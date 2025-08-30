Минус 30% к цене: как сэкономить на зимних товарах, пока другие ждут снега

Кто бы мог подумать, что август — лучшее время для покупки "зимних" автотоваров? Однако именно сейчас можно подготовить машину к холодному сезону и при этом сэкономить.

Почему выгодно закупаться заранее

По словам директора по сервису компании "РОЛЬФ" Юлии Трушковой, именно конец лета и начало осени — наилучший момент, чтобы приобрести необходимые компоненты для автомобиля.

"Зимние товары выгодно покупать заранее, пока спрос низкий. С первым снегом выбор резко сокращается, а цены растут", — заявила Трушкова.

Эксперт напоминает, что русская пословица "готовь сани летом" для автомобилистов работает безотказно. Многие водители рассчитывают на затяжную осень и откладывают покупки, но практика показывает: чем ближе зима, тем сложнее и дороже подготовить автомобиль.

Шесть товаров, которые стоит приобрести до зимы

Чтобы избежать лишних трат и проблем на дорогах, Трушкова советует обратить внимание на базовый набор:

зимние шины — ключ к безопасности на скользкой дороге.

аккумулятор — в морозы именно он чаще всего подводит.

антифриз — защита двигателя от перегрева и замерзания.

салонные коврики — помогут сохранить чистоту в период слякоти.

зимние щётки стеклоочистителя — справятся с обледеневшими стёклами.

незамерзающая жидкость — обеспечит обзор в непогоду.

Опасности осенних дорог

Кроме экономии, ранняя подготовка даёт ещё одно преимущество — безопасность. Эксперты Quto отмечают, что с началом учебного года количество детей на дорогах значительно увеличивается. Многие из них впервые идут по маршруту "дом — школа — дом", и это создаёт дополнительные риски.

Автовладельцам стоит быть особенно внимательными вблизи пешеходных переходов и школьных маршрутов, где дети могут вести себя непредсказуемо. Поэтому состояние шин, тормозной системы и обзорность становятся критически важными.