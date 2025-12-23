Хочется есть чаще и больше — и это не слабость: что происходит с телом зимой

Зимой многие замечают, что аппетит усиливается, а контролировать количество еды становится сложнее. Это ощущение связано не с отсутствием силы воли, а с естественными физиологическими механизмами, которые запускаются в холодное время года. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елену Соломатину.

Почему зимой хочется есть больше

По словам специалиста, в холодный период организму требуется больше энергии для поддержания постоянной температуры тела. Дополнительные калории расходуются на согревание, поэтому тело инстинктивно подталкивает человека к более сытной и калорийной пище. Именно поэтому зимой в рационе чаще появляются горячие блюда, мясо и каши, а не легкие салаты.

"Зимой организм естественным образом просит больше еды, особенно горячей и жирной, потому что ему нужно согреваться. Мы чаще выбираем супы, мясо, каши — что-то сытное и теплое, а не холодные салаты", — пояснила врач-диетолог Елена Соломатина.

Дополнительную роль играет сокращение светового дня. Недостаток солнечного света влияет на выработку витамина D и активность щитовидной железы, что отражается на уровне энергии и эмоциональном фоне. В таких условиях еда становится быстрым способом получить удовольствие и компенсировать упадок сил.

Специи, сладкое и "качели" аппетита

Соломатина обратила внимание и на особенности зимнего рациона. В холодное время года люди чаще используют острые и согревающие специи, которые сами по себе могут усиливать чувство голода. Чеснок, имбирь, перец и лук раздражают слизистую желудка и стимулируют выработку желудочного сока.

"Мы часто готовим зимой еду с острыми приправами, чтобы согреться и укрепить иммунитет. Но такие специи — чеснок, имбирь, перец, лук — усиливают выделение желудочного сока и повышают аппетит", — отметила диетолог.

Кроме того, жирная и сладкая пища провоцирует резкий выброс инсулина. После падения уровня сахара в крови мозг снова требует быстрой энергии, что запускает цикл переедания и постоянных перекусов.

Сон, стресс и набор веса

Отдельное значение, по словам специалиста, имеет режим сна. Зимой многие спят меньше и нарушают привычный распорядок дня. Недосып воспринимается организмом как стресс, что приводит к повышению уровня кортизола — гормона, усиливающего тягу к калорийной пище и одновременно замедляющего обмен веществ.

"Когда мы мало спим, организм воспринимает это как стрессовую ситуацию. Повышается кортизол, который заставляет искать высококалорийную еду и одновременно способствует накоплению жира", — подчеркнула Елена Соломатина.

В результате даже привычный рацион может приводить к набору веса, если снижается физическая активность и ухудшается качество сна.

Как снизить риск зимнего переедания

Диетолог подчеркнула, что справиться с зимним аппетитом помогает выстроенный режим питания и активности. Она советует чаще бывать на свежем воздухе, соблюдать питьевой режим и не пропускать приемы пищи. Завтрак, по ее словам, должен быть плотным и белковым, обед — горячим, а между ними полезно включать легкий полдник, чтобы избежать переедания вечером.

На ужин, добавила Соломатина, лучше выбирать теплую, но легкую пищу, которая не перегружает организм перед сном и помогает сохранить баланс в холодный сезон.