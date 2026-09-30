Незамерзайка проходит главный тест еще до кассы: зимой водителю достаточно посмотреть на канистру

Самым надежным способом проверки качества незамерзающей жидкости является покупка товара, который прошел испытание естественным холодом, рассказал руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов. В беседе с NewsInfo эксперт пояснил, почему официальные магазины часто становятся местом продажи некачественных составов.

Приобретение химии в теплых торговых залах лишает водителя возможности убедиться в ее работоспособности до момента заливки в бачок. Специалист отметил, что надпись на этикетке о морозостойкости до минус тридцати градусов нередко оказывается ложной, а реальный порог замерзания наступает уже при минус десяти. Часто системный уход за автомобилем требует от владельца личной бдительности, так как даже наличие чека и QR-кода не гарантирует соответствие товара заявленным характеристикам.

"Когда в официальном магазине плюс двадцать в помещении, вы никак не сможете отличить незамерзайку качественную от подделки", — рассказал Шкуматов.

Решить проблему обмана потребителей помогают открытые площадки, говорит эксперт. Многие крупные автозаправочные станции намеренно выставляют паллеты с омывателем на улицу. Это позволяет водителю визуально оценить состояние продукта: если жидкость сохраняет текучесть при отрицательной температуре, она пригодна для использования.

Грамотное обслуживание автомобиля в холодный период начинается именно с таких простых проверок. При этом эксперт предостерег от покупок у случайных продавцов на обочинах, поскольку состав такой химии остается неизвестным и потенциально опасным для здоровья.

"Автозаправочные станции, которые отвечают за качество, всегда выставляют незамерзающую жидкость на улицу. Чтобы вы как водитель могли посмотреть, что эта незамерзайка не замерзла. Покупать лучше всего именно в таком режиме — в тех магазинах, которые не стесняются доказать качество продукции путем выставления ее на мороз", — пояснил эксперт.

Сложность борьбы с недобросовестными ритейлерами заключается в нежелании граждан вступать в судебные споры из-за небольших сумм, отметил специалист. Вернуть деньги за товар стоимостью 200-300 рублей крайне сложно, особенно если чек уже выброшен, а жидкость залита в систему автомобиля.

Своевременная проверка давления в колесах и контроль за состоянием технических узлов должны дополняться проверкой омывайки "на глаз" прямо у прилавка. В противном случае владельцу грозит внеплановый визит на теплую парковку для разморозки системы.

На фоне общей ситуации на рынке, где часто встречается подделка масла и других расходных материалов, бдительность при выборе сервисных жидкостей становится необходимостью. Нередко даже заправка автомобиля на проверенной АЗС требует от водителя внимания к сопутствующим товарам, выставленным на открытом воздухе.

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