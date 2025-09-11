Пирог, способный превратить холодный вечер в семейный ритуал — узнайте секрет

Представьте: холодный зимний вечер, когда семья собирается за столом, а в воздухе витает запах специй, меда и цитрусов. Этот новогодний пирог — настоящий праздник вкуса, который объединит всех и согреет душу. Давайте приготовим его вместе!

Ингредиенты

Пшеничная мука: 450 г

Куриное яйцо: 1 шт.

Сухие дрожжи: 10 г

Молоко: 250 мл

Соль: 1 ч. л.

Сахар: 2 ч. л.

Растительное масло: 3 ст. л.

Брусника: 300 г

Апельсин: 1 шт.

Красное сухое вино: 100 мл

Мёд: 3 ст. л.

Яблоки (Гренни Смит): 3 шт.

Сливочное масло: 25 г

Сахар: 50 г

Корица: 0,5 ч. л.

Вишнёвый джем (желательно с цельными ягодами): 150 г

Пошаговое приготовление

В слегка тёплое молоко (около 30°C) разбейте яйцо и тщательно перемешайте венчиком. Добавьте сахар и дрожжи, размешайте до полного растворения. Влейте растительное масло и снова перемешайте. Постепенно всыпьте просеянную муку с солью. Сначала замешивайте ложкой, затем руками. Тесто должно получиться слегка липким. Накройте полотенцем и оставьте в тёплом месте на 1-2 часа.

Яблоки промойте, обсушите и нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте их в сотейнике на сливочном масле пару минут. Добавьте сахар и корицу, перемешайте. Продолжайте готовить, пока сахар не начнёт карамелизироваться. Снимите с огня.

Апельсин промойте и натрите цветную часть цедры на мелкой тёрке. Выжмите сок из мякоти. Бруснику (250 г) промойте и переложите в чистый сотейник. Добавьте мёд, цедру, вино и сок апельсина. Поставьте на огонь, перемешайте и варите 10 минут. Половину соуса измельчите блендером, верните в сотейник и варите ещё 15 минут. Горячий соус смешайте с яблоками.

В ягодно-фруктовую массу добавьте вишнёвый джем. Перемешайте — начинка готова! Пока начинка остывает, тесто должно подняться в 2 раза. Посыпьте его мукой и обомните, чтобы вышел лишний газ. Помните: мука может вести себя по-разному, так что регулируйте количество.

Отделите большую часть теста (немного оставьте для сеточки). Раскатайте в большой круг и перенесите в форму, смазанную маслом. Сформируйте дно и бортики. Выложите начинку, распределите равномерно и сверху посыпьте оставшейся брусникой (50 г).

Из оставшегося теста раскатайте пласт и нарежьте тонкие полоски. Создайте ими сеточку на пироге, заверните края. Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте при 180°C около 25-30 минут (время зависит от духовки). Дайте остыть и наслаждайтесь.