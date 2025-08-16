Где побережье раскрывает свой настоящий вкус вина: путешествие между Геленджиком и Туапсе

Есть поездки, где главное — не километры, а ритм. Наш маршрут по побережью между Геленджиком и Туапсе был именно таким. Здесь нет бесконечных набережных и шумных пляжей, зато есть маленькие бухты, виноградники и ощущение, что время замедлилось.

Первая остановка — бухта с видом на виноградники

Мы приехали ранним утром, когда солнце только начинало прогревать камни. С террасы гостевого дома, спрятанного среди зелени, открывался вид на маленькую бухту. На горизонте блестела вода, а чуть выше по склону тянулись ряды лоз. После завтрака с сыром и фруктами мы отправились на первую дегустацию.

Дегустации у небольших хозяйств

Вино здесь — это всегда история. Хозяин одного из хозяйств рассказывал, как каждое утро начинает с обхода виноградников, как выбирает время сбора и почему вино лучше пить под шум моря. В погребке было прохладно, и аромат дубовых бочек смешивался с запахом свежего винограда. Мы пробовали белые и розовые вина, закусывая их хлебом и маслинами.

Обед и пляжный отдых

После дегустации мы спустились к пляжу. Место было почти пустым, только несколько местных рыбаков. Море здесь чистое и прохладное, а скалы создают ощущение уединённости. Обед был простым: свежая рыба на гриле, овощи и, конечно, бокал того самого вина, которое утром понравилось больше всего.

Вечер в другой бухте

На закате мы переехали в соседнюю бухту, где небольшой глэмпинг предлагал ночлег в купольных домиках. С террасы видно, как солнце медленно садится за линию воды, окрашивая небо в золотые и пурпурные тона. В такие моменты понимаешь, что на юге России есть места, которые не уступают известным европейским курортам по атмосфере.

Почему стоит отправиться в такие места

Побережье между Геленджиком и Туапсе — это про сочетание моря, винных историй и тишины. Здесь нет спешки, и каждый день можно прожить так, как хочется: с долгими завтраками, прогулками, плаванием и винными вечерами.