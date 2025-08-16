Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Вино
Вино
© commons.wikimedia.org by Peter Heeling is licensed under CC0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 9:23

Где побережье раскрывает свой настоящий вкус вина: путешествие между Геленджиком и Туапсе

Отдых и дегустация местных вин на побережье между Геленджиком и Туапсе

Есть поездки, где главное — не километры, а ритм. Наш маршрут по побережью между Геленджиком и Туапсе был именно таким. Здесь нет бесконечных набережных и шумных пляжей, зато есть маленькие бухты, виноградники и ощущение, что время замедлилось.

Первая остановка — бухта с видом на виноградники

Мы приехали ранним утром, когда солнце только начинало прогревать камни. С террасы гостевого дома, спрятанного среди зелени, открывался вид на маленькую бухту. На горизонте блестела вода, а чуть выше по склону тянулись ряды лоз. После завтрака с сыром и фруктами мы отправились на первую дегустацию.

Дегустации у небольших хозяйств

Вино здесь — это всегда история. Хозяин одного из хозяйств рассказывал, как каждое утро начинает с обхода виноградников, как выбирает время сбора и почему вино лучше пить под шум моря. В погребке было прохладно, и аромат дубовых бочек смешивался с запахом свежего винограда. Мы пробовали белые и розовые вина, закусывая их хлебом и маслинами.

Обед и пляжный отдых

После дегустации мы спустились к пляжу. Место было почти пустым, только несколько местных рыбаков. Море здесь чистое и прохладное, а скалы создают ощущение уединённости. Обед был простым: свежая рыба на гриле, овощи и, конечно, бокал того самого вина, которое утром понравилось больше всего.

Вечер в другой бухте

На закате мы переехали в соседнюю бухту, где небольшой глэмпинг предлагал ночлег в купольных домиках. С террасы видно, как солнце медленно садится за линию воды, окрашивая небо в золотые и пурпурные тона. В такие моменты понимаешь, что на юге России есть места, которые не уступают известным европейским курортам по атмосфере.

Почему стоит отправиться в такие места

Побережье между Геленджиком и Туапсе — это про сочетание моря, винных историй и тишины. Здесь нет спешки, и каждый день можно прожить так, как хочется: с долгими завтраками, прогулками, плаванием и винными вечерами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Задар в Хорватии стал популярным направлением у туристов из Чехии сегодня в 1:26

В Хорватии есть полуостров, где солнце прощается с каждым днём особенным образом

Задар удивляет не только историей и уютом старого города, но и мелодиями моря, световыми шоу и закатами, которые вдохновляли Хичкока.

Читать полностью » Туристка из Чехии уехала из Турции через три часа из-за разочарования в отдыхе сегодня в 0:26

Поездка в Турцию заставила туристку бросить всё и срочно улететь домой

Долгожданный отпуск может обернуться разочарованием, если не учесть нюансы страны. История Кристины – наглядный урок для будущих путешественников.

Читать полностью » ТОП-5 регионов по росту турпотока осенью 2025 года: Владимирская, Ярославская, Самарская области и Татарстан вчера в 23:26

Меньше денег — больше впечатлений: топ регионов, куда доедешь за копейки

Этой осенью туристический бум охватит не юг, а старинные города Центральной России. Почему Ярославль и Владимир обгоняют Сочи и Казань — в материале.

Читать полностью » Россиянка переехала в Египет после отпуска и вышла замуж за египтолога — история адаптации вчера в 22:26

Муж — африканец, кухня — из хвостов, жизнь — без расписания: россиянка о переезде в Египет

Что заставляет россиянку остаться в Египте? Солнце, голуби, муж-египтолог и философия «всё потом». О жизни за границей — из первых уст.

Читать полностью » Житель Гватемалы назвал россиянок сверхлюдьми за их навыки и самостоятельность вчера в 21:16

Сначала он растерялся, потом восхитился: чем русские женщины удивили латиноамериканца

Гватемалец признался, что россиянки могут не только вести хозяйство, но и починить мотоцикл. Что его так поразило в русских женщинах?

Читать полностью » Гватемалец не поверил, что в России пожарные и скорая работают бесплатно — рассказ туристки вчера в 20:16

Россия глазами иностранца: какие будни шокировали туриста из Латинской Америки

Гватемалец Хорхе не поверил, что в России скорая приезжает бесплатно. Что ещё его шокировало в рассказах российской путешественницы?

Читать полностью » Летний отдых в Краснодарском крае с вчера в 19:17

Бюджетные отели больше не выгодны: как туристы переключаются на "всё включено"

Цены на «всё включено» в Анапе летом 2025 упали на треть. Теперь полноценный отдых с питанием обойдётся дешевле, чем проживание в отеле без еды.

Читать полностью » Путеводитель по Серпухову: культурные достопримечательности и природные заповедники Подмосковья вчера в 18:30

Маленький город — большое открытие: куда сходить в Серпухове за один день

Серпухов — идеальный выбор для любителей культуры и природы. Древние монастыри, краеведческий музей, живописная набережная Оки и Приокско-Террасный заповедник — всё для увлекательного уик-энда или однодневной поездки из Москвы.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Stellantis анонсирует мощное возвращение Ram TRX — что будет нового в пикапе 2026 года
Туризм

Гастрономические туры по побережью Черного моря в России
Садоводство

Калий повышает зимостойкость лилий и помогает подготовить их к следующему сезону
Наука и технологии

Nvidia Cosmos Reason: новый ИИ приближает роботов к человеческому разуму
Красота и здоровье

В Балакове у пациента выявили редкое зеркальное расположение внутренних органов
Спорт и фитнес

Бывший тренер ЦСКА Джон Торчетти тепло отозвался о времени в клубе
Еда

Почему фрикасе считается классикой французской кухни — объясняет эксперт по кулинарии
Красота и здоровье

Кофе против усталости: в какое время дня напиток эффективнее всего
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru