Забудьте про весеннюю суету: посадите свёклу сейчас и получите ранний урожай

Посадка свёклы под зиму — удобный способ получить ранние и крепкие всходы без лишних хлопот весной. Семена, заложенные в грунт осенью, проходят естественную закалку и лучше переносят перепады температуры, сохраняя устойчивость к болезням. Но успех метода зависит от правильной подготовки почвы и соблюдения агротехники.

Севооборот

Свёклу нельзя высаживать на одном месте несколько лет подряд. Чтобы корнеплоды получились крупными и сочными, важно соблюдать правила севооборота.

Лучшими предшественниками станут:

лук,

томаты,

горох и фасоль,

тыквенные культуры.

А вот после моркови, картофеля и капусты сажать свёклу не стоит — велик риск получить мелкие и слабые корнеплоды.

Подготовка почвы

Эта культура плохо развивается на кислых почвах. Если земля имеет повышенную кислотность, её нужно заранее "исправить". Для этого используют доломитовую муку или древесную золу. Эти добавки снижают кислотность и улучшают структуру грунта, делая его более рыхлым и воздухопроницаемым.

Как делать борозды

Семена заглубляют примерно на 3 см. Между бороздками оставляют не менее 20 см, чтобы растениям хватало места для роста и корнеплоды не мешали друг другу. Не стоит располагать борозды близко к краям грядки — там земля быстрее промерзает, и семена могут погибнуть.

Защита с помощью мульчи

Чтобы уберечь посевы от зимних морозов, землю накрывают слоем органического материала. Для мульчирования подойдут сухие листья, опилки или торф. Такая "шуба" помогает сохранить влагу и препятствует вымерзанию семян. Весной, когда температура стабилизируется, мульчу убирают, чтобы почва быстрее прогрелась.

Преимущества подзимнего посева

появление ранних и дружных всходов;

снижение трудозатрат весной, когда и так хватает работы в огороде;

получение урожая на несколько недель раньше обычного.

Если всё сделать правильно, уже в начале лета можно собирать свежую свёклу для салатов и заготовок.

Три интересных факта