить лишние пять минут, чем попасть в занос.
Чистота зимой: за и против
Мыть автомобиль зимой нужно, но с умом. С одной стороны, грязь и соль разрушают кузов, с другой — вода при минусе превращается в лед, двери примерзают, а дворники залипают.
Чтобы избежать проблем:
-
мойте машину только в теплом помещении;
-
после мойки оставьте двери открытыми на пару минут;
-
обработайте резинки силиконовой смазкой.
Если уплотнители все же замерзли — не тяните за ручку, а слегка надавите на дверь, чтобы лед отошел.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Использовать летнюю резину в мороз.
Последствие: Потеря сцепления и риск аварии.
Альтернатива: Переобувка на зимние шины до начала холодов.
-
Ошибка: Не заливать "незамерзайку" заранее.
Последствие: Замерзший бачок и испорченные трубки.
Альтернатива: Заправка проверенной жидкостью осенью.
-
Ошибка: Оставлять автомобиль грязным.
Последствие: Коррозия кузова и облезшая краска.
Альтернатива: Регулярная мойка с последующей сушкой.
А что если вы застряли?
Снегопады часто превращают трассы в стоячие колонны. Если оказались в заторе:
-
держите бак хотя бы наполовину полным;
-
включайте двигатель периодически, чтобы экономить топливо;
-
проверяйте, не завален ли снегом выхлоп;
-
согревайтесь теплыми вещами, а не пламенем зажигалки.
Плюсы и минусы зимней эксплуатации
|Плюсы
|Минусы
|Возможность проверить авто на прочность
|Повышенный износ деталей
|Опыт безопасного вождения
|Увеличение расхода топлива
|Эффективная тренировка реакции
|Риск коррозии и поломок
FAQ
Как выбрать зимнюю резину?
Определите тип дорог: для города — нешипованные, для трасс — шипованные. Обратите внимание на дату производства и глубину протектора.
Сколько стоит полировка кузова перед зимой?
От 3 до 15 тысяч рублей в зависимости от типа покрытия и размера автомобиля.
Что лучше — "незамерзайка" или аэрозоль-размораживатель?
Это разные вещи: первая нужна для бачка омывателя, второй — для моментального удаления льда со стекол.
3 интересных факта
-
В Сибири зимой многие водители ставят под капот лампу накаливания — она помогает держать мотор в тепле.
-
В Канаде на парковках установлены розетки для подогрева двигателя.
-
В Финляндии замена летней резины на зимнюю обязательна с 1 ноября — и за нарушение штрафуют.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru