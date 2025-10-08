Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ремонт автомобиля на СТО
Ремонт автомобиля на СТО
© freepik.com is licensed under public domain
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:16

Россияне массово штурмуют автосервисы: что заставило готовить машины к зиме уже в сентябре

Fit Service: спрос на шины и диски осенью увеличился почти на 70%

С каждым приближением холодов в России начинается ежегодная подготовка автомобилей к зиме. Осенью расходы на обслуживание машин традиционно растут: автовладельцы торопятся "переобуть" транспорт, сменить жидкости, проверить аккумуляторы и закупить нужные расходники. Исследование компании "Контур" и сети автосервисов Fit Service показывает, что в этом году подготовка к зимнему сезону стала заметно дороже и началась раньше обычного.

Резкий рост расходов перед холодами

С 15 августа по 15 сентября траты российских автомобилистов на обслуживание автомобилей превысили 25,4 млрд рублей — на 11% больше, чем месяцем ранее. Основной всплеск пришёлся на категории, напрямую связанные с подготовкой к морозам: запчасти, шины, диски, оборудование для гаражей и инструменты.
Рост спроса на запчасти составил почти 100%, на шины и диски — 68,5%, на инструменты и оборудование — 62,7%. Эти цифры отражают типичное поведение автовладельцев, которые предпочитают не откладывать подготовку машины до первых заморозков.

В тройку самых популярных брендов шин на крупнейших маркетплейсах вошли Viatti, КАМА и IKON. За ними следуют Kapsen, Sailun и Satoya. Средний чек за комплект шин достиг 8 тысяч рублей, что на 9% выше прошлогодних показателей. Это объясняется не только инфляцией, но и ростом популярности более дорогих моделей с улучшенными характеристиками сцепления и износостойкости.

Что чаще всего покупают осенью

В топе продаж оказались и другие категории автотоваров. Элементы автомобильной электроники выросли в спросе на 51%, автоаксессуары — на 40%, коврики — на 39%, масла и жидкости — на 36%. Средний чек на эти позиции варьируется от 850 до 2000 рублей. Покупатели чаще выбирают "всё сразу": масло, фильтры, щётки стеклоочистителя и комплект зимних ковриков.
Это связано не только с заботой о машине, но и с желанием избежать ажиотажа в октябре, когда сервисы перегружены.

Сравнение категорий покупок

Категория Рост спроса Средний чек
Запчасти +97% 3 500 ₽
Шины и диски +68,56% 8 000 ₽
Инструменты и оборудование +62,72% 4 200 ₽
Автоэлектроника +51,14% 1 500 ₽
Масла и жидкости +36% 1 000 ₽

Почему сезон "переобувки" начался раньше

В этом году автовладельцы поторопились с визитами на шиномонтаж.

"Начиная с последней недели сентября фиксируется рост числа записей автовладельцев на автосервисы в Сибирском, Уральском, Дальневосточном, Приволжском, Северо-Западном округах. В целом по стране число услуг шиномонтажа в сентябре было на 13% больше год к году. В октябре аналитики увидели рекордный всплеск на 273%: в первую неделю месяца на "переобувку” записывались в два раза чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года", — говорится в исследовании.

Сервисные центры подтверждают: запись на замену шин начали открывать ещё в середине сентября. В некоторых регионах, особенно на Урале и в Сибири, первые очереди появились уже к концу месяца из-за ранних заморозков и снегопадов.
Средний чек на шиномонтаж составил 9583 рубля — почти без изменений по сравнению с прошлым годом, но на 12% выше относительно августа.

Что дорожает сильнее всего

Средняя стоимость визита в автосервис выросла до 12 630 рублей. Это на 19% больше, чем осенью прошлого года. Основные причины — подорожание запчастей, расходных материалов и рост тарифов на работу механиков. Однако эксперты отмечают, что россияне стали чаще заказывать комплексные услуги: вместе с заменой резины проводят диагностику подвески, проверку тормозов и регулировку фар.

Плюсы и минусы ранней подготовки

Подход Плюсы Минусы
Подготовка заранее Нет очередей, спокойный выбор, скидки на шины Можно переплатить, если цены потом снизятся
Подготовка "по факту" Возможность купить по акции Перегрузка сервисов, ожидание, риск снежных сюрпризов

Как грамотно подготовить автомобиль к зиме

  1. Проверьте аккумулятор. Холод снижает ёмкость батареи, поэтому важно убедиться, что она держит заряд.

  2. Замените масло и фильтры. Лучше использовать зимние синтетические составы с маркировкой 0W или 5W.

  3. Оцените состояние тормозной системы. Перед морозами замените колодки и тормозную жидкость, если её срок вышел.

  4. Проверьте освещение. Зимой темнеет раньше, поэтому фары должны работать идеально.

  5. Смените щётки стеклоочистителя. Старые резинки дубеют на холоде и оставляют разводы.

  6. Поставьте зимние шины заранее. Для средней полосы оптимальный момент — при устойчивой температуре ниже +7°C.

  7. Добавьте зимнюю омывающую жидкость. Иначе бачок может замёрзнуть, а насос — выйти из строя.

Ошибки автомобилистов и как их избежать

  • Ошибка: откладывать "переобувку" до первых снегопадов.
    Последствие: очереди, рост цен и риск ДТП.
    Альтернатива: записаться в сервис в сентябре и выбрать дату заранее.

  • Ошибка: экономить на масле или антифризе.
    Последствие: ускоренный износ двигателя.
    Альтернатива: использовать проверенные бренды с допуском вашего производителя.

  • Ошибка: игнорировать диагностику подвески.
    Последствие: быстрый износ шин и ухудшение управляемости.
    Альтернатива: проверять подвеску каждые 10-15 тысяч км, особенно после зимы.

А что если зима будет мягкой?

Даже если прогнозы обещают тёплую зиму, подготовка автомобиля всё равно необходима. Резкие перепады температур и гололёд в утренние часы могут застать врасплох. Водители, которые заранее установили зимние шины и заменили жидкости, обычно избегают неприятных сюрпризов. Кроме того, осенняя профилактика — это шанс продлить срок службы машины и избежать дорогого ремонта весной.

Мифы и правда о зимней подготовке

  • Миф: если зимой не ездить, можно не менять масло и резину.
    Правда: при простое больше месяца всё равно стоит заменить жидкости — конденсат и старое масло вредят двигателю.

  • Миф: всесезонные шины заменяют зимние.
    Правда: в регионах с частыми заморозками и снегом "всесезонка" теряет сцепление.

  • Миф: аккумулятору не страшен холод.
    Правда: при -15°C его ёмкость падает почти на треть.

FAQ

Как выбрать зимние шины?
Обращайте внимание на маркировку (снежинка или надпись M+S) и дату выпуска. Лучше приобретать шины, произведённые не более двух лет назад.

Сколько стоит подготовить машину к зиме?
Средняя сумма — около 12-13 тысяч рублей, включая замену шин, диагностику и расходники.

Что лучше: шипы или липучка?
Зависит от региона. В снежных и обледенелых условиях шипованная резина безопаснее, но на сухом асфальте "липучка" тише и экономичнее.

3 интересных факта

  1. В 2025 году спрос на шины Viatti вырос более чем на 70% — бренд стал лидером у частных покупателей.

  2. Россияне стали чаще покупать электроинструмент для самостоятельного обслуживания машин — доля выросла на 60%.

  3. В среднем автолюбители тратят на сезонную подготовку машины столько же, сколько на неделю отпуска в пределах страны.

Исторический контекст

Традиция массовой подготовки автомобилей к зиме сформировалась в России ещё в 1990-х, когда качество дорог и материалов требовало особого внимания к технике. Сегодня процесс стал технологичнее: цифровые сервисы позволяют записаться в автосервис онлайн, маркетплейсы — заказать нужные запчасти за день, а "умные" датчики подсказывают, когда пора менять жидкость или давление в шинах.

