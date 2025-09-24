Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пробки от бутылок вина
Пробки от бутылок вина
Александр Александров Опубликована сегодня в 5:57

5 ошибок при выборе штопора, из-за которых пробка не поддастся

Эксперты рассказали, какие бывают виды штопоров для вина и чем они отличаются

Штопор — вещь простая, но без него открыть бутылку вина невозможно. При этом разновидностей у этого аксессуара немало, и каждая имеет свои сильные и слабые стороны. Давайте разберём основные виды и посмотрим, какой из них окажется самым удобным.

Классический Т-образный

Простейший вариант: металлическая спираль и поперечная ручка. Надёжен и дешёв, но требует силы и сноровки, чтобы аккуратно вытащить пробку. Подойдёт для редкого использования или как запасной вариант.

Складной

Фактически вариация классики. Может складываться в рукоять или прятаться в пластиковый кожух. Удобен для хранения и безопасен в дороге. Минусы те же: открывать бутылку придётся вручную, прикладывая усилия.

«Бабочка»

Одна из самых популярных моделей. Оснащена «юбкой», фиксирующей горлышко, и двумя рычагами. Работает просто: вкручиваете спираль, поднимаются ручки, а затем лёгким нажатием пробка выходит. Минимум усилий и аккуратный результат. Минус — цена, но служат такие штопоры годами.

Штопор-винт

Промежуточный вариант между классикой и «бабочкой». Имеет упор-«юбку» и винтовой механизм: пробка выходит при вращении ручки. Очень удобен, но встречается в продаже редко.

Нож сомелье

Профессиональный инструмент. Помимо спирали включает нож для среза фольги и складной упор-рычаг. Благодаря этому пробка извлекается аккуратно и с минимальными усилиями. Удобен и в быту, и в поездках. Стоит недорого.

Электрический

Современный гаджет на батарейках или аккумуляторе. Работает сам, без физических усилий. Но при высокой цене он мало выигрывает в скорости по сравнению с ручными моделями. Чаще покупают в качестве статусного аксессуара.

Итоги выбора

Если нужен простой и бюджетный вариант — лучше взять складной штопор. Для регулярного использования оптимальна «бабочка»: она сочетает удобство и долговечность. Тем, кто ценит функциональность, подойдёт нож сомелье — им пользуются профессионалы, и он универсален в повседневной жизни. А вот электрический штопор — скорее красивая игрушка, чем реальная необходимость.

В конечном счёте, выбор зависит от того, как часто вы открываете вино и насколько важна для вас лёгкость процесса. Для редких случаев хватит классики, для постоянного использования лучше взять надёжный и удобный инструмент, который прослужит долго и не подведёт в самый ответственный момент.

