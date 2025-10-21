Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
TikTok
TikTok
© commons.wikimedia.org by Solen Feyissa is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:01

Закутались в плед? TikTok-челлендж заставит действовать даже самых ленивых

Блогер Карли Берджес запустила в TikTok 90-дневный челлендж "Зимняя дуга" для личного развития

Когда наступают холодные месяцы, многие предпочитают укутаться в плед и меньше двигаться, ограничивая себя домашними делами. Однако новый тренд TikTok предлагает другой подход: 90-дневный челлендж "Зимняя дуга" (Winter Arc), направленный на то, чтобы встряхнуться, навести порядок в жизни и встретить Новый год в обновлённой версии себя — физически, ментально и эмоционально.

Идея челленджа

Создательница концепции, блогер Карли Берджес, объясняет, что осень и начало зимы часто становятся периодом спада, когда мы теряем привычный ритм и мотивацию. По её словам, в последних трех месяцах года ещё можно изменить привычки и подготовиться к 1 января так, чтобы войти в новый год обновлённым человеком.

"Зимняя арка — это просто настройка, постановка целей и суперлазерная фокусировка на своих целях, на своем личном развитии, на своем росте, так что к тому времени, когда наступит первое января, вы уже выйдете совершенно другими", — сказала блогер Карли Берджес.

Основная идея — не стремиться к глобальным переменам за один день, а постепенно внедрять новые привычки, которые улучшают качество жизни и повышают внутреннюю энергию.

Постановка целей

Участники челленджа выбирают 3-4 реальные цели на оставшиеся 90 дней года. Эти цели могут касаться различных сфер: здоровье, финансы, продуктивность, отношения, саморазвитие. Важный принцип — делить большие цели на ежедневные и еженедельные шаги.

Например, если цель — укрепление дружбы, полезно выделять время на:

  1. ежедневные сообщения друзьям;

  2. совместные кофе-брейки;

  3. звонки или встречи по выходным.

Такой подход помогает видеть результат постепенно, не перегружая себя сразу и сохраняя мотивацию.

Личный пример

Карли Берджес делится собственным планом: она собирается вставать в 5:30 утра, строго следовать расписанию тренировок и питания, вести дневник дважды в день и закончить четыре книги до конца года. По её словам, последовательность и дисциплина — ключевые элементы успеха.

Чтобы поддерживать себя на протяжении челленджа, важно создать подходящую среду: продумать рацион питания, выбрать удобный спортзал, структурировать день и даже дистанцироваться от токсичных влияний.

Советы для участников

  1. Выбирайте реальные и достижимые цели.

  2. Делите крупные задачи на маленькие шаги.

  3. Планируйте день заранее, чтобы включить все важные действия.

  4. Ведите дневник успехов и отмечайте прогресс.

  5. Поддерживайте окружение, которое мотивирует, а не отвлекает.

Преимущества перед новогодними обещаниями

Эксперты отмечают, что "Зимняя дуга" является мягкой альтернативой классическим новогодним обещаниям, которые часто сгорают уже в феврале. Планирование изменений на октябрь-декабрь делает процесс более плавным, осознанным и реально достижимым.

Кроме того, этот формат позволяет:

  • снизить психологический стресс от обязательств;

  • закрепить привычки до наступления нового года;

  • ощутить постепенные изменения, которые мотивируют на дальнейшее развитие.

А что если…

Если попробовать этот челлендж и не достигнуть всех целей? Важно помнить, что цель не в идеальном выполнении, а в привычке двигаться вперёд и улучшать себя шаг за шагом. Даже частичное выполнение плана даёт результат и повышает уверенность.

Если сложно начать, стоит подключить друзей или коллег: совместное участие усиливает мотивацию, превращая процесс в коллективный опыт и создавая позитивное окружение.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Постепенная работа над собой Требуется самодисциплина
Реалистичные цели Возможны срывы и усталость
Подходит для разных сфер жизни Не подходит для тех, кто ищет мгновенные результаты
Формирует привычки до Нового года Требует ежедневного контроля и планирования

FAQ

Как выбрать цели для челленджа?
Сосредоточьтесь на 3-4 достижимых задачах, которые реально интегрировать в ежедневный график.

Сколько времени нужно уделять ежедневным шагам?
Достаточно 30-60 минут в день, главное — регулярность и последовательность.

Что лучше — работать самостоятельно или с поддержкой других?
Опыт показывает, что совместное участие повышает мотивацию, особенно если друзья или коллеги разделяют цели.

Мифы и правда

Миф: за три месяца невозможно кардинально изменить жизнь.
Правда: даже небольшие ежедневные действия суммируются и дают заметные результаты.

Миф: нужно делать всё идеально.
Правда: прогресс важнее идеала; неудачи — часть процесса.

Миф: челлендж подходит только для молодых людей.
Правда: метод работает в любом возрасте при адаптации целей под личные возможности.

Сон и психология

Регулярный режим сна, контроль стресса и планирование дня помогают поддерживать мотивацию и эмоциональное равновесие. "Зимняя дуга" учитывает эти аспекты, делая процесс гармоничным и устойчивым.

3 интересных факта

  1. Челлендж привлекает внимание не только молодежи, но и людей старшего возраста.

  2. Участники делятся прогрессом в TikTok, создавая поддерживающее комьюнити.

  3. Доказано, что постановка целей на более короткий период повышает вероятность их достижения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дженнифер Лоуренс рассказала, как накормила Роберта Паттинсона едой из мусорного ведра сегодня в 8:55
Когда “звёздная” еда пахнет мусором: Дженнифер Лоуренс рассмешила весь интернет историей про Паттинсона

Дженнифер Лоуренс вспомнила забавный случай с Робертом Паттинсоном: актер случайно поужинал выброшенной едой, а история превратилась в вирусный голливудский анекдот.

Читать полностью » Кейт Бланшетт и король Карл III записали подкаст сегодня в 7:48
Когда актриса встречает короля: Бланшетт и Карл III шокировали новым подкастом

Кейт Бланшетт и король Карл III объединились, чтобы обсудить будущее растений и роль семенного банка в сохранении природы.

Читать полностью » Дэвид Бекхэм упрекнул жену в отсутствии кулинарных талантов сегодня в 6:44
Держись подальше, Виктория: Дэвид Бекхэм показал, кто в доме главный повар

Дэвид Бекхэм показал, кто в доме настоящий мастер кухни, и с юмором подколол Викторию, превращая семейный ужин в веселый ритуал.

Читать полностью » Принц Уильям ограничил участие принца Эндрю и Сары Фергюсон в королевских мероприятиях сегодня в 5:39
Королевский молот ударил по дяде: принц Уильям принял жестко решение по принцу Эндрю

Принц Уильям решил ограничить участие принца Эндрю и Сары Фергюсон в королевских мероприятиях, чтобы защитить репутацию монархии и снизить влияние скандалов.

Читать полностью » Дуа Липа и Каллум Тернер поддерживают отношения на расстоянии — The Sunday Times сегодня в 4:35
Любовь без границ: как Дуа Липа и Каллум Тернер держат любовь на расстоянии

Пара Дуа Липа и Каллум Тернер поделилась секретами отношений на расстоянии и рассказала, как находят время друг для друга в плотном графике.

Читать полностью » Актриса Ванесса Кирби впервые стала мамой сегодня в 3:31
Малыш, который изменит всё: Ванесса Кирби и Пол Рэбил вступили в новый этап жизни

Ванесса Кирби и Пол Рэбил впервые стали родителями. Пара поделилась нежными снимками с малышом, а детали события остаются тайной.

Читать полностью » Бритни Спирс заявила, что у неё было повреждение мозга и нервов сегодня в 2:26
Мозг в огне: Бритни Спирс впервые рассказала о последствиях своих трудностей

Бритни Спирс открыто рассказала о последствиях травм и пережитых кризисов, делясь с фанатами личным опытом восстановления и борьбы с последствиями повреждения мозга.

Читать полностью » Hulu перезапустит сериал сегодня в 1:22
Hulu перезапускает "опасный" сериал: как бывшая военная готова нарушить все законы ради любви

Hulu возвращает легендарный "Побег" — с новыми героями, сюжетами и темами. Почему перезапуск может превзойти оригинал?

Читать полностью »

Новости
Туризм
Миллениалы и зумеры всё чаще используют путешествия как форму эмоциональной терапии
ДФО
Россияне активно выбирают Китай после введения безвизового режима — Елена Седова
Садоводство
Метод укоренения междоузлий помогает вырастить здоровые огурцы быстрее обычного — Сергей Иванов
Спорт и фитнес
Выпады со стулом: специалисты по фитнесу объяснили, как повысить выносливость и силу ног
Еда
Шеф-повар Юрий Башмаков: для прозрачного куриного бульона на 1 кг курицы нужно 5 литров воды
Красота и здоровье
Средства с гиалуроновой кислотой и маслами ши помогают сохранить объём губ
Авто и мото
Частые мойки смывают защитный слой и ускоряют коррозию кузова
Наука
В Млечном Пути найдена звезда, которая может быть потомком первых светил после Большого взрыва
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet