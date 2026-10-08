Давление взлетает даже без нервов и стресса: осенью организм реагирует на то, что вы не замечаете

Осенне-зимний период провоцирует серьезные перепады артериального давления из-за сокращения светового дня, изменения физической активности и сезонных психологических расстройств, пояснил врач-невролог Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова Петр Соков. Специалист рассказал NewsInfo.Ru о факторах, которые делают показатели тонометра менее стабильными с наступлением холодов.

По словам врача, смена сезонов оказывает комплексное воздействие на организм, особенно у людей с уже диагностированными сердечно-сосудистыми патологиями. На самочувствие влияют не только низкие температуры, но и вынужденная трансформация образа жизни: люди начинают меньше двигаться и стремятся больше времени проводить в тепле.

Специалисты подчеркивают, что в такие моменты важно понимать, какие цифры на тонометре являются критическими для здоровья. Соков отметил, что демисезонные периоды также являются классическим временем для обострения психогенных состояний, таких как тревога и депрессия. Подобные расстройства способны значительно ухудшить течение гипертонии.

"В холодное время года на показатели тонометра влияют и погодные факторы, и то, что световой день становится короче. Меняется и привычный уклад: подвижность снижается, а время, проводимое в тепле, растёт. Всё это отражается на самочувствии, особенно у тех, кто уже страдает гипертонией", — рассказал Соков.

Невролог подчеркнул необходимость комплексного мониторинга состояния здоровья при резких переменах погоды. Часто за привычным недомоганием скрываются признаки высокого давления, которые требуют немедленной коррекции. Дополнительным фактором риска становится и то, что сосудистая реакция организма на внешние раздражители в холодное время года становится более острой.

"Осенние и весенние демисезонные периоды — классическое время обострения психогенных состояний, таких как тревога и депрессия. Они, в свою очередь, ухудшают течение многих заболеваний. Поэтому важно комплексно следить за здоровьем и колебаниями артериального давления, а если они начинают беспокоить — обращаться к специалисту", — пояснил специалист.

Для сохранения стабильного самочувствия врачи рекомендуют не игнорировать сигналы организма, даже если кажется, что виной всему лишь плохая погода. Иногда своевременно начатая профилактика гипертонии позволяет избежать серьезных осложнений в будущем. При этом в период нестабильных метеоусловий атмосферное давление может выступать дополнительным триггером, провоцирующим скачки показателей у метеозависимых людей.

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