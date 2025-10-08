Россияне массово штурмуют автосервисы: что заставило готовить машины к зиме уже в сентябре
С каждым приближением холодов в России начинается ежегодная подготовка автомобилей к зиме. Осенью расходы на обслуживание машин традиционно растут: автовладельцы торопятся "переобуть" транспорт, сменить жидкости, проверить аккумуляторы и закупить нужные расходники. Исследование компании "Контур" и сети автосервисов Fit Service показывает, что в этом году подготовка к зимнему сезону стала заметно дороже и началась раньше обычного.
Резкий рост расходов перед холодами
С 15 августа по 15 сентября траты российских автомобилистов на обслуживание автомобилей превысили 25,4 млрд рублей — на 11% больше, чем месяцем ранее. Основной всплеск пришёлся на категории, напрямую связанные с подготовкой к морозам: запчасти, шины, диски, оборудование для гаражей и инструменты.
Рост спроса на запчасти составил почти 100%, на шины и диски — 68,5%, на инструменты и оборудование — 62,7%. Эти цифры отражают типичное поведение автовладельцев, которые предпочитают не откладывать подготовку машины до первых заморозков.
В тройку самых популярных брендов шин на крупнейших маркетплейсах вошли Viatti, КАМА и IKON. За ними следуют Kapsen, Sailun и Satoya. Средний чек за комплект шин достиг 8 тысяч рублей, что на 9% выше прошлогодних показателей. Это объясняется не только инфляцией, но и ростом популярности более дорогих моделей с улучшенными характеристиками сцепления и износостойкости.
Что чаще всего покупают осенью
В топе продаж оказались и другие категории автотоваров. Элементы автомобильной электроники выросли в спросе на 51%, автоаксессуары — на 40%, коврики — на 39%, масла и жидкости — на 36%. Средний чек на эти позиции варьируется от 850 до 2000 рублей. Покупатели чаще выбирают "всё сразу": масло, фильтры, щётки стеклоочистителя и комплект зимних ковриков.
Это связано не только с заботой о машине, но и с желанием избежать ажиотажа в октябре, когда сервисы перегружены.
Сравнение категорий покупок
|Категория
|Рост спроса
|Средний чек
|Запчасти
|+97%
|3 500 ₽
|Шины и диски
|+68,56%
|8 000 ₽
|Инструменты и оборудование
|+62,72%
|4 200 ₽
|Автоэлектроника
|+51,14%
|1 500 ₽
|Масла и жидкости
|+36%
|1 000 ₽
Почему сезон "переобувки" начался раньше
В этом году автовладельцы поторопились с визитами на шиномонтаж.
"Начиная с последней недели сентября фиксируется рост числа записей автовладельцев на автосервисы в Сибирском, Уральском, Дальневосточном, Приволжском, Северо-Западном округах. В целом по стране число услуг шиномонтажа в сентябре было на 13% больше год к году. В октябре аналитики увидели рекордный всплеск на 273%: в первую неделю месяца на "переобувку” записывались в два раза чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года", — говорится в исследовании.
Сервисные центры подтверждают: запись на замену шин начали открывать ещё в середине сентября. В некоторых регионах, особенно на Урале и в Сибири, первые очереди появились уже к концу месяца из-за ранних заморозков и снегопадов.
Средний чек на шиномонтаж составил 9583 рубля — почти без изменений по сравнению с прошлым годом, но на 12% выше относительно августа.
Что дорожает сильнее всего
Средняя стоимость визита в автосервис выросла до 12 630 рублей. Это на 19% больше, чем осенью прошлого года. Основные причины — подорожание запчастей, расходных материалов и рост тарифов на работу механиков. Однако эксперты отмечают, что россияне стали чаще заказывать комплексные услуги: вместе с заменой резины проводят диагностику подвески, проверку тормозов и регулировку фар.
Плюсы и минусы ранней подготовки
|Подход
|Плюсы
|Минусы
|Подготовка заранее
|Нет очередей, спокойный выбор, скидки на шины
|Можно переплатить, если цены потом снизятся
|Подготовка "по факту"
|Возможность купить по акции
|Перегрузка сервисов, ожидание, риск снежных сюрпризов
Как грамотно подготовить автомобиль к зиме
-
Проверьте аккумулятор. Холод снижает ёмкость батареи, поэтому важно убедиться, что она держит заряд.
-
Замените масло и фильтры. Лучше использовать зимние синтетические составы с маркировкой 0W или 5W.
-
Оцените состояние тормозной системы. Перед морозами замените колодки и тормозную жидкость, если её срок вышел.
-
Проверьте освещение. Зимой темнеет раньше, поэтому фары должны работать идеально.
-
Смените щётки стеклоочистителя. Старые резинки дубеют на холоде и оставляют разводы.
-
Поставьте зимние шины заранее. Для средней полосы оптимальный момент — при устойчивой температуре ниже +7°C.
-
Добавьте зимнюю омывающую жидкость. Иначе бачок может замёрзнуть, а насос — выйти из строя.
Ошибки автомобилистов и как их избежать
-
Ошибка: откладывать "переобувку" до первых снегопадов.
Последствие: очереди, рост цен и риск ДТП.
Альтернатива: записаться в сервис в сентябре и выбрать дату заранее.
-
Ошибка: экономить на масле или антифризе.
Последствие: ускоренный износ двигателя.
Альтернатива: использовать проверенные бренды с допуском вашего производителя.
-
Ошибка: игнорировать диагностику подвески.
Последствие: быстрый износ шин и ухудшение управляемости.
Альтернатива: проверять подвеску каждые 10-15 тысяч км, особенно после зимы.
А что если зима будет мягкой?
Даже если прогнозы обещают тёплую зиму, подготовка автомобиля всё равно необходима. Резкие перепады температур и гололёд в утренние часы могут застать врасплох. Водители, которые заранее установили зимние шины и заменили жидкости, обычно избегают неприятных сюрпризов. Кроме того, осенняя профилактика — это шанс продлить срок службы машины и избежать дорогого ремонта весной.
Мифы и правда о зимней подготовке
-
Миф: если зимой не ездить, можно не менять масло и резину.
Правда: при простое больше месяца всё равно стоит заменить жидкости — конденсат и старое масло вредят двигателю.
-
Миф: всесезонные шины заменяют зимние.
Правда: в регионах с частыми заморозками и снегом "всесезонка" теряет сцепление.
-
Миф: аккумулятору не страшен холод.
Правда: при -15°C его ёмкость падает почти на треть.
FAQ
Как выбрать зимние шины?
Обращайте внимание на маркировку (снежинка или надпись M+S) и дату выпуска. Лучше приобретать шины, произведённые не более двух лет назад.
Сколько стоит подготовить машину к зиме?
Средняя сумма — около 12-13 тысяч рублей, включая замену шин, диагностику и расходники.
Что лучше: шипы или липучка?
Зависит от региона. В снежных и обледенелых условиях шипованная резина безопаснее, но на сухом асфальте "липучка" тише и экономичнее.
3 интересных факта
-
В 2025 году спрос на шины Viatti вырос более чем на 70% — бренд стал лидером у частных покупателей.
-
Россияне стали чаще покупать электроинструмент для самостоятельного обслуживания машин — доля выросла на 60%.
-
В среднем автолюбители тратят на сезонную подготовку машины столько же, сколько на неделю отпуска в пределах страны.
Исторический контекст
Традиция массовой подготовки автомобилей к зиме сформировалась в России ещё в 1990-х, когда качество дорог и материалов требовало особого внимания к технике. Сегодня процесс стал технологичнее: цифровые сервисы позволяют записаться в автосервис онлайн, маркетплейсы — заказать нужные запчасти за день, а "умные" датчики подсказывают, когда пора менять жидкость или давление в шинах.
