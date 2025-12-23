Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Человек с расстройством пищевого поведения
Человек с расстройством пищевого поведения
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:36

Хочется есть чаще и больше — и это не слабость: что происходит с телом зимой

Зимой аппетит усиливается из-за физиологии, а не слабой воли — диетолог Соломатина

Зимой многие замечают, что аппетит усиливается, а контролировать количество еды становится сложнее. Это ощущение связано не с отсутствием силы воли, а с естественными физиологическими механизмами, которые запускаются в холодное время года. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елену Соломатину.

Почему зимой хочется есть больше

По словам специалиста, в холодный период организму требуется больше энергии для поддержания постоянной температуры тела. Дополнительные калории расходуются на согревание, поэтому тело инстинктивно подталкивает человека к более сытной и калорийной пище. Именно поэтому зимой в рационе чаще появляются горячие блюда, мясо и каши, а не легкие салаты.

"Зимой организм естественным образом просит больше еды, особенно горячей и жирной, потому что ему нужно согреваться. Мы чаще выбираем супы, мясо, каши — что-то сытное и теплое, а не холодные салаты", — пояснила врач-диетолог Елена Соломатина.

Дополнительную роль играет сокращение светового дня. Недостаток солнечного света влияет на выработку витамина D и активность щитовидной железы, что отражается на уровне энергии и эмоциональном фоне. В таких условиях еда становится быстрым способом получить удовольствие и компенсировать упадок сил.

Специи, сладкое и "качели" аппетита

Соломатина обратила внимание и на особенности зимнего рациона. В холодное время года люди чаще используют острые и согревающие специи, которые сами по себе могут усиливать чувство голода. Чеснок, имбирь, перец и лук раздражают слизистую желудка и стимулируют выработку желудочного сока.

"Мы часто готовим зимой еду с острыми приправами, чтобы согреться и укрепить иммунитет. Но такие специи — чеснок, имбирь, перец, лук — усиливают выделение желудочного сока и повышают аппетит", — отметила диетолог.

Кроме того, жирная и сладкая пища провоцирует резкий выброс инсулина. После падения уровня сахара в крови мозг снова требует быстрой энергии, что запускает цикл переедания и постоянных перекусов.

Сон, стресс и набор веса

Отдельное значение, по словам специалиста, имеет режим сна. Зимой многие спят меньше и нарушают привычный распорядок дня. Недосып воспринимается организмом как стресс, что приводит к повышению уровня кортизола — гормона, усиливающего тягу к калорийной пище и одновременно замедляющего обмен веществ.

"Когда мы мало спим, организм воспринимает это как стрессовую ситуацию. Повышается кортизол, который заставляет искать высококалорийную еду и одновременно способствует накоплению жира", — подчеркнула Елена Соломатина.

В результате даже привычный рацион может приводить к набору веса, если снижается физическая активность и ухудшается качество сна.

Как снизить риск зимнего переедания

Диетолог подчеркнула, что справиться с зимним аппетитом помогает выстроенный режим питания и активности. Она советует чаще бывать на свежем воздухе, соблюдать питьевой режим и не пропускать приемы пищи. Завтрак, по ее словам, должен быть плотным и белковым, обед — горячим, а между ними полезно включать легкий полдник, чтобы избежать переедания вечером.

На ужин, добавила Соломатина, лучше выбирать теплую, но легкую пищу, которая не перегружает организм перед сном и помогает сохранить баланс в холодный сезон.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врачи спасли 60-летнего мужчину от потери зрения и жизни после травмы — Life.ru сегодня в 15:16
Героизм и трагедия в одном ударе: как 60-летний мужчина чуть не потерял жизнь из-за банальной травмы

В Подмосковье врачи спасли мужчину от потери зрения и смерти после банальной травмы лба. Как промедление чуть не стоило ему жизни?

Читать полностью » Уникальный случай: женщина с ВИЧ болела COVID-19 два года, не заразив других сегодня в 15:16
Долгий COVID-19: как мутации в организме пациента породили штамм, но не стали угрозой для мира

Уникальное исследование раскрывает, как вирус SARS-CoV-2 мутировал в организме пациентки с ВИЧ и почему её болезнь не привела к заражению окружающих.

Читать полностью » Вакцинация от ВПЧ эффективна, но не лечит существующие инфекции — Чулкова сегодня в 15:16
Секреты вируса папилломы: почему ВПЧ не исчезает и как вакцинация дает лишь частичную защиту

Вакцинация остаётся самым эффективным методом профилактики ВПЧ, но не может вылечить уже существующие инфекции. Какие методы терапии доступны на сегодня?

Читать полностью » Маски и мытьё рук снижают риск гонконгского гриппа — директор департамента Вахрушева сегодня в 14:35
Гонконгский грипп набирает обороты — защититься можно без лекарств

Маски, проветривание и отказ от массовых мероприятий остаются главной защитой от гонконгского гриппа, особенно в период праздников.

Читать полностью » Зимние прогулки в Крыму укрепляют иммунитет и снижают стресс — врач Карпенко сегодня в 14:18
То, что делают в Крыму зимой, редко воспринимают как лечение — и зря

Пешие прогулки по Крыму могут защитить от гриппа и стресса. Врач объяснил, почему 20 минут ходьбы на природе работают лучше таблеток.

Читать полностью » Короткие тренировки подходят не всем — фитнес-эксперт Воробьев сегодня в 12:57
Быстрое кардио: в каком случае короткие интенсивные тренировки дают результат

Фитнес-тренер Никита Воробьев объяснил NewsInfo, когда короткие, но интенсивные тренировки действительно работают.

Читать полностью » Рисовая вода снизила трение волос и повысила их эластичность — учёные сегодня в 12:52
Полощу волосы рисовой водой — пряди стали гладкими и послушными: но есть важный нюанс

Yu-su-ru, практика из Японии, завоевывает популярность как идеальный способ ухода за волосами. Узнайте, как рисовая вода помогает, и кому она не подходит.

Читать полностью » Энзимные пасты провоцируют микроповреждения эмали при регулярном применении — ортодонт Барагунова сегодня в 10:59
Энзимная паста обещает белизну без усилий, а приносит боль: чувствительность зубов растёт быстрее результата

Энзимные зубные пасты становятся всё более популярными, но не все знают о рисках: повреждение эмали и повышенная чувствительность могут стать тяжелыми последствиями.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Кофейная гуща подходит не всем комнатным растениям – цветоводы
Красота и здоровье
Последствия гриппа опаснее самой болезни — вирусолог Зверев
Мир
Пакистан и Ливия заключили контракт на поставку вооружений на $4,6 млрд — Times of Islamabad
Общество
Шансы Ларисы Долиной сохранить квартиру в Хамовниках минимальны — юрист Хаминский
Авто и мото
Продажи подержанных электромобилей в России упали на 27% в ноябре — Автостат
Красота и здоровье
Витамины для глаз без назначения врача могут быть опасны — офтальмолог Левина
Наука
Археологи связали 5200 ям в Перу с доинкской системой учёта и обмена — Antiquity
Общество
Психолог Леонова рассказала, в каком случае расстояние может вытеснить любовь
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet